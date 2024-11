Η επιστροφή του John Maus, θεατρικές πρεμιέρες και δέκα ώρες με underground techno

ΘΕΑΤΡΟ

Κυανιούχο κάλιο

Το έργο χαρακτηρίστηκε ως docudrama και σημείωσε τεράστια επιτυχία στην εποχή του, προκαλώντας ταυτόχρονα πρωτοφανές σκάνδαλο. Αφηγείται την ιστορία ενός 20χρονου κοριτσιού που μένει έγκυος και δεν μπορεί ούτε επιθυμεί να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Η ιστορία της Χέτε είναι μία από τις ιστορίες 800.000 γυναικών που κατέφευγαν κάθε χρόνο σε παράνομες και επικίνδυνες επεμβάσεις, χάνοντας τη ζωή τους ή τραυματίζοντας ανεπανόρθωτα το σώμα και την ψυχή τους. Σκηνοθετεί η Μάρθα Μπουζιούρη.

7/11-1/12, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 19:00, είσοδος: από 5 ευρώ

Λεωφορείον ο Πόθος

Το θρυλικό έργο του Τενεσί Ούλιαμς, Λεωφορείον ο Πόθος, ξαναζωντανεύει σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, με την Αλεξία Καλτσίκη στο ρόλο της Μπλανς Ντιμπουά. Τον κόσμο της Μπλανς συνθέτει μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών αποτελούμενη από τους Άρη Μπαλή, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Βασίλη Μαγουλιώτη, Γιάννη Κόραβο και Ιωάννα Ραμπαούνη.

8/11-22/12, Θέατρο Προσκήνιο, Καπνοκοπτηρίου 8, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:15, είσοδος: από 17 ευρώ

Μετά το πάρτι

Μια παράσταση για τον ψηφιακό εκφοβισμό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά σε σκηνοθεσία Γιολάντας Μαρκοπούλου. Μια ιστορία ενηλικίωσης στην ψηφιακή μας εποχή και όσα αυτή έχει επιβάλει: τα likes, τις κόκκινες καρδούλες, την ανωνυμία, την παραβίαση της ιδιωτικότητας αλλά και τα δικαιώματα στο διαδίκτυο.

8/11-12/1/2025, Εθνικό Θέατρο Ρεξ - Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», Πανεπιστημίου 48, Παρ.-Σάβ. 20:00, Κυρ. 19:30, είσοδος: 5-10 ευρώ

Play it again, Sam (πρώην «Ωραίος & Σέξι»)

Nέα Υόρκη, 1969. Ο νευρωτικός, παράξενος και αδέξιος κριτικός κινηματογράφου Άλαν Φέλιξ, προσπαθώντας να ξεπεράσει το πρόφατο διαζύγιό του, φαντάζεται τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ να ζωντανεύει μέσα από τα πόστερ της ταινίας Καζαμπλάνκα και να τον συμβουλεύει. Καταφεύγει στο φιλικό του ζευγάρι, τον Ντικ και τη Λίντα, οι οποίοι τον βοηθούν, κανονίζοντας του ραντεβού με διάφορες γυναίκες.

8/11-8/12, Faust, Καλαμιώτου 11 & Αθηναΐδος 12, Παρ.-Σάβ. 20:30, είσοδος: από 15 ευρώ

Βρικόλακες

Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν ανεβαίνει σε απόδοση-σκηνοθεσία Αναστασίας Παπαστάθη.

Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν ανεβαίνει σε απόδοση-σκηνοθεσία Αναστασίας Παπαστάθη. Το έργο, γραμμένο το 1881, ήταν μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά της κοινωνίας. Συνάντησε πολλές αντιδράσεις από το πρώτο του ανέβασμα στο θέατρο για την τολμηρότητά του και τον τρόπο με τον οποίο έθιγε τον καθωσπρεπισμό και τις μικροαστικές αντιλήψεις της κοινωνίας και της Εκκλησίας.

8/11-15/12, Θέατρο Radar, πλατεία Αγίου Ιωάννη & Πυθέου 93, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 12-18 ευρώ

Ματωμένος γάμος

Γεμάτο πάθος και συγκρούσεις, ανάμεσα στα θέλω και τα πρέπει, μέσα σε μια κοινωνία που τους φοβίζει, τους παγιδεύει και τους συντρίβει. Ακραίο ερωτικό πάθος και ακραίος ανθρώπινος πόνος. Ένα υπέροχο ποιητικό κείμενο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ένα έργο που «πιάνει» τον θεατή από την αρχή και δεν τον αφήνει. Ένα έργο κλασικό και επίκαιρο μαζί.

9/11-23/2/2025, Θέατρο Μοντέρνοι Καιροί, Δαμοκλέους 8, Γκάζι, Σάβ.-Κυρ. 21:00, είσοδος:10-18 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Veritas

Η Griffón επιστρέφει με ένα δυναμικό έργο που μιλάει για την αλήθεια, για όσα δεν φαίνονται, δεν ομολογούνται, δεν κρύβονται και δεν λέγονται.

Η ομάδα χορού Griffón και η χορογράφος Ιωάννα Πορτόλου παρουσιάζουν τη νέα τους παραγωγή, ένα διορατικό και επίκαιρο έργο που διερευνά την έννοια της αλήθειας. Μετά τις sold-out παραστάσεις του έργου Amazing, η Griffón επιστρέφει με ένα δυναμικό έργο που μιλάει για την αλήθεια, για όσα δεν φαίνονται, δεν ομολογούνται, δεν κρύβονται και δεν λέγονται.

9/11-8/12, 21:30, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα, είσοδος: 10-15 ευρώ

Αστερώσκονη

H Χριστίνα Ματθαίου ξεχώρισε από το πρώτο σκηνοθετικό της εγχείρημα και τώρα γράφει και σκηνοθετεί τη μοναδική παράσταση αυτής της χρονιάς που συνδυάζει την επιστήμη του σύμπαντος με τον έρωτα. Μια παράλληλη αφήγηση: από τη μια η ιστορία του σύμπαντος, από την άλλη ο έρωτας στην Ελλάδα μέσα στα χρόνια.

11/11-10/12, θέατρο Σημείο, Χαριλάου Τρικούπη 4 (πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο), Καλλιθέα, Δευτ.-Τρ. 21:15, είσοδος: από 13 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Blaze Bayley

Ο Blaze Bayley γιορτάζει 30 χρόνια από την ένταξή του στους Iron Maiden με δύο μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα, με τραγούδια από τα δύο άλμπουμ του με το θρυλικό συγκρότημα. Μπήκε στους Iron Maiden πριν από 30 χρόνια, αναλαμβάνοντας τον δύσκολο ρόλο του αντικαταστάτη του Bruce Dickinson. Μαζί τους κυκλοφόρησε τα «X-Factor» (1995) και «Virtual XI» (1998), ενώ κομμάτια όπως τα «Man on the edge» και «Futureal» συνεχίζουν να παίζονται στις συναυλίες των Maiden. Ο Blaze, διατηρώντας το καλλιτεχνικό του επίπεδο, έχει προχωρήσει σε μια αξιοσέβαστη solo καριέρα με 11 άλμπουμ και την εκτίμηση του ελληνικού κοινού που τον αποθεώνει τακτικά σε συναυλίες του στην Ελλάδα.

8/11, 20:00, Gagarin 205, λεωφ. Λιοσίων 205, είσοδος: 23-25-28 ευρώ

Mortuary Drape

Αυτή η συναυλία αποτελεί μέρος μιας σειράς αφιερωματικών black metal εκδηλώσεων στο Temple.

Οι Ιταλοί occult black metallers Mortuary Drape επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια για μια πολυαναμενόμενη συναυλία, στην οποία θα παρουσιάσουν το νέο τους άλμπουμ «Black Mirror» (2023) και αγαπημένα κομμάτια από την καριέρα τους. Μαζί τους θα είναι οι Shadowmass που ετοιμάζονται για τη νέα τους κυκλοφορία και οι Böneyard, ανοίγοντας τη βραδιά με speed black metal. Αυτή η συναυλία αποτελεί μέρος μιας σειράς αφιερωματικών black metal εκδηλώσεων στο Temple.

9/11, 20:00, Temple Athens, Ιάκχου 17, είσοδος: 25-30 ευρώ

Current 93

Οι Current 93, με επικεφαλής τον αινιγματικό David Tibet, είναι μια μοναδική οντότητα.

Οι Current 93, με επικεφαλής τον αινιγματικό David Tibet, είναι μια μοναδική οντότητα. Δημιουργούν όμορφες σκοτεινές συνθέσεις γεμάτες μυστικισμό και φαντασία, γεμάτες Μαγεία. Ποια άλλη λέξη θα μπορούσε να συνοψίσει το παραισθητικό έργο μίας από τις πιο αξιοσέβαστες φυσιογνωμίες στον κόσμο της τέχνης; Ο κόσμος των Current 93 είναι πολύχρωμος, χαοτικός, με πολλές παρακάμψεις και γωνίες, που όμως δεν είναι τίποτε άλλο από την ειλικρινή προσπάθεια ενός πολυδαίδαλου μυαλού να παραγάγει εξαιρετικό καλλιτεχνικό έργο.

9/11, 21:30, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19, Αθήνα, είσοδος: sold-out

Vassilina - Femmeland

Η Vassilina παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ με μια μοναδική περφόρμανς και μας προσκαλεί σε έναν κόσμο sound, art και movement, όπου οι θηλυκότητες βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια τολμηρή, cross-disciplinary εμπειρία όπου μουσική, τέχνη και storytelling συνδυάζονται. Ετοιμαστείτε να μαγευτείτε από τα visuals της Blue Monday και τις immersive art installations της Florentia Loren, ενώ το closing της βραδιάς περιλαμβάνει after-party και drag shows με την Barbie Psychanella.

9/11, 20:30, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 10 ευρώ

John Maus

Δεκατρία χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην Ελλάδα ο Αμερικανός φιλόσοφος που έγινε μουσικός επιστρέφει στην Αθήνα τρίτη φορά για δύο βραδιές, με τη μία να έχει γίνει ήδη sold-out. Κάθε εμφάνισή του είναι συγκλονιστική και, παρά τα τελευταία σκάνδαλα, παραμένει άχαστη. Ανοίγουν οι Dramachine.

7-8/11, 21:00, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: 24-35 ευρώ

Arctic Ear Elevator vol. 1

Ένα μονοημένο event από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Mutual Recordings. Στην βραδιά θα εμφανιστούν οι Sebastian Boulter, Lovers of All Kinds, and Tunnwli με μια σειρά από πειραματικές και διαδραστικές περφόμανς ο καθένας και οι οποίες θα λάβουν μέρος σε όλο τον χώρο της συναυλίας για να προσφέρουν στον κοινο διαφορετικές εμπειρίες ήχου και εικόνας.

9/11, 20:00, Plex, Κεραμεικού 28, είσοδος: προτεινόμενη συνεισφορά 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δίχως αυτολογοκρισία

Ο Πέτρος Καραβέβας απεικονίζει τη μνήμη του σώματος και, παρά τη νατουραλιστική προσέγγιση, οι αισθητικές του απαιτήσεις ενίοτε τον οδηγούν στη μη συμβατική χρήση χρωμάτων και τονικών αποχρώσεων για την επιθυμητή απόδοση της φθαρτής σάρκας. Τα φόντα του, πάντα λακωνικά και απέριττα, κατευθύνουν το βλέμμα του θεατή στην ανθρωποκεντρική παράσταση.

7-30/11, Contemporary Athens, Νεοφύτου Βάμβα 5, Τρ., Πέμ.-Παρ. 10:00-20:00. Τετ., Σάβ. 10:00-15:00

Παράσταση

O Κώστας Αγγελάκης μας καλεί να ανακαλύψουμε τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια, αποδίδοντας το γυναικείο σώμα απόλυτα ρεαλιστικά και με μια εντυπωσιακή λιτότητα που σε καθηλώνει. Δίνει έμφαση στη μορφή καθαυτή και όχι στο εξωτερικό περιβάλλον. Για τον ίδιο είναι σημαντικό να παρουσιάσει τη γυναικεία ύπαρξη εστιάζοντας στον ψυχισμό της, σε αυτό που αποπνέει μέσω του γυμνού κορμιού της, και να το φέρει σε αντιδιαστολή με αυτό που εκπέμπει η φιγούρα, φορώντας το «περιτύλιγμά» της, την ενδυμασία της.

7-30/11, Τεχνοχώρος, Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη (μετρό Ακρόπολη), Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-14:30 & 17:30-20:30, Τετ. 11:00-17:00, Σάβ. 11:00-16:00

Σχέδια, ξυλογραφίες και τα βότσαλα

Η Βάσω Κατράκη, μία από τις σημαντικότερες χαράκτριες του 20ού αιώνα, σφράγισε με τις αέναες αναζητήσεις της και τις καινοτόμες μεθόδους της το ύφος της μεταπολεμικής χαρακτικής στην Ελλάδα. Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα σημαντικό, αν και όχι τόσο γνωστό μέρος της δουλειάς της.

7-22/11, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00

ΠΑΡΤΙ

PHOTON

Φως, σκοτάδι και αδυσώπητη underground techno: το πρωτοποριακό πρότζεκτ του Ben Klock που συνδυάζει τις cutting-edge συχνότητες με μια ανατρεπτική και μινιμαλιστική οπτική εμπειρία έρχεται στην Αθήνα με τους Adiel, Ben Klock, Dax J, Fadi Mohem και Marron. Θα παίξει από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί.

9/11, 23:00, Universe Athens, λεωφ. Κιφησού 87, είσοδος: 30-70 ευρώ