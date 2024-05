Eurovision 2024: Ο Baby Lasagna δεν θα δεχτεί το έπαθλο των 50.000 ευρώ από τη χώρα του

O Baby Lasagna ανακοίνωσε πως δεν σκοπεύει να δεχτεί το χρηματικό έπαθλο της Κροατίας για τη φετινή συμμετοχή του στη Eurovision 2024.

Ο Baby Lasagna εκπροσώπησε αυτή τη χρονιά στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision την Κροατία, με το κομμάτι «Rim Tim Tagi Dim». Το τραγούδι εξαρχής θεωρούνταν από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, και κατέκτησε τη δεύτερη θέση μετά το Nemo, που αναδείχτηκε νικητής. Λόγω της θέσης που κατέλαβε στον διαγωνισμό, η Κροατία θα του έδινε το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Baby Lasagna ανέφερε πως «δεν μπορεί να το δεχτεί», προτρέποντας την κυβέρνηση να δώσει το χρηματικό έπαθλο σε άτομα και οργανώσεις που το έχουν όντως ανάγκη.

«Ευχαριστώ την Κροατική κυβέρνηση για το χρηματικό βραβείο ύψους 50.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν μπορώ να δεχθώ αυτά τα χρήματα. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλούς λόγους, αλλά ο πρώτος πιο σημαντικός είναι ότι υπάρχουν πολλά άλλα άτομα και οργανώσεις, τους οποίους τα χρήματα θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο.



»Με το παρόν ζητώ από τον κ. Πλένκοβιτς να δωρίσει 25.000 ευρώ στο Τμήμα Παιδιατρικής Ογκολογίας και Αιματολογίας του Mladen Cepulic Νοσοκομείου στο όνομά μου και εκ μέρους της κροατικής κυβέρνησης. Επιπλέον, θα δωρίσω τα υπόλοιπα 25.000 στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας, Ογκολογίας και Μεταμόσχευσης αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων του νοσοκομείου Kbc Zagreb. Σας ευχαριστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

