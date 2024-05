Eurovision 2024 - Ιρλανδία: «Αλλάξαμε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης με εντολή της EBU»

Μετά το περιστατικό με τον Eric Saade που εμφανίστηκε με παλαιστινιακή καφίγια στη σκηνή της Eurovision, το Bambie Thug από την συμμετοχή της Ιρλανδίας αποκάλυψε πως με εντολή της EBU άλλαξε μηνύματά υπέρ της Παλαιστίνης.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού της Eurovision το βράδυ της Τρίτης, η συμμετοχή της Ιρλανδίας ανέφερε πως προέβη σε ορισμένες αλλαγές στην εμφάνιση της, έπειτα από εντολή της EBU.

Το non binary άτομο Bambie Thug που ερμηνεύει το τραγούδι «Doomsday Blue», κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δέχθηκε μία πολιτικού περιεχόμενου ερώτηση από δημοσιογράφο, για τις τοποθετήσεις του υπέρ της Παλαιστίνης, καθώς θα έγραφε κάποια σχετικά μηνύματα στο πρόσωπο και το πόδι του, με τα οποία θα εμφανιζόταν στη σκηνή.

«Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να συμπεριλάβω τα μηνύματα «εκεχειρία» και «ελευθερία για την Παλαιστίνη» στην εμφάνισή διότι είμαι υπέρ της δικαιοσύνης και υπέρ της ειρήνης», ανέφερε απαντώντας στην ερώτηση, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως «αναγκάστηκα να αλλάξω αυτά τα μηνύματα και να γράψω απλώς το «Crown the Witch» στο videowall με εντολή της EBU».

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως εξαιτίας των τοποθετήσεων του υπέρ της Παλαιστίνης, το Bambie Thug δέχθηκε γιουχαρίσματα από Ισραηλινούς φανς και δημοσιογράφους, κατά την έλευση του στην συνέντευξη Τύπου.

