Eurovision 2024: Ξεσήκωσε και δίχασε η Ιρλανδία- Η πεντάλφα και η «θυσία» στον σατανά για τη νίκη

Η Ιρλανδία εμφανίστηκε τέταρτη στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2024, ξεσήκωσε και δίχασε το κοινό με τις σατανιστικές αναφορές και τη «θυσία» στην πεντάλφα. Στο Μάλμε υπήρξε ενθουσιασμός, αλλά στο Twitter επικριτικά σχόλια.

Πρόκειται για ένα κομμάτι που τραβάει την προσοχή και το οποίο έχει ήδη αγκαλιαστεί από την ευρεία οικογένεια της Eurovision, καθώς σπάει τα στερεότυπα του φύλου, εναλλάσσοντας πολλά μουσικά είδη.

Το τραγούδι λέγεται «Doomsday Blue» και το ερμηνεύει ο non binary καλλιτέχνης Bambie Thug. Οι στίχοι και η μουσική είναι του ίδιου και της Olivia Cassy Brooking, του Sam Matlock και του Tyler Ryder. Θεωρείται ωδή στην queer κοινότητα μιας και προσπαθεί να στείλει το μήνυμα της απελευθέρωσης από τα δεσμά και τους φόβους μας. Στο φινάλε απέσπασε ενθουσιώδη χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους. Στις στοιχηματικές πάντως, το δείχνουν σε υψηλότερη θέση από ό,τι νωρίτερα το απόγευμα.

Το Bambie Thug βρίσκεται μέσα σε έναν κύκλο από κεριά, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με κέρατα στους ώμους, ενώ τα μαλλιά του έχουν μετατραπεί και αυτά σε κέρατα. Η θυσία στην πεντάλφα γίνεται για να κερδίσει η Ιρλανδία τη Eurovision.

Το Doomsday Blue είναι επίσης ένας «κρυφός Βαλεντίνος» για τον Χάρι Πότερ, σύμφωνα με τους Irish Times. Η πρώτη μελωδία παραπέμπει στο «Avada Kedarva» - μια απαγορευμένη κατάρα στην παράδοση του Πότερ που «σκοτώνει το θύμα ακαριαία και ανώδυνα».

Μετά το τέλος του perfomance, οι σχολιαστές της ΕΡΤ, Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα δεν μπόρεσαν να μην αστειευτούν καλώντας επειγόντως για ένα τρισάγιο.

Bambie Thug fucking dark horse of this year.

I’m starting to think they can actually win this 😳😳😳

Fucking stellar.#Eurovision pic.twitter.com/8YUMSQPKKk