Eurovision 2024 - Αλευράς: «Δεν αρέσαμε καθόλου στους σοβαρούς δημοσιογράφους αυτής της χώρας»

Στην αρνητική κριτική που του ασκήθηκε για την παρουσίαση της Eurovision αυτή τη χρονιά, αναφέρθηκε ο Θανάσης Αλευράς.

Ο Θανάσης Αλευράς σε πρόσφατη συνέντευξή του, τοποθετήθηκε στην σκληρή κριτική και τον αρνητικό σχολιασμό που έλαβε τόσο εκείνος όσο και ο Ζερόμ Καλούτα για την παρουσίαση της φετινής Eurovision, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο τρόπος που έγινε τον σόκαρε. «Θεωρώ ότι και το κομμάτι της παρουσίασης αντιμετωπίστηκε όπως το τραγούδι της Μαρίνας. Δεν μας ψήφισαν οι εθνικές επιτροπές καθόλου. Δεν αρέσαμε καθόλου στους σοβαρούς δημοσιογράφους αυτής της χώρας αλλά μας έδωσε ψήφους το κοινό», ανέφερε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως από το κοινό εισέπραξαν πολύ θετικά σχόλια. «Eμένα δεν μου αρέσουν οι μπάμιες. Αλήθεια, δεν μου αρέσουν καθόλου. Με σόκαρε λοιπόν ο τρόπος. Δεν έχω θέμα με το να διαφωνεί κάποιος με το πώς έκανα τη δουλειά μου, έτσι και αλλιώς I did it my way» τόνισε, ενώ παράλληλα σχολίασε και το συμβάν του τελικού, όπου ο Ζερόμ Καλούτα είπε πως «ο Άγιος Μαρίνος είναι νησί».

«Ναι, ο Άγιος Μαρίνος δεν είναι νησί αλλά δεν πρόλαβα να το διορθώσω και εγώ από την ταχύτητα της ροής της βραδιάς. Επίσης, θύμωσαν που δεν ήξερα και την πριγκίπισσα της Σουηδίας. Συγνώμη που δεν ξέρω τα βασιλικά πρόσωπα», συμπλήρωσε, ενώ τέλος, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν έλαβε αμοιβή για την παρουσίαση.



«Ευτυχώς που δεν έβλεπα τα σχόλια και δεν πρόλαβα να επηρεαστώ. Το να μη σου αρέσει κάτι το καταλαβαίνω. Είναι αυτό που λέγαμε και με τη Μαρίνα Σάττι. Με τόσο θυμό, όμως, γιατί; Και να σε λένε και ηλίθιο στην τηλεόραση;», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Real News