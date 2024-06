Έργο του Banksy για το μεταναστευτικό στο Glastonbury

Ένα έργο του Banksy εμφανίστηκε στο Glastonbury, κατά τη διάρκεια συναυλίας των Idles.

Φυσικά, κανείς δεν γνώριζε περί τίνος πρόκειται και όλα αποκαλύφθηκαν μετά το τέλος της συναυλίας, ενώ οι Idles δηλώνουν πως δεν γνώριζαν τίποτα.

Ο καλλιτέχνης δρόμου και περφόρμανς Banksy αυτή τη φορά παρουσίασε μία φουσκωτή βάρκα, σαν αυτές που χρησιμοποιούν οι μετανάστες για να περάσουν ιδίως από το στενό της Μάγχης προς τη Βρετανία ή από τις τουρκικές ακτές στην Ελλάδα. Η βάρκα ήταν γεμάτη με ομοιώματα μεταναστών και εμφανίστηκε στο πλήθος, που τη μετέφερε «στα χέρια», πάνω από τα κεφάλια όσων διασκέδαζαν με τα τραγούδια των Idles.

Journalists are suddenly messaging me & asking me about this boat video at the #Idles Glastonbury gig - now that Banksy has been named. LOLs.

It even got in the racist, refugee-hating Torygraph just because it’s Banksy. Since when did they care about migrants? https://t.co/m6nnrukeBU pic.twitter.com/LnninxiKtG