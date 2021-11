Ο Ντάμον Γκαλγκούτ κέρδισε το φετινό βραβείο Booker, στην τρίτη υποψηφιότητά του, με το μυθιστόρημα «The Promise».

Ο Νοτιοαφρικανός συγγραφέας ήταν υποψήφιος τόσο το 2003 όσο και το 2010, αλλά τώρα- για πρώτη φορά- κέρδισε το βραβείο και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 λιρών που το συνοδεύει.

Το «The Promise» είναι το ένατο μυθιστόρημά του, το πρώτο έπειτα από επτά χρόνια. Το βιβλίο ακολουθεί την ιστορία μίας οικογένειας λευκών της Νότιας Αφρικής από την εποχή του απαρτχάιντ έως σήμερα.

Ο τίτλος είναι η υπόσχεση που έχει δώσει, αλλά για χρόνια αποτυγχάνει να τηρήσει, η οικογένεια για να παραχωρήσει ένα σπίτι και γη στη μαύρη γυναίκα που δούλευε για εκείνους όλη τους τη ζωή.

We are delighted to announce that the winner of the #2021BookerPrize is 'The Promise' by Damon Galgut! Watch Damon’s winner’s interview live on the BBC now: https://t.co/AV21wqAtaD@ChattoBooks @vintagebooks @penguinrandom pic.twitter.com/TeC0WvN9k9