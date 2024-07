Beyoncé: Παρουσιάστηκε κέρινο ομοίωμά της στο Μουσείο Γκρεβέν στο Παρίσι

Κέρινο ομοίωμα της Beyoncé παρουσιάστηκε σήμερα στο Μουσείο Γκρεβέν στο Παρίσι.

Το κέρινο ομοίωμα της κορυφαίας καλλιτέχνιδας, προστίθεται στην τεράστια συλλογή του Μουσείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι υπεύθυνοι δεν ήρθαν σε επαφή με τη Beyoncé, ωστόσο ευελπιστούν πως θα τους επισκεφτεί προκειμένου να το δει.

Υπενθυμίζεται πως το Μουσείο Γκρεβέν ιδρύθηκε το 1882 και φιλοξενεί πάνω από 200 κέρινα ομοιώματα. Μάλιστα, είναι ένα από τα παλαιότερα του είδους του στην Ευρώπη.

New Beyoncé’s wax statue at the Grévin museum in Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/3nzK0JAhsY