Banksy: Βρέθηκε το «Κορίτσι με το Μπαλόνι», το διάσημο έργο του που είχε κλαπεί

Εντοπίστηκε μία εβδομάδα μετά την κλοπή του, ένα από τα διασημότερα έργα του Βρετανού καλλιτέχνη Banksy.

Το έργο το «Κορίτσι με το Μπαλόνι» του Banksy, είχε κλαπεί από αίθουσα τέχνης του Λονδίνου και για την πράξη απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος δύο ανδρών, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας.

Το έργο παρουσιάζει ένα κορίτσι να κρατά ένα κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς και είναι το μοναδικό έργο που εκλάπη από την γκαλερί στις 8 Σεπτεμβρίου και θα επιστραφεί εκεί. Εναντίον των δύο ανδρών ηλικίας 47 και 53 ετών, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάρρηξη.

Δικαστήριο αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση και πρόκειται να εμφανιστούν ξανά σε δίκη στις 9 Οκτωβρίου. Το «Κορίτσι με Μπαλόνι» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στους δρόμους της συνοικίας Σόρντιτς του Λονδίνου το 2002 με τον Banksy να δημιουργεί εκδοχές του έργου του στο Σάουθ Μπανκ (Νότια Οχθη) του Λονδίνου το 2004 και στο ισραηλινό τείχος στη Δυτική Όχθη το 2005.

Banksy's iconic 'Girl with Balloon' masterpiece 'stolen' from London gallery in art heist: Two men appear in court charged with burglary https://t.co/EvTl04SEGl pic.twitter.com/gpfOfZNGFV