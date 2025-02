Βάλτερ Σάλες, Κάπτεν Αμέρικα και Κάλλας από αύριο στις αίθουσες

Το αβίαστα συγκινητικό I’m Still Here του Βάλτερ Σάλες, που μόλις πλασαρίστηκε στη θέση του φαβορί από τα στοιχηματικά πρακτορεία στην κατηγορία του Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, είναι μια ταινία που συνδυάζει το προσωπικό δράμα με το γενικό, στηρίζεται σε μια σπουδαία, εγκρατή ερμηνεία από τη Φερνάντα Τόρες, ενδέχεται να κόψει πολλά εισιτήρια και (δικαιολογημένα) να αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό.

To Captain America: Brave New World είναι η νέα προσθήκη στο MCU και φιλοδοξεί να αποδείξει πως υπάρχει ζωή μετά το Deadpool vs Wolverine, επιστρατεύοντας τον σφυρηλατημένο μέσα στα χρόνια μαγνητισμό του Χάρισον Φορντ.

Το Bridget Jones: Mad about the Boy θέλει να αποτελέσει τη νο1 επιλογή των θεατών ενόψει της επερχόμενης γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, συνεχίζοντας την ιστορία μιας ηρωίδας πολύ αγαπητής ανάμεσα στους φαν της ρομαντικής κομεντί.

Ο σκηνοθέτης της Νορβηγίας Γιάννης Βεσλεμές επιστρέφει με το Αγαπούσε τα Λουλούδια Περισσότερο, ακόμα μια sui generis δημιουργία, με στοιχεία σωματικού τρόμου, επιστημονικής φαντασίας, μαύρης κωμωδίας και soft ερωτισμού κι ένα πολύ μελαγχολικό υπόστρωμα κάτω από την παιχνιδιάρικη επιφάνεια, καθώς οι ήρωες ζουν παγιδευμένοι στο τραύμα τους.

Ένα πιο σοβαρό, γενικότερο, ιστορικό τραύμα, εκείνο του Ολοκαυτώματος, εμπνέει την πρώτη απόπειρα του Μισέλ Χαζαναβίσιους (The Artist) στο animation, με το The Most Precious of Cargoes, μια ταινία που δεν αντιμετωπίστηκε με ευγένεια από την κριτική στις περασμένες Κάννες, μα φαίνεται να επανεκτιμάται τώρα που κυκλοφορεί κανονικά στις αίθουσες του κόσμου. Υπέροχο το score του συμπατριώτη μας Αλεξάντερ Ντεσπλά.

Τέλος, το κυρίως δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα Άγνωστα Ελληνικά Χρόνια της Κάλλας επιχειρεί να φωτίσει την πρώτη περίοδο της καριέρας της θρυλικής σοπράνο, ενώ το Dog Man προσφέρει καλαίσθητη, αβαρή ψυχαγωγία στους ανήλικους θεατές και στους ενήλικους συνοδούς τους.