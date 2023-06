Αυστραλός καλλιτέχνης απεικονίζει τον Σι Τζινπίνγκ ως κανίβαλο- Αντιδράσεις από την Κίνα

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η έκθεση Κινεζοαυστραλού καλλιτέχνη που αναμένεται να φιλοξενηθεί στην Πολωνία, όπου απεικονίζει τον Σι Τζινπίνγκ ως κανίβαλο.

Η έκθεση του Badiucao έχει τίτλο «πείτε σωστά την ιστορία της Κίνας» όμως η αφίσα της απεικονίζει τον ηγέτη της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ να τρώει ένα ανθρώπινο μέλος, μία αναφορά στον πίνακα του Γκόγια, «Ο Κρόνος καταβροχθίζει τον γιο του».

Η αφίσα προκάλεσε τις αντιδράσεις τόσο του Κινέζου διπλωμάτη, Γιάο Ντονγκί ο οποίος επισκέφθηκε δυο φορές το μουσείο στην Πολωνία, εκφράζοντας τα παράπονά του, όσο και της πρεσβείας της Κίνας, που έστειλε επιστολή για να εμποδίσει την έκθεση.

Τα έργα του Badiucao, ασκούν έντονη κριτική στα στρατόπεδα εγκλεισμού στην Σινγιλανκγκ, την καταστολή των διαδηλώσεων στο Χονγκ Κόνγκ, τα αυστηρά μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τον Covid-19, αλλά και την επιθετικότητα της Κίνας κατά της Ταϊβάν με την τακτική που εφαρμόζει στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Ο Badiucao από την πλευρά του είπε πως αυτή η τέχνη του αποκαλύπτει τα εγκλήματα της κινεζικής κυβέρνησης.

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι και πολίτης Αυστραλίας, ζήτησε περισσότερη στήριξη από την κυβέρνηση της Αυστραλίας, προκειμένου να γίνει η έκθεσή του, που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή, στο Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art της Βαρσοβίας.

Είπε πως επικοινώνησε με την πρεσβεία και εξέφρασε «ανησυχίες για την προσωπική του ασφάλεια».

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αξιωματούχοι της Κίνας είδαν τα εκθέματά του και διαφώνησαν με το περιεχόμενο της έκθεσης, με αποτέλεσμα να επιχειρούν να εμποδίσουν την διοργάνωσή της.

Στη συγκεκριμένη έκθεση της Βαρσοβίας, ο Badiucao, ασκεί επίσης κριτική στη στάση της Κίνας απέναντι στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η Κίνα τάσσεται στο πλευρό του Πούτιν και υποστηρίζει την εισβολή του με πολλούς τρόπους», είπε. Στο ίδιο μοτίβο έχει απεικονίσει και τον Πούτιν ως κανίβαλο.

#Breaking 🇵🇱 @u_jazdowski art center ‘s website is briefly down for unknown reason.

The art center is hosting my new exhibition #TellChinasStoryWell on June 16.

Yesterday Chinese embassy visited venue again to express complain against the show. pic.twitter.com/iREmf1E1aC