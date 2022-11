«Avatar: The Way of Water»: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ- Πότε κάνει πρεμιέρα το σίκουελ

Η 20th Century Studios κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ για το «Avatar: The Way of Water» λίγες εβδομάδες πριν την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου σίκουελ επιστημονικής φαντασίας στις 16 Δεκεμβρίου.

Στο δεύτερο μέρος του κινηματογραφικού franchise επιστρέφει ο κακός χαρακτήρας του Stephen Lang, ο συνταγματάρχης Quaritch - ο οποίος φαίνεται να αναβιώνει μέσω μιας μορφής avatar των Na'vi - και έρχεται και πάλι σε αντιπαράθεση με τη Neytiri (Zoe Saldaña) και τον σύντροφό της Jake Sully (Sam Worthington).

Το νέο τρέιλερ έρχεται πάνω από μια δεκαετία μετά την αρχική ταινία, η οποία λαμβάνει χώρα το 2154, και δείχνει στιγμιότυπα των Jake και Neytiri να γίνονται οικογένεια αλλά και τα παιδιά Na'vi του ζευγαριού: Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) και Kiri (Sigourney Weaver, που επιστρέφει με νέο ρόλο).

«Η ιστορία έχει να κάνει με την οικογένεια, με τις οικογένειές μας που προσπαθούν να μείνουν ενωμένες [και] τα όρια στα οποία φτάνουμε όλοι για να προστατέψουμε ο ένας τον άλλον και να προστατεύσουμε το μέρος όπου ζούμε», δήλωσε η Σιγκούρνι Γουίβερ στο Variety. «Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικογένεια [του Τζέιμς Κάμερον] και στη χαρά του στην οικογένεια- και επίσης, στο πόσο ευάλωτος είσαι όταν έχεις παιδιά».

Οι νέες προσθήκες του franchise περιλαμβάνουν τους Kate Winslet, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco και Jemaine Clement.

Στο τρέιλερ δεν λείπουν τα εντυπωσιακά πλάνα από τον ωκεανό, τα οποία αναδεικνύουν διπλά τις ικανότητες των ηθοποιών να κρατούν την αναπνοή τους- εκπαιδεύτηκαν ειδικά για να μπορούν να γυρίζουν σκηνές κάτω από το νερό χωρίς να βγαίνουν στην επιφάνεια για να πάρουν αέρα. Σε συνέντευξή της νωρίτερα φέτος, η Saldaña αποκάλυψε ότι το προσωπικό της ρεκόρ στο να κρατάει την αναπνοή της κάτω από το νερό ήταν 5 λεπτά.

Δείτε το τρέιλερ: