Ανακοινώθηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου, στο πλαίσιο του τμήματος Berlinale Talents του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, ο νικητής του νέου βραβείου που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Εϊπίδη και αποτελεί πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονέμεται σε ένα σενάριο ή μία ιδέα για ντοκιμαντέρ που συμμετέχει στο Doc Station και έχει ως στόχο να στηρίξει τους ανερχόμενους δημιουργούς, στους οποίους τόσο πίστευε ο Δημήτρης Εϊπίδης

Ο Μιγκέλ Αντούνες Ράμος και το πρότζεκτ Dragons απέσπασε το βραβείο της επιτροπής «για τον στοχασμό του στις σχέσεις ισχύος στη Βραζιλία του σήμερα, για την αμφισβήτηση που ασκεί στις πολιτικές ελίτ, στις οικονομικές δομές και στη δύναμη των κυρίαρχων εικόνων στην πορεία του χρόνου - ένα πρότζεκτ διεξοδικό, ευρηματικό και πέρα για πέρα επίκαιρο. Ανυπομονούμε για τη συνέχεια και την ολοκλήρωση της ταινίας.»

«Αυτό το βραβείο θα κάνει τη διαφορά και θα μας βοηθήσει να κάνουμε την ταινία μας πραγματικότητα» είπε ο σκηνοθέτης ευχαριστώντας την κριτική επιτροπή, την οποία απάρτισαν η παραγωγός, διανομέας και sales agent Φίλιπα Κοβάρσκι (Cinephil, Ισραήλ), η σκηνοθέτις Μαριάννα Οικονόμου (Ελλάδα) και ο Μίχαελ Στιτς, υπεύθυνος τμήματος Panorama του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Γερμανία).

Επίσης, η κριτική επιτροπή έδωσε ειδική μνεία στο πρότζεκτ The Two Mountains Weighing Down My Chestτης Βιβ Λι «για την ξεχωριστή, φρέσκια, αστεία, αλλά συνάμα βαθιά και ζεστή, ματιά του, η οποία ανοίγει μια πόρτα στην "αληθινή" Κίνα... και ακόμη μακρύτερα».

Συγκινητικά ήταν τα λόγια της επιτροπής για το βραβείο και τον άνθρωπο που το ενέπνευσε: «Είναι τιμή μας να συμμετάσχουμε στο βραβείο που απονέμεται στη μνήμη του Δημήτρη Εϊπίδη, ένα από τα πιο αγαπημένα μέλη της κινηματογραφικής μας κοινότητας. Ήταν ένας αληθινός άνθρωπος του σινεμά, ο οποίος αγάπησε, πήρε υπό την προστασία του, έφερε στο προσκήνιο και υποστήριξε σκηνοθέτες από ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο υπήρξε ο ιδρυτής του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, αποτελώντας έτσι τον “πατέρα” του σύγχρονου ελληνικού ντοκιμαντέρ».

Το Berlinale Talents αποτελεί μια πλατφόρμα ανάπτυξης ταλέντων που φιλοξενεί εξαιρετικά και φιλόδοξα ταλέντα από ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να μπορούν να δικτυωθούν, να παρουσιάσουν και να εργαστούν πάνω στα μελλοντικά τους πρότζεκτ. Το Doc Station, το πρόγραμμα του Berlinale Talents, αφιερωμένο στο ντοκιμαντέρ, στρέφει το βλέμμα στους ντοκιμαντερίστες και στις ταινίες τεκμηρίωσης του αύριο.