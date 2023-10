Αιγυπτιακή πλάκα 4.000 ετών έχει διορθώσεις με κόκκινο σε ορθογραφικά λάθη μαθητή

Σε μια πλάκα σχεδόν 4.000 ετών που βρέθηκε στην Αίγυπτο διακρίνονται τα ορθογραφικά λάθη ενός μαθητή και οι διορθώσεις από τον δάσκαλό του με κόκκινο χρώμα.

Η πλάκα με τα ορθογραφικά λάθη του μαθητή και τις διορθώσεις από τον καθηγητή του με κόκκινο χρώμα χρονολογείται στην περίοδο της 12ης δυναστεία της Αιγύπτου, δηλαδή μεταξύ 1981-1802 π.Χ.

Αυτή η πλάκα, που τώρα φυλάσσεται στο μουσείο Metropolitan στη Νέα Υόρκη, δείχνει πώς ένας αρχαίος Αιγύπτιος μαθητής προσπαθεί να εξασκηθεί στη γραφή, ωστόσο ο δάσκαλός του εντόπισε μερικά λάθη που έπρεπε να διορθωθούν. Χρονολογείται στην περίοδο του Μέσου Βασιλείου της Αιγύπτου. Η γραφή που χρησιμοποιείται δεν είναι ακριβώς η ίδια με τα παραδοσιακά ιερογλυφικά που κοσμούν τους τοίχους των μνημείων και τα οποία καταγράφονται σε αρχαίους παπύρους. Η πολυπλοκότητα αυτής της γραφής την έκανε κάπως δύσχρηστη για τον μέσο γράφοντα, έτσι αντικαταστάθηκε σταδιακά από μια απλούστερη χειρόγραφη έκδοση που ονομάζεται ιερατική γραφή.

Πληροφορίες για τον μαθητή, που γράφει, καταγράφονται στον πρώτο τόμο του «The Scepter of Egypt» του αιγυπτιολόγου William C. Hayes, ο οποίος ειδικεύτηκε στην ερμηνεία κειμένων. Ο Hayes λέει ότι ένας νεαρός άνδρας ονόματι Iny-su έγραψε αυτό το κομμάτι για να εξασκηθεί στη συγγραφή μιας επιστολής που χρειαζόταν πολύ τυπικό τρόπο γραφής και ευγενική γλώσσα, χρησιμοποιώντας το όνομα του αδελφού του ως παραλήπτη της επιστολής.

Ο γραφέας που δίδασκε την τάξη είδε τα λάθη σε ορισμένες από τις εκφράσεις και στην ορθογραφία του Iny-su, και έτσι έκανε διορθώσεις με κόκκινο.

Gessoed boards were used for writing notes or school exercises in ancient Egypt. This one, kept in the Metropolitan Museum, is about 3,900 years old and shows a student's exercises where the mistakes have been corrected in red ink by the teacher [source: https://t.co/JZ8RG8g4Iu] pic.twitter.com/F3Vl101WsB