29 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (17-23/3/23)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Seven Songs» του Αντωνάκη Χριστοδούλου στη Eleftheria Tseliou Gallery

Επτά μουσικά κομμάτια που ακολουθούν τον καλλιτέχνη από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα έργα της έκθεσης. Μεγάλα και μικρά ζωγραφικά έργα, σχέδια από ξυλομπογιές, κολάζ και ένα ντοσιέ με προσχέδια και σημειώσεις, τοποθετημένο σε μια βάση-αναλόγιο.

14/3-30/4, Ηρακλείτου 3, Eleftheria Tseliou Gallery, Tρ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-15:00

Το «Ικρίωμα» του Georges Salameh στο Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη

Facebook Twitter White Middle Sea, 2010, βίντεo s8mm, 02.41

Στο «Ικρίωμα» ο Georges Salameh χαρτογραφεί τον τρόπο με τον οποίο σμιλεύεται η μνήμη με τα θραύσματα της λήθης που την περιβάλλουν και μαζί τους η ατομική και συλλογική υπαρξιακή μας αντίφαση. Μνημεία και εικόνες αναδιατυπώνουν το αέναο ταξίδι της επιστροφής και μαζί με αυτό μια ύπαρξη σε διαρκή εξορία.

16/3-26/5, Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Τρ., Τετ., Παρ. 10:00-17:00, Πέμ. 17:00-21:00

«Wish» της Καρολίνας Κρασούλη στην γκαλερί Kalfayan

Facebook Twitter Καρολίνα Κρασούλη, ξυλομπογιά και γραφίτης σε χαρτί, 65 x 48 εκ.

Η έκθεση της Καρολίνας Κρασούλη συνεχίζει την έρευνα της καλλιτέχνιδας πάνω στην αναπαράσταση οπτικών φαινομένων, τα οποία συνδέονται με τις λειτουργίες της μνήμης και της γλώσσας. Ο θεατής καλείται να αποκρυπτογραφήσει την «ευχή» που εκφράζει κάθε έργο.

23/3-6/5, Kalfayan Galleries, Δευτ. 11:00-15:00, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-15:00

«Τerrain vague - Μεταβατικά Τοπία» στη Luminus Eye

Facebook Twitter Έργο της Έλενας Αρσενίδου.

Τριάντα οκτώ καλλιτέχνες μοιράζονται τα εικαστικά τους βλέμματα πάνω στην αλληλεπίδραση του αστικού χώρου με τη κοινωνία. Σε επιμέλεια του Πάρη Καπράλου.

16-24/3, Luminus Eye, Μητσαίων 2Α, Τετ. 14:00-18:00, Πέμ.-Κυρ. 17:00-21:00

«Ζωγραφικά Σημάδια» του Φίλιππου Τάρλοου στην Gallery Genesis

Facebook Twitter Φίλιππος Τάρλοου, Tokyo Olympics Skateboarder, 90x96cm, 2022

O Φίλιππος Τάρλοου, επηρεασμένος από το έργο του Γ. Τσαρούχη, του Α. Εμπειρίκου, του Thelonious Monk και πιο πρόσφατα από τον ράπερ Kendrick Lamar, δημιουργεί και εκθέτει κάποια από τα έργα του της περιόδου 2005-2023.

16/3-1/4, Gallery Genesis, Χάριτος 35, Τρ., Πέμ., Παρ. 12:00-21:00, Σάβ. 12:00-15:00

Ο Κήπος των Εσπερίδων της Αγνής Χρονοπούλου στην Art Zone Gallery 42

Facebook Twitter Η Αγνή Χρονοπούλου δημιουργεί ένα φωτογραφικό έργο από μοντάζ καλειδοσκοπικών θραυσμάτων.

Η Αγνή Χρονοπούλου δημιουργεί ένα φωτογραφικό έργο από μοντάζ καλειδοσκοπικών θραυσμάτων, μια σειρά από ψηφιακές φωτογραφίες που εμπεριέχουν και επικεντρώνονται στα θέματα που απασχολούν την καλλιτέχνιδα, τη φθορά, τον χρόνο, τη στιγμή, τους μύθους, τα βιβλία του Ελύτη και του Καβάφη.

17/3-8/4, Art Zone Gallery 42, Τρ., Πέμ., Παρ. 15:00-21:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

«The Syzygy of Cinnamon» της Tamara Henderson στην γκαλερί Intermission

Facebook Twitter Η Καναδή Tamara Henderson είναι γνωστή για τις εγκαταστάσεις της που ενσωματώνουν βίντεο, ζωγραφική και γλυπτική.

Η Καναδή Tamara Henderson είναι γνωστή για τις εγκαταστάσεις της που ενσωματώνουν βίντεο, ζωγραφική και γλυπτική.

18/3, The Intermission, Πολυδεύκους 37Α, Πειραιάς, εγκαίνια: 18:00-21:00

Minda Andrén και Νικόλας Βεντουράκης στην γκαλερί Callirrhoë

Διπλά εγκαίνια για τις εκθέσεις «tongue gloves trick trees» της Minda Andrén και «The sound is never instantaneous to the flash» του Νικόλα Βεντουράκη.

Από 15/3, Callirrhoë, Καλλιρόης 122, Τετ.-Παρ. 16:00-20:00, Σάβ. 14:00-20:00

«Light snacks and heavy make-up» στην γκαλερί a.antonopoulou.art

Facebook Twitter Hippolyte Hentgen, Collage χωρίς τίτλο, 34x28cm, 2022

Στην ομαδική τους έκθεση η Ειρήνη Καραγιαννοπούλου και το καλλιτεχνικό δίδυμο Hippolyte Hentgen από τη Γαλλία κατακλύζουν τον χώρο της γκαλερί με εικόνες: μικροσκοπικές, τεράστιες, μνημειώδεις, προφανείς αλλά και κάποιες καλά κρυμμένες πίσω από άλλες εικόνες, καμιά φορά ακόμα και μέσα σε αυτές.

22/3-28/4, a.antonopoulou.art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ.-Παρ. 13:00-19:00, Σάβ. 12:00-16:00

«Εθνική Οδός» του Αχιλλέα Ραζή στην γκαλερί Σκουφά

Facebook Twitter Αχιλλέας Ραζής, Service Station at Night

Σε 19 εικαστικές συνθέσεις ο Αχιλλέας Ραζής αποτυπώνει ισάριθμες όψεις του νεοελληνικού τοπίου. Πίσω από την αποτύπωση της εθνικής οδού ή ενός βενζινάδικου, των διοδίων ή μιας απρόσωπης πολυκατοικίας ο θεατής αναγνωρίζει το χάος της ανέστιας σύγχρονης ζωής.

21/3-17/4, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Δευτ., Τετ. 10:00-16:00, Τρ., Πέμ. 10:00-21:00, Παρ. 10:00-20:00, Σάβ. 10:30-16:00

«Μεταμορφώσεις του αστικού τοπίου. Σημάνσεις της υπαίθρου» στην γκαλερί Έρση

Facebook Twitter Έργο του Τάκη Μάρθα.

Η γκαλερί Έρση παρουσιάζει μια επιλεκτική ματιά σε έργα 15 ζωγράφων που παρατήρησαν το περιβάλλον τους και κατέθεσαν με το έργο τους τη δική τους βιωμένη εμπειρία.

9/3-1/4, γκαλερί Έρση, Κλεομένους 4, Κολωνάκι, Δευτ.-Παρ. 11:30-15:00 & 17:30-20:30, Σάβ. 11:30-15:00

«Structures» του Δημήτρη Λάμπρη στον o.art.ath

Facebook Twitter Mια συλλογή φωτογραφιών που μας γεννούν σκέψεις, ερωτήσεις.

Mια συλλογή φωτογραφιών που μας γεννούν σκέψεις, ερωτήσεις και που με τον δικό τους τρόπο τακτοποιούν έννοιες και απαντήσεις άμεσα συνυφασμένες με το παρελθόν, το παρόν και το πώς θα είναι το μέλλον.

15-25/3, o.art.ath, Σποράδων 36, Κυψέλη, Τρ.-Σάβ. 18:00-21:00

«Συνθέσεις στον κύβο» στο Πολιτισμικό Κέντρο «Μελίνα» του δήμου Αθηναίων

Facebook Twitter Υπό τη διοργάνωση του εικαστικού Κωνσταντίνου Κομνηνού, επιμελητή της ομάδας Κύβος, η συλλογική αυτή έκθεση ενσωματώνει έργα σημαντικών και αξιόλογων Ελλήνων εικαστικών.

Υπό τη διοργάνωση του εικαστικού Κωνσταντίνου Κομνηνού, επιμελητή της ομάδας Κύβος, η συλλογική αυτή έκθεση ενσωματώνει έργα σημαντικών και αξιόλογων Ελλήνων εικαστικών όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, οι οποίοι συνδέονται καλλιτεχνικά μέσω του μότο «ίδιοι όχι-ίσοι ναι».

18-29/3, Πολιτισμικό Κέντρο «Μελίνα», Ηρακλειδών 66, Θησείο, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00

«Cityscapes» στην Blank Wall Gallery

Facebook Twitter Kata Kerenyi, Hungary, London

Μεγάλα, επιβλητικά κατασκευάσματα που καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων των μεγαλουπόλεων σε διεθνές επίπεδο φωτογραφίζονται και παρουσιάζονται σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια. Η πόλη ως ένας ζωντανός οργανισμός που εκπλήσσει τους ανθρώπους της.

17-29/3, Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Δευτ.-Τρ., Τετ.-Παρ. 17:30-21:30, Σάβ. 12:30-14:30

ΜΟΥΣΙΚΗ-ΠΟΙΗΣΗ

Ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος και η πιανίστα Χαρά Ιακωβίδου στη Γεννάδειο

Facebook Twitter Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη παρουσιάζει μια μουσική-ποιητική βραδιά με τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο και την πιανίστα Χαρά Ιακωβίδου.

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη παρουσιάζει μια μουσική-ποιητική βραδιά με τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο και την πιανίστα Χαρά Ιακωβίδου, όπου οι λέξεις του ποιητή συνομιλούν με έργα για πιάνο των Σούμπερτ, Σοπέν, Μπραμς, Ντεμπισί, Αλμπένιθ και Σούλχοφ.

20/3, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Αμφιθέατρο Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, 19:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Hugo Kant στο Arch

Facebook Twitter Ο Μασσαλός «μαέστρο» της διεθνούς trip hop/downtempo σκηνής, Hugo Kant, επιστρέφει στην Αθήνα για ένα live set στο Arch.

Το Σάββατο 18 Μαρτίου, ο Μασσαλός «μαέστρο» της διεθνούς trip hop/downtempo σκηνής, Hugo Kant, επιστρέφει στην Αθήνα για ένα live set στο Arch.

18/3, Arch, Ελασιδών 6, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

Jazz Chronicles: «Το Πράγμα» στο ΚΠΙΣΝ

Facebook Twitter Το Πράγμα, η ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου, ερμηνεύει κυρίως πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις που βασίζονται στην παράδοση του swing και του blues, ενώ δανείζονται στοιχεία από μια αόριστη Ανατολή. Φωτ.: Γιώργος Φραγκίσκος

Το Πράγμα, η ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου, ερμηνεύει κυρίως πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις που βασίζονται στην παράδοση του swing και του blues, ενώ δανείζονται στοιχεία από μια αόριστη Ανατολή. Άλλοτε αποτελούν ένα μινιμαλιστικό τοπίο διαλογισμού και άλλοτε μια ηχητική συνάθροιση, επενδυμένη με μια λανθάνουσα χιουμοριστική διάθεση.

19/3, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Φάρος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 21:00, είσοδος: 8-12 ευρώ

«The wall of sound» στο six d.o.g.s

Το πρωτοποριακό οπτικοακουστικό πρότζεκτ του DVS1, «The wall of sound», ένα full body experience βασισμένο σε ένα τεράστιο τείχος 80 ηχείων, συνοδευόμενο από έναν ειδικό σχεδιασμό φωτισμού, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

18/3, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 23:00, είσοδος: 25-40 ευρώ

Beast in Black & Suicidal Angels στο Gagarin

Facebook Twitter Οι Beast in Black είναι πιο κινητοποιημένοι από ποτέ. Μαζί τους οι Suicidal Angels. Φωτ.: RockArt

Με μπόλικα χιτς στη φαρέτρα τους, που ενισχύεται με τα 11 κομμάτια του «Dark Connection», μία ακόμα ευρωπαϊκή περιοδεία στα σκαριά και ένα fanbase που μεγαλώνει διαρκώς, οι Beast in Black είναι πιο κινητοποιημένοι από ποτέ. Μαζί τους οι Suicidal Angels.

22/3, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 29 ευρώ

Ο Μανώλης Μητσιάς και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο Μέγαρο

Facebook Twitter O Μανώλης Μητσιάς και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη περιδιαβαίνουν τον μαγικό κόσμο της ελληνικής ποίησης.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, ο Μανώλης Μητσιάς και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη περιδιαβαίνουν τον μαγικό κόσμο της ελληνικής ποίησης, παρουσιάζοντας έργα σπουδαίων Ελλήνων ποιητών και στιχουργών που έχουν μελοποιήσει οι μεγάλοι μας συνθέτες.

21/3, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 9-45 ευρώ

«Athens Dub Culture 2023» στο Ρομάντσο

Facebook Twitter Τα δύο μακροβιότερα ηχοσυστήματα της πόλης, οι Irie Action Sound System και Dubwise Hi-Fi, συναντιούνται ξανά μετά από επτά χρόνια.

Τα δύο μακροβιότερα ηχοσυστήματα της πόλης, οι Irie Action Sound System και Dubwise Hi-Fi, συναντιούνται ξανά μετά από επτά χρόνια, με τις μουσικές επιλογές τους σε roots reggae dub ρυθμούς.

18/3, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 22:00, είσοδος: 10 ευρώ (πριν από τις 00:00), 12 (μετά)

ΟΠΕΡΑ

«Ιφιγένεια εν Ταύροις» στο θέατρο Παλλάς

Facebook Twitter Η «Ιφιγένεια εν Ταύροις», παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλλάς στις 18 και 19 Μαρτίου. Φωτ.: Έφη Γούση

Tο αριστούργημα του ανανεωτή της όπερας, Christoph Willibald Gluck, η «Ιφιγένεια εν Ταύροις», παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλλάς στις 18 και 19 Μαρτίου από τον δήμο Αθηναίων σε διοργάνωση του ΟΠΑΝΔΑ.

18-19/3, θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Σάβ. 20:00, Κυρ. 18:30, είσοδος: 12-70 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Έγκλημα και Τιμωρία» στη Στέγη

Facebook Twitter Ο Βασίλης Μπισμπίκης, για πρώτη φορά στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, κάνει μια ελεύθερη μεταγραφή του εμβληματικού μυθιστορήματος του Ρώσου συγγραφέα. Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος

Μετά τις παραστάσεις Άνθρωποι και Ποντίκια και Κόκκινα Φανάρια, ο Βασίλης Μπισμπίκης, για πρώτη φορά στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, κάνει μια ελεύθερη μεταγραφή του εμβληματικού μυθιστορήματος του Ρώσου συγγραφέα, μεταφέροντάς το στην Αθήνα του 2023.

22/3-23/4, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση - Κεντρική Σκηνή, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Τετ.-Κυρ. 20:30, είσοδος: 5-22 ευρώ

ΕΚΘΕΣΗ

«Το γραφείο των υδάτινων κοινών» στον ATOPOS cvc

Facebook Twitter Δέσποινα Χαριτωνίδη, To Fall with Grace 2

Την Τετάρτη 22/3, Παγκόσμια Ημέρα Νερού, εγκαινιάζεται το διεπιστημονικό και διακαλλιτεχνικό πρόγραμμα «Το γραφείο των υδάτινων κοινών» που εστιάζει σε ζητήματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής σε σχέση με το νερό και το σώμα.

22/3-1/7, ATOPOS cvc, Σαλαμίνος 72, Μεταξουργείο, Πέμ.-Σάβ. 17:00-21:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ο Παναγιώτης Τέτσης «συνομιλεί» με τον Μίκη Θεοδωράκη στην Εθνική Πινακοθήκη με τη Χορωδία της ΕΡΤ

Facebook Twitter Ο Παναγιώτης Τέτσης «συνομιλεί» με τον Μίκη Θεοδωράκη στην Εθνική Πινακοθήκη με τη Χορωδία της ΕΡΤ1.

Δυο σημαντικοί καλλιτέχνες της ίδιας γενιάς συνδιαλέγονται μέσα από έργα αφιερωμένα στην πόλη και τους ανθρώπους της. Οι χαρές και οι αγωνίες της καθημερινότητας σκιαγραφούνται ανάγλυφα, νοηματοδοτώντας εκ νέου τις σύγχρονες μεταλλάξεις του αστικού ιστού.

22/3, Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Βασ. Κωνσταντίνου 50, 20:00, είσοδος: με πρόσκληση

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Circular Cultures: Η περιφέρεια στο κέντρο» στην Εθνική Πινακοθήκη και στη Στέγη

Για πέμπτη συνεχή χρόνια τo British Council και η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζουν ένα διήμερο πρόγραμμα που την πρώτη μέρα περιλαμβάνει ένα συνέδριο με ομιλίες και συζητήσεις πάνελ στην Εθνική Πινακοθήκη, ενώ η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη σε εργαστήρια και masterclasses και θα διεξαχθεί στη Στέγη.

20/3, Εθνική Πινακοθήκη - Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση», Βασ. Κωνσταντίνου 50, 14:00-19:00

21/3, Galaxy Space, Γαλαξία 2 (πίσω από τη Στέγη), 14:00-19:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

«FUTURE N.O.W. 2023» στη Στέγη

Facebook Twitter Πηνελόπη Γεράση, Call me Sugar

Θέατρο από το μέλλον στη Στέγη. Ή μήπως πρόκειται για θέατρο του απόλυτου παρόντος μας; Τρία νέα πρωτότυπα έργα που προκρίθηκαν μέσα από ετήσιο ανοιχτό κάλεσμα κάνουν πρεμιέρα.

23/3-9/4, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, είσοδος: 5-10 ευρώ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ο Θάνος Σταθόπουλος συνομιλεί με τον Γιώργο-Ίκαρο Μπαμπασάκη στο Victoria Square Project

Μια ιδιότυπη ζωντανή οιονεί ραδιοφωνική εκπομπή/συζήτηση με θέμα τη σύγχρονη τέχνη και την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας, επιστήμης, εικαστικών, μουσικής, φωτογραφίας και κινηματογράφου.

«Ο Steve Gianakos και το περιθώριο της pop art» στην γκαλερί Citronne

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Ι...Loop de Loop…» του Steve Gianakos ο καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης Θανάσης Μουτσόπουλος και ο ζωγράφος Ηλίας Καφούρος συζητούν γύρω από τις πιο κριτικές, πιο σκοτεινές, ακόμη και βέβηλες θέσεις στο περιθώριο της pop art.

17/3, Citronne Gallery, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, 4ος όροφος, Κολωνάκι, 18:30