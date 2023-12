22 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (1-7/12)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Bryan Adams στο ΟΑΚΑ Basketball Arena

Ο Kαναδός σούπερ σταρ της ρομαντικής ροκ, Bryan Adams, ξεκινά την ευρωπαϊκή του περιοδεία από την Αθήνα, τέσσερα χρόνια μετά την ξεσηκωτική προηγούμενη εμφάνισή του στη χώρα μας.

5/12, Κλειστό Γήπεδο ΟΑΚΑ, Κηφισίας 37, 21:00, είσοδος από 45 ευρώ

Γκιντίκι και Banda Entopica live στο Κύτταρο

Η παραδοσιακή μπάντα δρόμου από τη Θεσσαλονίκη Banda Entopica. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Το πειραματικό σχήμα «Γκιντίκι» και η παραδοσιακή μπάντα δρόμου από τη Θεσσαλονίκη Banda Entopica συναντιούνται στη σκηνή του Κυττάρου για μια συναυλία-απόλυτο γλέντι.

2/12, Κύτταρο Live, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 21:30, είσοδος από 12 ευρώ

Quad Piano Trio

Οι Quad Piano Trio ανεβαίνουν στη σκηνή του Half Note Jazz Club.

Οι Quad Piano Trio, το σχήμα που ξεκινήσαν οι Jason Wastor και Ραφαήλ Μελετέας το 2020, ανεβαίνουν στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσουν πρωτότυπες δικές τους συνθέσεις και διασκευές κομματιών αγαπημένων καλλιτεχνών της τζαζ μουσικής.

6/12, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, 21:30, είσοδος από 10 ευρώ

Fujiya & Miyagi

Tο ασταμάτητο κουαρτέτο από το Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας έχει καθιερώσει τη θέση του στον χώρο της synth-pop.

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου το Fuzz Club υποδέχεται τους απολαυστικούς Fujiya & Miyagi. Έχοντας κυκλοφορήσει 9 studio albums μέχρι σήμερα, το ασταμάτητο κουαρτέτο από το Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας έχει καθιερώσει τη θέση του στον χώρο της synth-pop και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη χορό.

2/12, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 20:00, είσοδος από 25 ευρώ

Covenant live στο Arch

Οι φοβεροί Σουηδοί της electronic body music επιστρέφουν στην Αθήνα.

Οι φοβεροί Σουηδοί της electronic body music επιστρέφουν στην Αθήνα για μια ζωντανή εμφάνιση στο Arch Club στις 2/12. Supporting acts: Night In Athens, Grey Gallows.

2/12, Arch Club, Ελασιδών 6, 20:00, είσοδος από 20 ευρώ

Νέγρος του Μοριά: «TO ΘΡΑCYTATO LIVE»

Ο Νέγρος Του Μοριά κάνει μια μοναδική εμφάνιση στο Fuzz.

Ο Νέγρος Του Μοριά, γνωστός και ως Black Morris, ένας από τους καλύτερους showmen του ελληνικού ραπ, κάνει μια μοναδική εμφάνιση στο Fuzz στο πλαίσιο του ΘΡΑCYTATOY Τour, φέρνοντας στο κοινό τον πρωτότυπο ήχο του, τον οποίο ονομάζει «τραμπέτικο».

1/12, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς, Ταύρος, 21:30, είσοδος από 12 ευρώ

Δημήτρης Μυστακίδης στο Κύτταρο

Ο Δημήτρης Μυστακίδης έρχεται στο Κύτταρο την Παρασκευή 1/12 για μια καλοκαιρινή συναυλία στην καρδιά του χειμώνα. Μαζί του ο Μιχάλης Ατσάλης στις κιθάρες και το μπουζούκι, ο Γιώργος Μακρής στην γκάιντα, την τσαμπούνα και το καβάλ, η Έλενα Αβραμιώτη στο βιολί και το τραγούδι, ο Πέτρος Λαμπρίδης στο μπάσο και ο Πρόδρομος Μυστακίδης στα τύμπανα.

1/12, Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 22:00, είσοδος από 13 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τοπικοί Τροπικοί

Το φωνητικό σύνολο Πλειάδες, αντλώντας από το πλούσιο υλικό του έργου Τοπικοί Τροπικοί του Μάριου Χατζηπροκοπίου, συνθέτει πρωτότυπη μουσική και παρουσιάζει μια παράσταση αφιερωμένη σε τραγούδια και ιστορίες που δεν ακούστηκαν ποτέ κι όμως ήταν πάντα εκεί. Μαζί τους επί σκηνής ο ηθοποιός Βασίλης Τρυφουλτσάνης.

1-3/12 Baumstrasse, Σερβίων 8, 2ος όροφος, είσοδος από 12 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Street Outdoors Klubnight 02 Athens

Το Street Outdoors παρουσιάζει το Σάββατο 2/12 το πρώτο του club event για την περίοδο 2023-24 στο ολοκαίνουριο club ZED στο κέντρο της Αθήνας. H βραδιά περιλαμβάνει 2 stages και 5 διαφορετικά DJ sets με guest τους Atsou (MDIH), Roman & Saradis Bull, Metaxxa και Street Outdoors Soundsystem.

2/12, ZED, πλατεία Θεάτρου 10, 23:00, είσοδος από 10 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

βάιζα {ΕΤΥΜ. αρβαν. <κορίτσι, κόρη}

Η Χριστίνα Ματθαίου, στο πρώτο σκηνοθετικό της εγχείρημα, μεταφέρει επί σκηνής το πρωτότυπο έργο «βάιζα».

Η Χριστίνα Ματθαίου, στο πρώτο σκηνοθετικό της εγχείρημα, μεταφέρει επί σκηνής το πρωτότυπο έργο «βάιζα», αντλώντας έμπνευση από τα έργα του Παντελή Μπουκάλα και από τον μύθο της La Loba, όπως αυτός αποτυπώνεται στο βιβλίο Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους. Το έργο αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας, της Μηλιάς, η οποία δολοφονείται από τον πατέρα και τα αδέλφια της για να ξεπλυθεί η ντροπή της οικογένειας, αφού την πρώτη νύχτα του γάμου της βρέθηκε «χαλασμένη».

4/12-2/1, ΠΛΥΦΑ, Κτίριο 7Α, Κορυτσάς 39, Δευτ.-Τρ. 21:15, είσοδος από 13 ευρώ

Σεισμός του Βασίλη Βηλαρά

Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος

Ο «Σεισμός», η παράσταση που έκανε πρεμιέρα πέρσι στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του φεστιβάλ Future N.O.W. 2023, επιστρέφει για 6 παραστάσεις στην κεντρική σκηνή του Bios. Το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Βασίλη Βηλαρά αποτελεί μια περφόρμανς σεισμικών δονήσεων, η οποία φέρνει στη σκηνή τρανς θηλυκότητες, non binary άτομα, χοντρά σώματα, σεξεργάτες/-τριες και queer μετανάστριες, ώστε να τραγουδήσουν τη ρητορική μίσους που υφίστανται καθημερινά απλώς επειδή υπάρχουν.

6/12-10/1, Bios, Πειραιώς 84, κάθε Τετ. 21:15, είσοδος από 8 ευρώ

«ΛάΣΠΗ» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη

Η επιτυχημένη παράσταση ΛάΣΠΗ επιστρέφει για έναν νέο κύκλο παραστάσεων στο θέατρο Σφενδόνη.

Η επιτυχημένη παράσταση ΛάΣΠΗ του συγγραφέα Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, σε σκηνοθεσία Ευθύμη Χρήστου, επιστρέφει για έναν νέο κύκλο παραστάσεων στο θέατρο Σφενδόνη. Η αφήγηση σε αυτό το θεατρικό θρίλερ χτίζεται γύρω από μια γυναίκα η οποία εγκαταλείπει την αστική ζωή με σκοπό να μετακομίσει στο χωριό, στην οικογενειακή ιδιοκτησία, σε ένα σπίτι ξεχασμένο, εγκαταλελειμμένο, το οποίο όμως έχουν καταλάβει ένα νεαρό ζευγάρι με τα παιδιά τους.

1/12-21/1, θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Παρ.-Κυρ., 21:10, είσοδος από 12 ευρώ

EIKAΣΤΙΚΑ

Paper Love του Στρατή Ταυλαρίδη

Στην έκθεση ο νεαρός δημιουργός θα παρουσιάσει έργα με τη χαρακτηριστική τεχνική paper-cut.

Η εταιρεία Χαρτιά Περράκη παρουσιάζει τον εικαστικό Στρατή Ταυλαρίδη στη νέα ατομική του έκθεση με τίτλο «Paper Love» την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, στις 19:30. Στην έκθεση ο νεαρός δημιουργός θα παρουσιάσει έργα με τη χαρακτηριστική τεχνική paper-cut, για τα οποία δουλεύει πάνω σε χειροποίητα ασιατικά χαρτιά λίγων γραμμαρίων, κόβοντάς τα στο χέρι με χειρουργικό νυστέρι.

30/11-9/12, Χαρτιά Περράκη, Αλκμήνης 10, Δευτ.-Παρ. 9:00-15:00, Σάβ. 11:00-15:00

Ομαδική έκθεση στην αίθουσα τέχνης «Τεχνοχώρος»

Αλέξανδρος Βακατσέλος

Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει για τον μήνα Δεκέμβριο μια ομαδική έκθεση που έχει ως στόχο να αναδείξει τη σχέση μαθητή-καθηγητή και πώς αυτή μπορεί να εμπνεύσει τους καλλιτέχνες σε δημιουργικό επίπεδο και να καθορίσει τη μετέπειτα καλλιτεχνική τους πορεία. Στην έκθεση συναντιούνται δέκα διαφορετικοί μεταξύ τους καλλιτέχνες, έχοντας ως κοινή αφετηρία το ίδιο εργαστήριο σχεδίου και ζωγραφικής, ανοίγοντας έναν ενδιαφέροντα καλλιτεχνικό διάλογο με τον δάσκαλό τους Ελωίζο Θεμιστοκλέους.

1-30/12, αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος, Λεμπέση 12

«That which was is now no more» στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα υποδέχεται την ομαδική έκθεση «That which was is now no more» σε επιμέλεια Γαλήνης Λαζάνη. Πέντε καλλιτέχνες από διαφορετικές αφετηρίες επιχειρούν μέσα από τα έργα τους να μιλήσουν για οτιδήποτε αλλάζει στον κόσμο γύρω μας και μας ταρακουνάει.

5/12-27/1, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Τρ.-Πεμ. 15:00-20:00, Τετ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

«Μια συνηθισμένη ημέρα: μας σκέφτηκα να ξαπλώνουμε στο χώμα» του Παναγιώτη Κεφαλά

Τρία μεγάλων διαστάσεων ζωγραφικά έργα με κοινή θεματική τη συνθήκη μεταξύ αναμονής, ραστώνης και εξουθενωμένου διονυσιασμού.

Ο Παναγιώτης Κεφαλάς στην έκθεση «Μια συνηθισμένη μέρα: μας σκέφτηκα να ξαπλώνουμε στο χώμα» παρουσιάζει τρία μεγάλων διαστάσεων ζωγραφικά έργα με κοινή θεματική τη συνθήκη μεταξύ αναμονής, ραστώνης και εξουθενωμένου διονυσιασμού που βιώνει το κοινό μιας υπαίθριας συναυλίας που ξαποσταίνει απομακρυσμένο από τη σκηνή.

30/11-16/12, EIGHT/ΤΟ ΟΧΤΩ, critical institute for arts and politics, Πολυτεχνείου 8, Πέμ.Σάβ. 18:00-21:00

White Dwarf στο Μουσείο Μπενάκη

White Dwarf

Η VR εγκατάσταση White Dwarf (ο Λευκός Νάνος), μετά την πρώτη της παρουσίαση στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα φιλοξενηθεί για οκτώ μόνο ημέρες στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη. Το έργο, σε σκηνοθεσία Γιολάντας Μαρκοπούλου, παρουσιάζει με όρους εικονικής αλλά και επαυξημένης πραγματικότητας ένα κομμάτι της ιστορίας της «γέννησης» της πρώτης ατομικής βόμβας από τον φυσικό J. Robert Oppenheimer.

30/11-10/12, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, Πέμ., Κυρ., 12:00-17:00, Παρ.-Σάβ. 12:00-21:00, είσοδος από 5 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Short Film Festival

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αθήνας γίνεται τριήμερο και επιστρέφει στον Κινηματογράφο Μικρόκοσμο για 6η συνεχή χρονιά.

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αθήνας γίνεται τριήμερο και επιστρέφει στον Κινηματογράφο Μικρόκοσμο για 6η συνεχή χρονιά. Μέσα σε τρεις μέρες θα φέρει στο κοινό 35 ταινίες ανεξάρτητου κινηματογράφου χωρισμένες σε έξι θεματικές κατηγορίες που αφορούν τον έρωτα, τις παράλληλες πραγματικότητες, το female gaze αλλά και τον αγρίως απίθανο κόσμο μας.

30/11-2/12, Κινηματογράφος Μικρόκοσμος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 106, είσοδος 5 ευρώ ανά προβολή ή 8 ευρώ ανά ημέρα. Πρηροφορίες εδώ.

Fired Up Athens Ceramics Fair

Το Fired Up Athens Ceramics Fair επιστρέφει με εορταστική διάθεση, φέρνοντας στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης 60 κεραμίστες από όλη την Ελλάδα για να συνομιλήσουν με το κοινό αλλά και για να διαθέσουν προς πώληση επιλεγμένα κομμάτια τους.

2,3/12, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, 11:00-21:00, είσοδος ελεύθερη

Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

Το μακροβιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας επιστρέφει από τις 30/11 ως τις 6/12 στους κινηματογράφους Έλλη και Ανδόρα, γιορτάζοντας φέτος 36 χρόνια διαρκούς προσφοράς στην τέχνη του σινεμά. Εκτός από το καθιερωμένο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, τις πρεμιέρες ταινιών, τις Ειδικές Προβολές και τις Προβολές Ταινιών Μικρού Μήκους των σπουδαστών του New York College, της Horme Pictures και της Σχολής Σταυράκου, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και αφιερώματα στους Ανιές Βαρντά, Ζορζ Φρανζί, Λίντσεϊ Άντερσον, Δημήτρη Μακρή και Ολυμπία Μυτιληναίου.

30/11-06/12, Κινηματογράφοι Έλλη, Ακαδημίας 64 & Ανδόρα, Σεβαστουπόλεως 117, είσοδος από 6 ευρώ. Για το πρόγραμμα του φεστιβάλ εδώ.

ΧΟΡΟΣ

«We are prepared for tragedy»

Χορικά τραγωδιών και απόψεις σημαντικών διανοητών/-τριών της εποχής μας συνθέτουν ένα ενιαίο, συλλογικό και ταυτόχρονα πρωτότυπο κείμενο.

Η χορογράφος Σοφία Μαυραγάνη, σε συνεργασία με την ομάδα των περφόμερ της και υπό τους ήχους της μουσικής του Larry Gus, στήνει έναν αιρετικό χορό για τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Χορικά τραγωδιών και απόψεις σημαντικών διανοητών/-τριών της εποχής μας συνθέτουν ένα ενιαίο, συλλογικό και ταυτόχρονα πρωτότυπο κείμενο, μέσα από τη συνάντηση της υποκριτικής, του χορού, και της περφόρμανς.

2/12-30/12, Σκηνή Κατίνα Παξινού ΡΕΞ, Εθνικό Θέατρο, Πανεπιστημίου 48, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Slams από το Youth Council του SNFCC

Εμπνεόμενο από τα Science Slams που ξεκίνησαν στη Γερμανία στις αρχές του 2000, το SNFCC Youth Council οργανώνει και επιμελείται μια σειρά ομιλιών και συζητήσεων με σκοπό την ανάδειξη ιδεών, γνώσεων, εμπειριών. Αυλαία ανοίγει η συζήτηση «Αναπηρία και Προσβασιμότητα», όπου 4 ομιλητές αναλύουν καίρια ζητήματα γύρω από τις ορατές και αόρατες αναπηρίες.

3/12, ΚΠΙΣΝ, Πύργος Βιβλίων, ΕΒΕ, 12:00-14:00, είσοδος ελεύθερη