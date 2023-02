21 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (17-23/2)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Kruder & Dorfmeister στο ΚΠΙΣΝ

Στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών «Cosmos» η αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ηλεκτρίζεται υπό τους ήχους των Peter Kruder και Richard Dorfmeister σε ένα μοναδικό live audiovisual show.

20/2, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30, είσοδος: 10-25 ευρώ

Γιάννης Αγγελάκας & 100°C στο Fuzz

Οι εμφανίσεις του Γιάννη Αγγελάκα με τους 100°C μοιάζουν περισσότερο με γιορτή παρά με συναυλία. Δημιουργικοί, ανατρεπτικοί και κυρίως ανήσυχοι, μας παρασύρουν σε ένα ταξίδι που ξεκινά από τις Τρύπες και φτάνει μέχρι τον δίσκο «Έχω κέφια» που κυκλοφόρησε το 2022.

17/2, Fuzz Live Music Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, 20:00, είσοδος: 13 ευρώ (προπώληση), 15 ευρώ (ταμείο)

Taki Tsan & PhyroSun στο Gagarin

Δύο legends της ελληνικής χιπ-χοπ σκηνής, οι Taki Tsan και PhyroSun, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν τον νέο τους δίσκο «PhyroTsan» που έχει μόλις κυκλοφορήσει.

17/2, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ

The Bonnie Nettles και οι Cosmonuts στο six d.o.g.s

Μια βραδιά νεο-ψυχεδελικής μουσικής έκρηξης από δύο συγκροτήματα που υμνούν με τον καλύτερο τρόπο τη σύγχρονη εκδοχή του psych ήχου, trademark των '60s.

17/2, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 ευρώ (ταμείο)

Η Diana Tishchenko στο Μέγαρο

Το Μέγαρο υποδέχεται τη σπουδαία βιολονίστα Ντιάνα Τιστσένκο που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό μετά την εμφάνισή της στη συναυλία της Δήλου το περασμένο καλοκαίρι. Μαζί της ο Αργεντινός πιανίστας Χοσέ Γκαγιάρδο.

20/2, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, 20:30, είσοδος: 7-15 ευρώ

Οι Karma Violens στο Temple

Οι Αθηναίοι Karma Violens γιορτάζουν είκοσι χρόνια ύπαρξης, δισκογραφίας, καθηλωτικών συναυλιών και φιλίας, παρέα με τους Mortal Torment. Τη συναυλία ανοίγουν οι Orion.

17/2, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

Yoel Soto & Κλαίτη Σωτηριάδου στο Ίδρυμα Γουλανδρή

Η σειρά συναυλιών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή «Jazz στο Μουσείο» συνεχίζει το αφιέρωμα «Ποίηση και Jazz» με ένα ταξίδι στην ποίηση της Λατινικής Αμερικής από τον Κουβανό μουσικό Yoel Soto και την Κλαίτη Σωτηριάδου.

17/2, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, 20:30, είσοδος: 16-20 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Beyond the Surface» της Μαριλένας Κρανιώτη & του The Krank στο Symptom Space

Οι εικαστικοί Μαριλένα Κρανιώτη και The Krank εγκαινιάζουν τον νέο χώρο τέχνης Symptom και παρουσιάζουν μια έκθεση που εξερευνά την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, εστιάζοντας στη λεπτή ισορροπία που κρατά μεταξύ του σύμπαντος και της κοινωνία.

15-19/2, Symptom Space, Κλεοβούλου 19, Πέμ. 17:00-21:00, Παρ. 17:00-21:00, Σάβ. 14:30-20:00, Κυρ. 14:30-18:00

«The Human Condition: From modernity to the contemporary» στην γκαλερί Σκουφά

Peter Böhnisch, First Contact 2, 2022

Καλλιτέχνες των ιστορικών πρωτοποριών όπως ο André Derain, ο Giorgio de Chirico και ο Otto Dix συνομιλούν με καλλιτέχνες του ύστερου μοντερνισμού όπως ο Eduardo Arroyo και ο Andy Warhol, ενώ ο διάλογος αυτός συνεχίζεται με σύγχρονους καλλιτέχνες της ζωγραφικής σχολής του Βερολίνου, όπως ο Peter Böhnisch, ο Thomas Grünfeld και ο Δημήτρης Τζαμουράνης.

17/2-18/3, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι, Δευτ., Τετ., Σάβ., 10:00-15:30, Τρ., Πέμ. 10:00-15:30 & 17:30-21:00, Παρ. 10:00-15:30 & 17:30-20:00

«Οι βράχοι μιλούν» του Στάθη-Αλέξανδρου Ζούλια στο Sozopolis

Μαρτυρίες για έναν κόσμο υπό κατάρρευση και την ίδια στιγμή βραχώδη όνειρα για την επανεκκίνηση της ανθρώπινης αντίληψης. Ο Στάθης-Αλέξανδρος Ζούλιας εδώ και αρκετά χρόνια φωτογραφίζει πετρώματα όπου ανακαλύπτει μορφές, παραστάσεις, τοπία που δημιουργεί το βλέμμα, ο τρόπος με τον οποίο τα κοιτάζει, και προσπαθεί να τα μεταφέρει ζωγραφικά.

11, 12, 17, 19, 24, 26/2, Sozopolis, Σωζοπόλεως 15, 18:00-21:00

«Ρέοντα Είδωλα» του Δημήτρη Ζαραφωνίτη στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία (ΕΦΕ) παρουσιάζει τα «Ρέοντα Είδωλα», την ατομική έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ζαραφωνίτη, φωτογράφου και μέλους της ΕΦΕ. Συνοδεύεται από σχετικό λεύκωμα.

18/2-1/3, Εκθεσιακό Κέντρο ΕΦΕ - Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, Πόντου 12, Ιλίσια, Δευτ.-Παρ. 18.00–21.00

«Η ανάσταση της αφαίρεσης» του Λάζαρου Λαμέρα στην Zivasart Gallery

Η Zivasart Gallery φιλοξενεί ένα σύνολο έργων του μεγάλου Έλληνα γλύπτη Λάζαρου Λαμέρα από τη συλλογή του σημαντικού συλλέκτη και εικαστικού Νάσου Κοτσανά.

20/2-9/4, Zivasart Gallery, Παντανάσσης 1, Μαρούσι, 10:00-21:00

ΓΙΟΡΤΗ

Απόκριες στην Αθήνα

Από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου και για δώδεκα ημέρες ο δήμος Αθηναίων διοργανώνει εξήντα επτά εκδηλώσεις με ελεύθερη συμμετοχή για τις Απόκριες σε πενήντα πέντε διαφορετικά σημεία της πόλης.

16-27/2, σε διάφορες τοποθεσίες

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

«Πέρασμα στην Ινδία με τη ματιά του Σατγιαζίτ Ρέι» στην Ταινιοθήκη

Mahapurush (1965)

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και η Ταινιοθήκη της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στον κορυφαίο Ινδό δημιουργό Σατγιαζίτ Ρέι με εννέα μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας του, ανάμεσά τους και η σπουδαία Τριλογία του Απού.

16-20/2, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου, είσοδος: 5 ευρώ, 12 ευρώ/5 ταινίες

ΘΕΑΤΡΟ

«Elenit» του Ευριπίδη Λασκαρίδη στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Μετά τον Καναδά και λίγο πριν περιοδεύσει για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Ευρώπη, το εξαίσια αστείο και αλλόκοτα μαγικό Elenit κάνει μια στάση στη Στέγη.

16-19/2, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107, 20:30, είσοδος: 5-22 ευρώ

«Όχι εγώ» του Σάμιουελ Μπέκετ στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ο καταρρακτώδης μονόλογος του Μπέκετ, από τις πιο δαιμονιώδεις και απαιτητικές σελίδες του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου, έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ από τις 18 Φεβρουαρίου και για έξι παραστάσεις έως τις 3 Μαρτίου 2023, σε συμπαραγωγή με την Ομάδα Σημείο Μηδέν.

18, 19, 24, 25/2 & 2-3/3, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30 (Κυρ. 19:30), είσοδος: 10-20 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

TrashxRave στο Romantso

To πάρτι που αγαπήθηκε και στο οποίο η trash του ισογείου συνάντησε την trance του υπογείου τον περασμένο Νοέμβριο επιστρέφει!

18/2, Romantso, Αναξαγόρα 3-5, 23:00, είσοδος: 5 ευρώ

Trashland (Το Αποκριάτικο) στην Death Disco

H πιο επική μασκέ νύχτα-εμπειρία-παραλήρημα-τρασοπόλεμος των Αποκριών επέστρεψε γεμάτη με τα αγαπημένα μας χιτάκια - guilty pleasures των περασμένων και μελλοντικών δεκαετιών!

17/2, Death Disco, Ωγύγου 16, Ψυρρή, 23:00, είσοδος: 5 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

«Vive Le Punk Rock!» στο Gagarin και στο AN Club

Μετά από δύο χρόνια απουσίας το καθιερωμένο διήμερο επιστρέφει και γιορτάζει τα δέκα χρόνια παρουσίας του. To punk rock φεστιβάλ των Βαλκανίων και όχι μόνο, που έγινε θεσμός και προσελκύει ολοένα και περισσότερο κόσμο απ' την όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

18/2, An Club, AN Club, Σολωμού 13, είσοδος: 18 ευρώ (προπώληση), 20 (ταμείο)

19/2, Gagarin 205, Λιοσίων 205, είσοδος: 21 ευρώ (προπώληση), 23 (ταμείο)

«Σύγχρονες ιαπωνικές ταινίες» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Voices in the Wind (2020)

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Japan Foundation και την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας JT International Hellas διοργανώνει το Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2023.

16-19/2, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 1ος όροφος, Πειραιώς 206, είσοδος: 3 ευρώ (η ταινία)

ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Nights & Days of Dimitra K» της Εύας Στεφανή στο ΛΑΛΑ

Το ΛΑΛΑ φιλοξενεί την Εύα Στεφανή με την προβολή των έργων της Το Κουτί (2004) και Μέρες και Νύχτες της Δήμητρας Κ (2021). Μαζί τους η Εύα και η Δήμητρα που θα συζητήσουν με τον Φιλ Ιερόπουλο για τις δυσκολίες που παρουσιάζει η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ παρατήρησης τόσο από τη μεριά του παρατηρητή, όσο και του παρατηρούμενου ατόμου.

19/2, ΛΑΛΑ, Δεριγνύ 39, 21:00

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

«Homeward» του Φάνη Σακελλαρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ένα εφιαλτικό τοπίο άχρονου ασυνείδητου, όπου η ζωή έχει μετατραπεί σε μαύρη σκόνη και συντελείται η τιμωρία του νέου είδους ζωής που αφάνισε ό,τι υπήρξε ποτέ. Μέσα στο παράξενο τελετουργικό show του Θηριοδαμαστή το Θηρίο οδηγείται προς την Άνθρωπο και την καταστροφική τους ένωση.

17/2-12/3, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 1ος όροφος, Πειραιώς 206, Παρ., Σάβ. 21:30, Κυρ. 20:00