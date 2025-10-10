ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παπασταύρου: «Σε λίγες ημέρες η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ»

«Εντός δύο εβδομάδων το σχέδιο για τη λειψυδρία» επισήμανε

LifO Newsroom
Η κυβέρνηση επιταχύνει τις διαδικασίες σε κρίσιμα ενεργειακά και περιβαλλοντικά μέτωπα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Action 24.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι η απόφαση μεταβίβασης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου από την EuroAsia Interconnector στον ΑΔΜΗΕ θα δημοσιευθεί «τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα τη Δευτέρα». Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην προώθηση του στρατηγικού έργου, το οποίο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε αναλυτικά στη χθεσινή συνάντησή του με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου, με στόχο –όπως είπε– «την πλήρη επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου μετώπου υλοποίησης του έργου».

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι η σύμβαση με τη Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2025 και θα εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βουλή στις αρχές του 2026. Οι γεωφυσικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στην ίδια χρονιά.

«Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις –όχι ακόμη αποδείξεις– για κοιτάσματα που μπορούν να αλλάξουν το ενεργειακό αποτύπωμα και την ποιότητα ζωής στη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ενέργεια και τιμές ρεύματος

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας επέστρεψαν στα προ κρίσης επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2021. Όπως είπε, «τον Σεπτέμβριο είχαμε σημαντική μείωση των τιμών χονδρικής, και τον Οκτώβριο, παρά την άνοδο, δεν υπήρξε επιβάρυνση για τους καταναλωτές».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «παραμένει έτοιμη να παρέμβει αν χρειαστεί, όπως έκανε την άνοιξη με το γενναίο πρόγραμμα επιδοτήσεων για τις επιχειρήσεις».


Μέσα στις επόμενες 1–2 εβδομάδες θα παρουσιαστεί το εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με έμφαση αρχικά στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα μέτρα διετίας και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

