Eurostat: Σε κίνδυνο φτώχειας σχεδόν 1 στα 3 παιδιά στην Ελλάδα

Ψηλά στις θέσεις της Eurostat βρίσκεται το ποσοστό παιδιών και ενηλίκων στην Ελλάδα που είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας η κοινωνικού αποκλεισμού για το 2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γράφημα του οργανισμού, λίγο πάνω από το 30% των ανήλικων βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σε σύγκριση με τους ενήλικες που το ποσοστό είναι λίγο κάτω από το 30%.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ το 2021, τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκαν στη Ρουμανία (41,5%), την Ισπανία (33,4%) και τη Βουλγαρία (33,0%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στη Σλοβενία (11,0%), τη Φινλανδία (13,2%) και την Τσεχία (13,3%).

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται σε 24,24% για τα παιδιά και 21,1% για τους ενήλικες.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την Eurostat, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το επίπεδο του εισοδήματος ενός νοικοκυριού, αλλά επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες όπως η ανεργία, η εργασιακή κατάσταση και σειρά άλλων κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών.

