Tα social media δεν κατέληξαν να είναι εθιστικά, αλλά είναι επίτηδες φτιαγμένα έτσι, για μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, αναφέρουν έγκυρες πηγές της Silicon Valley στο BBC.

«Είναι σαν να παίρνουν ψηφιακή κοκαΐνη και να την πασπαλίζουν σε όλη τη διασύνδεσή σας και αυτό είναι που σας κάνει να επιστρέφετε ξανά και ξανά», δήλωσε ο Aza Raskin, πρώην υπάλληλος της Mozilla και της Jawbone.

«Πίσω από κάθε οθόνη στο τηλέφωνό σας, υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες τεχνικοί και προγραμματιστές που έχουν εργαστεί για να προσπαθήσουν να το κάνουν όσο πιο εθιστικό γίνεται», πρόσθεσε.

Το 2006, ο Raskin, ένας από τους κορυφαίους τεχνολογικούς μηχανικούς, σχεδίασε το infinity scroll, ένα από τα χαρακτηριστικά πολλών εφαρμογών που σήμερα θεωρείται ως ιδιαίτερα εθιστική συνήθεια. Σήμερα νιώθει ενοχές που το δημιούργησε...

Ο Aza Raskin λέει ότι δεν πίστευε τότε πόσο εθιστικό μπορεί να να γίνει αυτό καθώς επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται αδιάκοπα το περιεχόμενο χωρίς να κλικάρουν.

«Αν δεν δίνεις στον εγκεφάλου σου χρόνο να καλύψει τις παρορμήσεις απλά συνεχίζεις να σκρολάρεις».

Αυτή η καινοτομία άλλαξε τελείως το πώς χρησιμοποιούσαν όλοι τα τηλέφωνά τους και τους έκανε να τα κρατάνε περισσότερο από όσο πραγματικά χρειάζεται.

«Ζούμε μέσα στο μεγαλύτερο πείραμα συμπεριφοράς όλων των εποχών. Μας τεστάρουν συνεχώς», λέει ο Aza Raskin καθώς χαρτογραφεί τις σκοτεινές διαδρομές του χρόνου μας στο διαδίκτυο.

Πολλοί ακόμη τεχνικοί έχουν έκτοτε κληθεί για να δημιουργήσουν εθιστικά χαρακτηριστικά και να παγιδεύουν τους χρήστες με τρόπο που δεν γίνεται άμεσα αντιληπτός.

Ένας πρώην υπάλληλος του Facebook παρομοιάζει το Facebook με «κουλοχέρη» και τον εθισμό σε αυτό τόσο δυνατό όσο στα καζίνο.

«Έχετε ένα επιχειρησιακό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί για να σας δεσμεύει και να σας κάνει να του δίνετε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο από τη ζωή σας και στη συνέχεια να πουλά αυτήν την προσοχή στους διαφημιζόμενους», αναφέρει.

Η υπερδύναμη του Like

Μία από τις πιο δελεαστικές πτυχές των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για τους χρήστες, ήταν το «Like» και η εξέλιξή του σε thumbs-up, καρδιές ή retweets.

Η Leah Pearlman, συν-εφευρέτης του κουμπιού Like του Facebook, δήλωσε ότι είχε η ίδια γαντζωθεί στο Facebook επειδή είχε αρχίσει να βασίζει την αίσθηση της αυτοεκτίμησής της στον αριθμό των like που είχε.

«Όταν ήθελα επιβεβαίωση, πήγαινα εκεί», λέει και αφηγείται πως έκανε το ίδιο όποτε ένιωθε μόνη ή ανασφαλής.

Όλο αυτό έχει σχεδιαστεί πολύ προσεχτικά και γίνεται ακόμη πιο επιδραστικό όσο κανείς αφήνεται στη διαδικασία.

Όμως και όταν κάποιος αποφασίσει να διακόψει, και πάλι δεν είναι εύκολο. Οι τεχνικοί που έχουν δουλέψει στο κομμάτι αυτό λένε πως είναι σχεδόν όσο δύσκολο είναι να κόψεις το τσιγάρο.

Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών μέσων και της κατάθλιψης, της μοναξιάς και πολλών άλλων ψυχικών προβλημάτων.

