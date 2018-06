Στο εξώφυλλο του «NBA 2K19» φαίνεται πως θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σύμφωνα με το Forbes που επικαλείται διαρροή στα social media.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο σούπερ σταρ των Milwaukee Bucks θα βρίσκεται στο εξώφυλλο της standard edition του πιο δημοφιλούς video game για μπάσκετ στον κόσμο.

Η εικόνα που δημοσιεύει το Forbes δείχνει τον 23χρονο διεθνή και πίσω του την ελληνική σημαία, την Αθήνα, τα Σεπόλια, τα ονόματα των αδερφών του και διάφορες άλλες φράσεις που συνδέονται με την πορεία του από την Ελλάδα μέχρι τον μαγικό κόσμο του NBA.

Giannis Antetokounmpo the official cover athlete for #NBA2K19 pic.twitter.com/zsbWzfOc4w — Adrian (@drriiaann) June 24, 2018

«Το εξώφυλλο», αναφέρει ο συντάκτης, «μοιάζει αυθεντικό και ταιριάζει με το tagline "They Will Know Your Name" στο κάτω μέρος. Για χρόνια, οι φίλαθλοι δεν ήξεραν πώς να προφέρουν ή να συλλαβίσουν σωστά το όνομα του Αντετοκούνμπο, αλλά μαζί με την πορεία του στη δόξα, μεγάλωσε και η φήμη του».

Σε περίπτωση που η είδηση επαληθευτεί, θα αποτελέσει και απόδειξη της σημασίας που έχει ο Γιάννης για το franchise του καλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις.