Μετά την οσκαρική «Ευνοούμενη» (9 υποψηφιότητες και ένα Όσκαρ Β' γυναικείου Ρόλου για την Ολίβια Κόλμαν) ο Γιώργος Λάνθιμος συμπράττει για μία ακόμα φορά με την Έμα Στόουν και ξαναδημιουργούν τον μύθο του Φρανκενστάιν, στο «Poor Things».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της παραγωγής που κυκλοφόρησε, το πρακτορείο σεναριογράφων του Τόνι Μακναμάρα επιβεβαίωσε ότι η ταινία θα ακολουθεί σεναριακά την Έμα Στόουν ως Μπέλα Μπάξτερ, «μια ζωηρή, υπερσεξουαλική, χειραφετημένη γυναίκα, (που θα είναι) ο θηλυκός Φρανκεστάιν».

Αφού πνίγεται για να ξεφύγει από τον καταχρηστικό σύζυγό της, ο εγκέφαλος της Μπέλα αντικαθίσταται από αυτόν του αγέννητου παιδιού της.

Η περίεργη ιστορία αποτελεί έμπνευση από ένα μυθιστόρημα του Σκωτσέζου συγγραφέα Alasdair Grey, την οποία ο Λάνθιμος και ο ΜακΝαμάρα προσαρμόζουν για την Searchlight Pictures.

Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές φθινοπώρου του 2021, οπότε η πρεμιέρα υπολογίζεται το 2022.

Μετά την τεράστια επιτυχία της Ευνοούμενης, ο Γιώργος Λάνθιμος έχει συνδέσει το όνομά του με πολλές πιθανές νέες παραγωγές, συμπεριλαμβανομένης μιας ταινίας μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια πάλι την Έμα Στόουν.

