Το Elenit, η τραγική κωμωδία με το ανατρεπτικό και εξωφρενικό χιούμορ του Ευριπίδη Λασκαρίδη και της ομάδας Osmosis, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2019 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Και ενώ το ιδιαίτερο έργο, που αγαπήθηκε από το ελληνικό και διεθνές κοινό, αναμένει την επανέναρξη της διεθνούς περιοδείας του, που διακόπηκε λόγω πανδημίας, ο σκηνοθέτης παραδίδει 20 λεπτά δημιουργίας με το «Εδώ Παρά Εδώ» (Here Not Here): Μία φιλμική ευχή για τις ζωές μας που είναι «εδώ και μη εδώ», μέχρις ότου μπορέσουμε να απολαύσουμε και πάλι την εμπειρία του θεάτρου.

Το Εδώ Παρά Εδώ γυρίστηκε στη σκηνή της Στέγης, σε πρόβες επαναθέρμανσης του Elenit, έναν χρόνο μετά την πρεμιέρα του στην Αθήνα. Καθώς το έργο ήταν έτοιμο να ξαναρχίσει τη διεθνή περιοδεία του από το Παρίσι, σε πρόσκληση του Théâtre de la Ville και με την στήριξη του Ιδρύματος Hermés, ήρθε το δεύτερο λοκντάουν. Σε αυτό το ελλειπτικό backstage ντοκιμαντέρ ο Λασκαρίδης μοιράζεται την προετοιμασία των συντελεστών και των ηρώων του.

Εδώ Παρά Εδώ trailer

Σκηνοθεσία: Ευριπίδης Λασκαρίδης

Με τους: Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, Νίκο Δραγώνα, Αμαλία Κοσμά, Χαρά Κότσαλη, Μάνο Κότσαρη, Ευριπίδη Λασκαρίδη, Θάνο Λέκκα, Δημήτρη Ματσούκα, Ευθύμη Μοσχόπουλο, Γιώργο Πούλιο και Φαίη Τζούμα

Εμφανίζονται ακόμη: Κώστας Αλεξίου, Αρετή Αντωνάτου, Γιώργος Αντωνόπουλος, Όλγα Βλάσση, Ανθίας Μπαλής, Ντίνος Νικολάου, Θανάσης Ντάκος, Κωστής Παυλόπουλος, Ιωάννα Πλέσσα & Γιώργος Τσιτσίγκος

YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση

Live πρεμιέρα: Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, 21:00

Διάρκεια: 20'

Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο έως τις 23:00

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr