Ο οσκαρικός σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον έκανε ένα «δώρο» στους φανς των Beatles, με υλικό πέντε λεπτών από το επόμενο ντοκιμαντέρ του για τα θρυλικά «Σκαθάρια».

Ο Νεοζηλανδός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος, γνωστός από την τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», ετοιμάζει αυτή την περίοδο το ντοκιμαντέρ "The Beatles: Get Back" με υλικό από πρόβες των Beatles που προβάλλεται για πρώτη φορά, με backstage ενώ παίζουν, αστειεύονται και χαλαρώνουν ανάμεσα σε συντελεστές, συντρόφους και φίλους.

«Θέλαμε να κεράσουμε τους φανς των The Beatles σε όλον τον κόσμο για τις γιορτές, και για αυτό μοντάραμε ένα πεντάλεπτο sneak peek από το φιλμ "The Beatles: Get Back". Ελπίζουμε να φέρει το χαμόγελο στα πρόσωπα όλων, τώρα που χρειαζόμαστε τόσο πολύ την χαρά σε αυτή την δύσκολη εποχή».

Το ντοκιμαντέρ μεταφέρει το κοινό πίσω στην περίοδο των αλλεπάλληλων ηχογραφήσεων της δημοφιλούς μπάντας, που αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία της μουσικής. Για το φιλμ, χρησιμοποιούνται πλάνα από ένα αρχείο διάρκειας 60 ωρών, τραβηγμένα τον Ιανουάριο του 1969 από το «σταθερό και ευφάνταστο χέρι» του Michael Lindsay-Hogg.

Ηχητικά αποσπάσματα από ένα επίσης πρωτάκουστο αρχείο 150 ωρών αποκαταστάθηκαν και συνοδεύουν την ιστορία των Τζον Λένον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Στάρ, καθώς σχεδιάζουν την πρώτη τους συναυλία μετά από δύο ολόκληρα χρόνια.

Οι τέσσερις μουσικοί γράφουν και κάνουν αλλεπάλληλες πρόβες 14 καινούργιων κομματιών που αρχικά προορίζονταν να συνοδεύσουν ένα live άλμπουμ.

Το φιλμ περιλαμβάνει επίσης, για πρώτη φορά ολόκληρη, την τελευταία ζωντανή συναυλία των The Beatles, στην αξέχαστη ταράτσα στο Savile Row του Λονδίνου, αλλά και συνθέσεις για τους δύο τελευταίους τους δίσκους, Abbey Road και Let It Be.

Το "The Beatles: Get Back" θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 27 Αυγούστου του 2021.

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr