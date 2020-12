O Δανός σκηνοθέτης Τόμας Βίντερμπεργκ με την ταινία του «Another Round» αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στην τελετή απονομής των 33ων Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Τα βραβεία φέτος, λόγω πανδημίας, διεξήχθη για πρώτη φορά διαδικτυακά από το Βερολίνο, με οικοδεσπότη τον Γερμανό παρουσιαστή Στίβεν Γκάτγιεν. Μαζί του βρίσκονταν, εκπροσωπώντας την Ακαδημία, οι Βιμ Βέντερς, Μάριον Ντόρινγκ, Ανιέσκα Χόλαντ και Μάικ Ντάουνι, μεταξύ άλλων.

Όπως τόνισαν στην έναρξη της τελετής οι οικοδεσπότες, ακόμη και στις αβέβαιες συνθήκες της πανδημίας, «είδαμε σπουδαίες ευρωπαϊκές ταινίες που ξεπέρασαν τα όρια κι εξερεύνησαν θεματικές με αναπάντεχους τρόπους, προκαλώντας συζητήσεις και αλλαγές».

Το «Another Round» αναδείχθηκε Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία 2020, ενώ επικράτησε στις μεγάλες κατηγορίες εξασφαλίζοντας συνολικά τέσσερα βραβεία. Ο Τόμας Βίντερμπεργκ κέρδισε το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη και αυτό του Ευρωπαίου Σεναριογράφου μαζί με τον Τομπίας Λίντχολμ. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Μαντς Μίκελσεν απέσπασε το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου Ηθοποιού.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία τεσσάρων φίλων, καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι, προκειμένου να δώσουν λίγο παραπάνω ενδιαφέρον στη ζωή τους, τεστάρουν τη θεωρία ότι η συνεχής διατήρηση συγκεκριμένου επιπέδου αλκοόλ στο αίμα τους μπορεί να βοηθήσει στον σκοπό αυτό.

The award European Film 2020 goes to ANOTHER ROUND, directed by Thomas Vinterberg, produced by Sisse Graum Jørgensen, Kasper Dissing. #efa2020 pic.twitter.com/ciKnAUGoEr