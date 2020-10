ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ημέρες Ισπανόφωνου Κινηματογράφου 2020

Το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA παρουσιάζει έξι βραβευμένες ισπανόφωνες ταινίες από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική μέσω Διαδικτύου και απολύτως δωρεάν για όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους και το Ο Μπουνιουέλ στον λαβύρινθο με τις χελώνες, μια ταινία κινουμένων σχεδίων του Σαλβαδόρ Σιμό, ένα απολαυστικό οδοιπορικό σε μια μυθική περίοδο στη ζωή και την καριέρα του Λουίς Μπουνιουέλ.

12-14/10, https://video.fecha.gr

ΘΕΑΤΡΟ

Χοηφόροι

Το θεατρικό αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά, αυτήν τη φορά σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, με τις Χοηφόρους του Αισχύλου σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου και μετάφραση Δημήτρη Δημητριάδη. Πρόκειται για το δεύτερο έργο της Ορέστειας, της μοναδικής σωζόμενης τριλογίας του αρχαίου ελληνικού δράματος. Διαβάζουν οι: Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Στέλλα Βογιατζάκη, Σοφία Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Άννα Μάσχα, Ηρώ Μπέζου και The Boy.

11/10, 18:00, στο snfcc.org/ParabasesAeschylus, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook, @SNFCC, και στο κανάλι του στο YouTube

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Nel Aerts, Inner Wavy Turmoil Baby

Η γκαλερί Ελένη Κορωναίου φιλοξενεί την πρώτη ατομική έκθεση της Βελγίδας εικαστικού Nel Aerts με τίτλο «Inner wavy turmoil baby». Ο τίτλος της αναφέρεται στην εσωτερική ανησυχία του καλλιτέχνη που βρίσκει διέξοδο στη δημιουργία και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την εσωτερική αναταραχή που βιώνουν οι άνθρωποι αυτήν τη χρονική περίοδο. Tραγικοί χαρακτήρες εναλλάσσονται με έκπτωτους αγγέλους και γητευτές φιδιών που εκφράζουν τα συναισθήματά τους και έρχονται σε άμεση επαφή με τον θεατή, κοιτώντας τον στα μάτια.

9/10-5/12, Ελένη Κορωναίου Gallery, Δημοφώντος 30 & Θορικίων, Θησείο, Τρ.-Παρ. 12:00-18:00, Σάβ. 12:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

For staying is nowhere

H ομαδική έκθεση «For staying is nowhere» εξερευνά τις πολλαπλές αναγνώσεις του μυστικισμού.

Με σημείο εκκίνησης έναν στίχο της Πρώτης Ελεγείας του Ντουίνο του Ράινερ Μαρία Ρίλκε, η ομαδική έκθεση «For staying is nowhere» εξερευνά τις πολλαπλές αναγνώσεις του μυστικισμού. Συμμετέχουν οι: Νάνος Βαλαωρίτης και Marie Wilson (επιμέλεια μέρους του κοινού τους αρχείου από τη Νάντια Αργυροπούλου), Ναταλί Γιαξή, Hannah Dawn Henderson, Sky Hopinka, Sebastian Lloyd Rees, Κοσμάς Νικολάου, Μυρτώ Ξανθοπούλου, Laurentiu Sarjan, Σπύρος Στάβερης, Γιάννα Χαραχλιάνη.

8/10-19/11, Haus N, Καΐρη 6, Μοναστηράκι, Παρ.-Σάβ. 16:00-20:00, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

Γιούγκερμαν

Φωτο: Βάσια Αναγνωστοπούλου

Το θέατρο Πορεία ξεκινά τη διαδικτυακή μετάδοση των παραστάσεών του σε πραγματικό χρόνο με θεατές, έξι κάμερες και τηλεσκηνοθεσία επί τόπου. Η πρεμιέρα του νέου αυτού εγχειρήματος θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου με τον Γιούγκερμαν του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου, θεατρική διασκευή του Στρατή Πασχάλη, ζωντανή μουσική της Κατερίνας Πολέμη και τον Γιάννη Στάνκογλου στον ομώνυμο ρόλο.

11 & 18/10, 18:30, https://poreiatheatre.com/plays/gioygkerman/

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ars Longa

Η ομαδική έκθεση περιλαμβάνει σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες (ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευές, φωτογραφία).

Στον αθηναϊκό εκθεσιακό της χώρο η γκαλερί Citronne παρουσιάζει μια εικαστική επιλογή από τα έργα έξι καλλιτεχνών, η οποία ταυτοχρόνως δίνει και μια πρόγευση της συμμετοχής της στη διαδικτυακή «Art Athina, 2020». Η ομαδική έκθεση περιλαμβάνει σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες (ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευές, φωτογραφία) από τον αφαιρετικό εικαστικό Γιάννη Αδαμάκο, τον διεθνώς αναγνωρισμένο Κρις Γιανάκος, τον Μάκη Θεοφυλακτόπουλο, τον Αλέκο Κυραρίνη, τον Γιώργο Λάππα και τον Νίκο Μάρκου.

2-17/10, Citronne Gallery, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

Αλέξανδρος Ίσαρης, Tα έργα του φθινοπώρου 2

Ο Αλέξανδρος Ίσαρης, στη 14η ατομική του έκθεση στην γκαλερί 7 και πλησιάζοντας τα 80, παρουσιάζει τα νέα του έργα, στα οποία είναι εμφανής η διαρκής αναζήτηση για νέες φόρμες.

13/10-7/11, Gallery 7, Σόλωνος 20, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-14:00 & 18:00-21:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

Η Απώλεια και το Υπόλοιπο

Romain-Cadilhon, Untitled

Έννοιες όπως το τραύμα και η επούλωσή του κυριαρχούν στη νέα έκθεση της γκαλερί Ζουμπουλάκη με τη συμμετοχή των Romain Cadilhon, Bryony Dunne, Δημήτρης Εφέογλου, Charlotte Nieuwenhuys, Θεόδουλος Πολυβίου, Eric Stephany.

Έως 31/10, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, Τρ., Πέμ. & Παρ. 11:00-20.00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Τhe Meet Market

To Meet Market προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και επιστρέφει στην Τεχνόπολη όσο το δυνατόν πιο ασφαλές. Τα περίπτερα θα είναι στημένα σε απόσταση τουλάχιστον τριών μέτρων το ένα από το άλλο, αποκλειστικά και μόνο στον εξωτερικό χώρο της Τεχνόπολης. Οικοδεσπότες θα είναι μασκοφόροι εκθέτες και διοργανωτές που θα παρουσιάζουν από χειροποίητα ρούχα, αξεσουάρ, αντικείμενα τέχνης, βιολογικά προϊόντα και είδη σπιτιού μέχρι νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage προϊόντα και βινύλια.

10-11/10, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, Προαύλιο Μηχανουργείου & Κεντρική Αυλή, 11:00-22:00

PERFORMANCE

Ίχνη

Traces

Με τη στήριξη του Flux Laboratory Athens η Ομάδα Σύγχρονου Χορού της Πέρσας Σταματοπούλου παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Ίχνη», ένα πρότζεκτ που πραγματεύεται την καταγραφή του ανθρώπινου αποτυπώματος στον χώρο και στον χρόνο μέσα από ένα ηχητικό installation (μουσική-ηχητική εγκατάσταση, Coti K.), αντλώντας υλικό από γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Ηχητικά ντοκουμέντα παραπέμπουν σε στιγμές που έχουν καθορίσει την ενηλικίωσή μας ή έχουν καταγραφεί μέσα μας ως αφηγήσεις, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση μας με τη μνήμη.

9-10/10, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, 19:00 & 20:30, εισ.: 10 ευρώ