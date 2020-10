Ανακοινώθηκαν οι μεγάλοι νικητές του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας».

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα απένειμε την Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας στο φιλμ «Αυτό Δεν Είναι Ταφή, Είναι Ανάσταση» του Λεμοχάνγκ Τζερεμάια Μοσέσε. Το Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών έλαβε η ταινία «Gagarine» των Φανί Λιατάρ και Ζερεμί Τρουί.

Για την ταινία του Μοσέσε, η κριτική επιτροπή σημειώνει: «Το βραβείο καλύτερης ταινίας απονέμεται σε μια εντυπωσιακή πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που κατορθώνει να αποκαλύπτει το αόρατο και το ανείπωτο με ποιητική, πολιτική δύναμη. Μια υβριδική μορφή, που ίπταται εν τω μέσω μύθων και θρύλων, ονειρισμού και εθνογραφίας, εξερευνά δυαδικότητες όπως την πνευματική παράδοση έναντι της προόδου, του μοντερνισμού έναντι της φύσης, της αγροτικής κοινότητας έναντι της αστυφιλίας, της ζωής έναντι του θανάτου. Μια καθολικά ανθρώπινη ταινία βασισμένη σε ένα πεδίο που σπάνια κινηματογραφείται, με μια αξέχαστη τελική ερμηνεία από την ηθοποιό Mary Twala».

Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών | City οf Athens Best Director Award

«Gagarine» των Φανί Λιατάρ και Ζερεμί Τρουί | «Gagarine» by Fanny Liatard and Jérémy Trouilh

«Αυτό το τολμηρό ντεμπούτο από το γαλλικό δημιουργικό ντουέτο των Fanny Liatard και Jeremy Trouilh μας θυμίζει τον κινηματογράφο των θεαμάτων και πραγματικά κάνει την επίσκεψη στο σινεμά να αξίζει τον κόπο. Συνδυάζοντας την εκτεταμένη επιτόπια και αρχειακή έρευνα με δυνατές ερμηνείες από το νεαρό καστ και μια οπτική αποτύπωση γεμάτη φαντασία, οι σκηνοθέτες ενώνουν τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό με την επιστημονική φαντασία. Στην συγκεκριμένη ταινία, ένα κτήριο μετατρέπεται σε διαστημόπλοιο που μεταφέρει τους εκτοπισμένους χαρακτήρες σε ένα ταξίδι προς αναζήτηση μιας νέα πατρίδας».

Βραβείο Σεναρίου | Best Screenplay Award

«Γιοσέπ» του Ζαν-Λουί Μιλεσί | «Josep» by Jean-Louis Milesi

«Πρόκειται για μια αξιοθαύμαστη χρήση κινουμένων σχεδίων για την εξιστόρηση μιας αμετανόητα ειλικρινούς και αναζωογονητικά περίπλοκης ιστορίας που τοποθετείται στο πρόσφατο παρελθόν. Η αφήγηση της ταινίας αντικατοπτρίζει τόσο την διαγενεακή δυναμική, όσο και μια στοχαστική προσέγγιση της ιστορίας που επιτρέπει στις ηθικές πεποιθήσεις και στις ταυτότητες να αλλάξουν τοποθέτηση. Μια βαθιά ανθρώπινη ταινία για την απανθρωπιά».

Ειδική Μνεία | Special Mention

«Φρονιμίτης» του Μινγκ Λιανγκ | «Wisdom Tooth» by Ming Liang

«Η ταινία του Λιανγκ Μινγκ συνδυάζει δημιουργικά το θρίλερ με το κοινωνικό μελόδραμα. Σε μια Κίνα πριν από το 2000, μακριά από τα κλισέ, οι δυο χαρακτήρες επιβάλλουν ένα αποσπασματικό παιχνίδι μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας».

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τους:

ΜΙΣΕΛ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ, Κριτικό Κινηματογράφου και Διοργανωτή Εκδηλώσεων (Πρόεδρο)

ΠΑΜΕΛΑ ΧΑΤΣΙΝΣΟΝ, Κριτικό και Ιστορικό Κινηματογράφου

ΟΛΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ, Κινηματογραφική Επιμελήτρια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΟΒΝΙΚΟΒΑ, Δημιουργό Μικρού Μήκους και Κινηματογραφική Ερευνήτρια

ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ, Ηθοποιό

Βραβείο Κοινού Fischer | Fischer Audience Award

«Γιοσέπ» του Ορέλ | «Josep» by Aurel

Με τα λόγια του Θανάση Σπυριδώνη, Διευθυντή Marketing της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: «H φετινή χρονιά αποτελεί αναμφισβήτητα μία πρόκληση για όλους μας, σε όλους τους τομείς. Η τέχνη ωστόσο, η έμπνευση και η δημιουργία, ευτυχώς βρίσκουν πάντα τρόπο έκφρασης [...] Φέτος, για πρώτη φορά, οι θεατές ψήφισαν διαδικτυακά για να αναδείξουν μέσω του Βραβείου Κοινού Fischer τις ταινίες που ξεχώρισαν. Πολλά συγχαρητήρια στους δημιουργούς και τους συντελεστές! Είμαστε υπερήφανα δίπλα σας!»

Βραβείο Europa Film Festivals | Europa Film Festivals Award

«Αυτό Δεν Είναι Ταφή, Είναι Ανάσταση» του Λεμοχάνγκ Τζερεμάια Μοσέσε

Το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας εγκαινίασε το Βραβείο EUROPA FILM FESTIVALS του φιλόδοξου Δικτύου Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ το οποίο συνίδρυσε μαζί με άλλα 11 μέλη και στόχο έχει τη συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των αναγνωρισμένων αυτών διοργανώσεων στην Ευρώπη.

STRANGER THAN FICTION- ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ | Golden Athena Best Documentary Award

«Ο Μικρός Σαμεντί» της Παλόμα Σέρμον-Ντάι | «Petit Samedi» by Paloma Sermon-Daï

«Μια σκηνοθέτιδα που είναι σε επαφή με την κινηματογραφική της γλώσσα, χρησιμοποιεί την τρυφερότητα του φακού της για να μας αφηγηθεί μια ιστορία με ζεστασιά, χιούμορ και στυλιστικό σφρίγος, προσφέροντας μια τολμηρή οπτική για τον εθισμό και την σημασία της οικογένειας μέσα από μια έντιμη και μετρημένη ματιά. Το Βραβείο Χρυσή Αθηνά για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ απονέμεται στην ταινία "Petit Samedi" της Paloma Sermon-Daï».

Ειδική Μνεία | Special Mention

«Με Έναν Ψίθυρο» των Πατρίσια Πέρεζ Φερνάντεζ και Χάιντι Χασάν

«Για μια συγκινητική και ποιητική ταινία συνεργασίας που ξεπερνά χωρικά και χρονικά σύνορα και συνδέει το προσωπικό με το πολιτικό σε ένα αριστουργηματικό μοντάζ, παραμένοντας ταυτόχρονα ένας εσωτερικός στοχασμός σχετικά με την εξορία και την γυναικεία εμπειρία στην ζωή και τον κινηματογράφο, η επιτροπή απονέμει ειδική μνεία στο "Με Έναν Ψίθυρο" των Πατρίσια Πέρεζ Φερνάντεζ και Χάιντι Χασαν».

Τα βραβεία-αγαλματίδια Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ σχεδιάστηκαν από τον designer Γιώργο Σεπετζόγλου και είναι μια ευγενική χορηγία των κοσμηματοπωλείων ZOLOTAS.

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τους:

ΜΑΝΙ ΜΠΕΝΤΣΕΛΑ, Δημιουργό Ταινιών και Φωτορεπόρτερ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ, Διευθυντή Ethnofest

ΡΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, Παραγωγό

ΡΟΧΣΑΡΕ ΓΚΑΕΜ ΜΑΓΚΑΜΙ, Δημιουργό Ντοκιμαντέρ

ΚΛΟΪ ΤΡΕΪΝΕΡ, Διευθύντρια Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Open City

Βραβεία του διαγωνιστικού τμήματος ελληνικών ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίας»

Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας | Golden Athena Award

«Το Τέλος του Πόνου (Μία Πρόταση)» της Ζακλίν Λέντζου

«Για τη δυνατή ιδέα, την πρωτοτυπία και την ολοκληρωμένη οπτικοακουστική της σύνθεση, για έναν λόγο φιλοσοφικό με αίσθηση του αυτοσαρκασμού, και την ευρηματική σχέση αρθρωμένου και γραπτού λόγου. Για μια πορεία που, ξεκινώντας από το βίωμα της κατάθλιψης, ανοίγεται σε ένα παράθυρο».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Αργυρή Αθηνά Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής | Silver Athina Special Jury Prize

«Goads» της Ίριδας Μπαγλανέα | «Goads» by Iris Baglanea





«Για μια ματιά που συνδυάζει το καθημερινό με το μεταφυσικό, και την οικειότητα με την ανοικειότητα, από την οπτική γωνία των παιδιών που ανακαλύπτουν τη θνητότητα μαζί με τη σκληρότητα του κόσμου των ενηλίκων. Για ένα σκοτεινό και αποκαλυπτικό βλέμμα στην κόλαση της παιδικής ηλικίας».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Καλύτερη Σκηνοθεσία | Best Director

«Bella» της Θέλγιας Πετράκη | «Bella» by Thelyia Petraki





«Για τη διεισδυτική και αυθεντική ανάδειξη του τέλους μιας εποχής που εσωτερικεύεται απόλυτα και εναρμονίζεται με τον ψυχισμό της πρωταγωνίστριας. Για την φιλοσοφική, συνειρμική, συνθετική γραφή της και την εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ και ταινία μυθοπλασίας».

Το βραβείο συνοδεύεται από έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική χορηγία της Nespresso.

Καλύτερο Σενάριο | Best Screenplay

Χάρης Ραφτογιάννης για την ταινία «Πρώτος Έρωτας» σε σκηνοθεσία του ιδίου





«Για τον κυνισμό όσων λέγονται και την τρυφερότητα όσων υπονοούνται, για την ειλικρίνεια και την πρωτοτυπία του διαλόγου, αλλά και το γλυκόπικρο, εξ ου και βαθιά ανθρώπινο χιούμορ».

Το βραβείο συνοδεύεται από έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική χορηγία της Nespresso.

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία | Best Male Performance

Παύλος Ιορδανόπουλος για την ταινία «Το Νόημα του Αυγούστου» του Μάνου Παπαδάκη





«Για την στοχευμένη και με βάθος ενστίκτου ερμηνεία του και αποδίδοντας με ετοιμότητα και αλήθεια τον ήρωά του».

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία | Best Female Performance

Έλενα Τοπαλίδου για την ταινία «Bella» της Θέλγιας Πετράκη



«Αγγίζοντας όλες τις πτυχές της ηρωίδας της με έναν δωρικό όσο και τρυφερό τρόπο, αναδεικνύει μαζί με το γήινο και συγκινητικό voice over μια δυνατή ερμηνεία για την απελπισία όσων έχουν κάτι να πουν, νιώθουν πολλά, και έχουν μάθει να σιωπούν».

Ειδική Μνεία | Special Mention

Σάντρα Αμπουλγκανάμ και Ναταλία Σουίφτ: «Όταν Γελάω Κλείνουν τα Μάτια μου» του Ντάνιελ Μπόλντα





Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Για την ζωντάνια, το κέφι και τη γοητευτική φυσικότητα της ερμηνείας τους».

Ειδική Μνεία | Special Mention

Κωστής Κορωναίος για την ερμηνεία του στην ταινία «Πρώτος Έρωτας» του Χάρη Ραφτογιάννη



Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Για την ευαισθησία, το κρυφό χιούμορ και την εσωτερικότητα με την οποία ερμήνευσε τη μοναχικότητα και την ανάγκη για επικοινωνία».

Ειδική Μνεία | Special Mention

Γιάννης Καραμπάτσος για τη Διεύθυνση Φωτογραφίας στο φιλμ «Mare Nostrum» του Δημήτρη Αναγνώστου





Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Για την ασπρόμαυρη φωτογραφία που εξεικονίζει ποιητικά την υπνοβατική αναζήτηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας μεταξύ του χθες και του σήμερα».

Η Κριτική Επιτροπή για το Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με χορηγό τη Nespresso αποτελούνταν από τους:

ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ, σκηνοθέτιδα (Πρόεδρο)

ΑΚΗ ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗ, υπεύθυνο Διανομής Ρόλων

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ, στιχουργό, μεταφραστή και συγγραφέα

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, επιμελήτρια πολιτιστικών προγραμμάτων

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ηθοποιό