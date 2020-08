Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 71 ετών, ο παραγωγός Martin Birch, γνωστός για τη συνεργασία του με συγκροτήματα όπως οι Iron Maiden, Black Sabbath και Deep Purple.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έγιναν γνωστά. Τον θάνατο του Birch επιβεβαίωσε, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, ο David Coverdale, τραγουδιστής των Whiteshake. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο παραγωγός υπήρξε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του και πως στάθηκε δίπλα του από τη πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν.

It is with a very heavy heart I’ve just had verified my very dear friend & producer Martin Birch has passed away...Martin was a huge part of my life...helping me from the first time we met through until Slide It In...Mt thoughts & prayers to his family, friends & fans...💔💔 pic.twitter.com/J4UyDiG9zR