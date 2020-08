Το Park your cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), που επιμελείται ο κριτικός κινηματογράφου Ηλίας Φραγκούλης, συνεχίζεται τον Αύγουστο στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Κλασικές ταινίες του Χόλιγουντ περασμένων δεκαετιών, με πρωταγωνιστές αστέρες αξεπέραστους και λαμπερούς, υπόσχονται να χαρίσουν άφθονο γέλιο στους επισκέπτες του Πάρκου. Κάποιες από αυτές ίσως τις ανακαλύψουν για πρώτη φορά, ενώ άλλες θα έχουν την ευκαιρία να τις ξαναδούν σε μεγάλη οθόνη.



Ο Αύγουστος φέρνει στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ και ένα πλούσιο πρόγραμμα παιδικών ταινιών στο πλαίσιο του Park your cinema kids: αγαπημένοι ήρωες κινουμένων σχεδίων εμπνευσμένοι από κλασικά παραμύθια ή δημιουργήματα της φαντασίας σπουδαίων animators που έπλασαν κόσμους φανταστικούς και διαχρονικούς.

Το πρόγραμμα

Το σκυλάκι της Βασίλισσας / The Queen's corgi (2019)

Πέμπτη 6/8, 21.00, Ξέφωτο

Μεγάλα γυμνάσια εντός κι εκτός των βασιλικών τειχών περιμένουν τον Rex, το πιο χαϊδεμένο από τα σκυλάκια της βασίλισσας της Αγγλίας. Ο Rex θα το σκάσει από το παλάτι και θα βρεθεί σ' ένα καταφύγιο αδέσποτων σκύλων στο Λονδίνο, θα συμμετάσχει σε παράνομους αγώνες, θα ερωτευτεί, θα... ενηλικιωθεί και θα ανακαλύψει τον αληθινό του εαυτό, σε τούτη τη μεγάλη σκυλοπεριπέτεια που μας έρχεται από το Βέλγιο.



Σκηνοθεσία: Ben Stassen



Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Η μεγάλη κούρσα γύρω από τον κόσμο / The Great Race (1965)

Παρασκευή 7/8, 21.00, Ξέφωτο

Στις αρχές του 20ου αιώνα, δύο αιώνιοι αντίπαλοι παίρνουν μέρος σε μία επική κούρσα αυτοκινήτων που ξεκινά από τη Νέα Υόρκη και καταλήγει στο Παρίσι. Οι Jack Lemmon, Tony Curtis και Natalie Wood πρωταγωνιστούν σε τούτο το πανάκριβο slapstick υπερθέαμα επεισοδιακών καταστάσεων, το οποίο αποτελεί ένα θαυμάσιο homage στις κωμωδίες του βωβού κινηματογράφου. Περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο σε διάρκεια (τέσσερα λεπτά) τουρτοπόλεμο στην ιστορία του σινεμά, που χρειάστηκε πέντε μέρες για να γυριστεί, εξαντλώντας καστ και συνεργείο!

Σκηνοθεσία: Blake Edwards

Ξενοδοχείο για τέρατα / Hotel Transylvania 2 (2015)

Σάββατο 8/8, 21.00, Ξέφωτο

Η κόρη του Δράκουλα και ο θνητός αγαπημένος της παντρεύονται, κάνουν ένα τρισχαριτωμένο αγοράκι και ο παππούς προσπαθεί να βγάλει το... βαμπιράκι μέσα από το μικρό εγγόνι του, ώστε να συνεχίσει η παράδοση στην οικογένεια. Έχει ο ανήλικος Dennis τις απαραίτητες βαμπιρικές ικανότητες ή έχουν υπερισχύσει τα γονίδια του μπαμπά του; Η πρώτη συνέχεια του αναπάντεχα αρεστού animated franchise ανέβασε το κέφι σε πιο... τερατώδη επίπεδα επιτυχίας!



Σκηνοθεσία: Genndy Tartakovsky



Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Μαλλιά Κουβάρια / Tangled (2010)

Πέμπτη 13/8, 21.00, Ξέφωτο

Μια ελεύθερη διασκευή του μύθου της μακρυμαλλούσας πριγκίπισσας Rapunzel, από το περίφημο παραμύθι των αδελφών Grimm, σε μια από τις ωραιότερες animated παραγωγές που δημιούργησε πρόσφατα το στούντιο της Disney (η 50η για την ακρίβεια!). Μεγαλωμένη αιχμάλωτη σε έναν πύργο από την κακιά μητριά της, η ηρωίδα ονειρεύεται να γνωρίσει τον κόσμο που δεν χάρηκε τόσα χρόνια. Όταν συναντά έναν καταζητούμενο ληστή ξεκινούν μαζί μια συναρπαστική περιπέτεια.



Σκηνοθεσία: Nathan Greno, Byron Howard



Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Κατάσκοπος στην Αβάνα / Our Man in Havana (1959)

Παρασκευή 14/8, 21.00, Ξέφωτο

Στην προ-επαναστατική Κούβα, ένας πλασιέ που πουλά ηλεκτρικές σκούπες στρατολογείται από τη Βρετανική Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών για να γίνει ο «άνθρωπός τους» στην Αβάνα. Αντί να συνεργάζεται με πραγματικούς πράκτορες, αρχίζει να «εφευρίσκει» κατασκόπους και να δημιουργεί σχέδια μιας φανταστικής εκτόξευσης πυραύλων! Ο Alec Guinness είναι απολαυστικός σε τούτη την σαφώς πιο χιουμοριστική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Graham Greene, που επιθυμούσε διακαώς να πιάσει στα χέρια του ο Alfred Hitchcock, αλλά ο συγγραφέας... δεν το ενέκρινε!



Σκηνοθεσία: Carol Reed

ΓΟΥΟΛ-Υ / WALL-E (2008)

Σάββατο 15/8, 21.00, Ξέφωτο



Σε ένα κοντινό, σχεδόν ανθρώπινο μέλλον, ένα ρομπότ - σκουπιδιάρης ανακαλύπτει το νόημα της αγάπης, τη σημασία της φωτοσύνθεσης και μερικούς ακόμη λόγους για να επιστρέψουν οι γήινοι στην πατρίδα τους. Η εμφάνιση ενός θηλυκού ρομπότ, που ήρθε από το διάστημα με «μυστική» αποστολή, θα κάνει ξαφνικά τον WALL-E να σχεδιάζει... καρδούλες! Οικολογικά μηνύματα για κάθε ηλικία και μία από τις ομορφότερες ερωτικές ιστορίες που έχει πλάσει το σινεμά μέχρι σήμερα, στην ήδη κλασική παραγωγή της Pixar που βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων το 2009.



Σκηνοθεσία: Andrew Stanton



Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Η πριγκίπισσα και ο βάτραχος / The princess and the frog (2009)

Πέμπτη 20/, 21.00, Ξέφωτο

Ο Πρίγκιπας Naveen της Μαλντονίας φτάνει στη Νέα Ορλεάνη του 1926, αναγκασμένος να παντρευτεί μία πλούσια, όμορφη κοπέλα από τον Νότο, καθώς η οικογένειά του έχει πάψει να τον χρηματοδοτεί. Ένας μάγος θα τον πείσει ότι μπορεί να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, αλλά θα τον μετατρέψει σε βάτραχο! Σε έναν χορό, ο Naveen ζητά από την Tiana να τον φιλήσει για να λυθούν τα μάγια, πιστεύοντας ότι είναι πριγκίπισσα. Ατυχώς, γίνεται κι εκείνη βάτραχος! Η 49η ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney εμπνέεται από το παραμύθι των αδελφών Grimm «Ο πρίγκιπας βάτραχος».



Σκηνοθεσία: Ron Clements, John Musker



Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθιές / Gentlemen prefer blondes (1953)

Παρασκευή 21/8, 21.00, Ξέφωτο

Δύο αρτίστες και καλές φίλες, η Lorelei και η Dorothy, κάνουν μία κρουαζιέρα με προορισμό το Παρίσι και αναστατώνουν τους συνταξιδιώτες τους, με την πλειοψηφία του ανδρικού φύλου να θέλει να τις κάνει δικές του. Θα χρειαστούν πολλά... διαμάντια! Οι Jane Russell και Marilyn Monroe λάμπουν σε τούτη την κλασική μουσική κωμωδία, διασκευή του ομώνυμου θεατρικού μιούζικαλ του 1949, η οποία περιλαμβάνει αμέτρητες τραγουδιστικές επιτυχίες και αγέραστα χορευτικά νούμερα, από το «Diamonds Are a Girl's Best Friend» μέχρι το «Bye Bye Baby».



Σκηνοθεσία: Howard Hawks

TOY STORY 2 (1999)

Σάββατο 22/8, 21.00, Ξέφωτο

Ο Woody πέφτει θύμα κλοπής από συλλέκτη παιχνιδιών και ο Buzz Lightyear με την υπόλοιπη παρέα αναλαμβάνουν την επιχείρηση διάσωσης. Το δεύτερο μέρος του άκρως επιτυχημένου franchise του στούντιο της Pixar τυγχάνει να αποτελεί μία από τις ελάχιστες ευτυχείς περιπτώσεις στα κινηματογραφικά χρονικά όπου το sequel είναι ακόμη καλύτερο από το original! Παραδόξως, προτάθηκε μονάχα για το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, όμως η επιτυχία στα ταμεία ήταν αδιανόητη, σε βαθμό που ακολούθησαν ακόμη δύο συνέχειες.



Σκηνοθεσία: John Lasseter



Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Ο ευγενικός κύριος Λινκ / Missing Link (2019)

Πέμπτη 27/8, 21.00, Ξέφωτο

Ο Sir Lionel Frost, ο μεγαλύτερος κυνηγός μυθικών τεράτων στον κόσμο, έχει βάλει σαν στόχο ζωής την αποστολή που θα τον κάνει μέλος της διάσημης Λέσχης Εξερευνητών του Λονδίνου: ν' ανακαλύψει τα ίχνη ενός γιγάντιου πιθήκου που ζει στη μυθική Σάνγκρι-Λα και ενδεχομένως ν' αποτελεί τον «χαμένο κρίκο» της εξέλιξής μας. Μία θαυμάσια stop-motion animated περιπέτεια παραγωγής του ειδικευμένου σ' αυτό το είδος studio της Laika, η οποία φέτος είχε προταθεί για Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.



Σκηνοθεσία: Chris Butler



Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα / Dr. Strangelone or: How I learned to stop worrying and love the bomb (1964)

Παρασκευή 28/8, 21.00, Ξέφωτο



Παράφρων στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, πεπεισμένος πως οι Σοβιετικοί σχεδιάζουν τη μαζική δηλητηρίαση του αμερικανικού λαού μέσω της... φθορίωσης του νερού, δίνει εντολή για επίθεση με πυρηνικά όπλα στην ΕΣΣΔ! Θα μπορέσουν να συνεννοηθούν οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί και των δύο πλευρών, ούτως ώστε να αποφευχθεί το πυρηνικό ολοκαύτωμα; Η κλασική μαύρη κωμωδία που ειρωνεύτηκε ανελέητα τον Ψυχρό Πόλεμο, προτάθηκε για 4 Όσκαρ και γνώρισε τεράστια επιτυχία, κυρίως εξαιτίας της συμμετοχής του Peter Sellers σε... τρεις (πραγματικά αξέχαστους) ρόλους!



Σκηνοθεσία: Stanley Kubrick

COCO (2017)

Σάββατο 29/8, 21.00, Ξέφωτο



Μεγαλωμένος σ' ένα σπίτι δίχως μουσική, ο μικρός Miguel ονειρεύεται να γίνει μεγάλος και τρανός τραγουδοποιός, στα χνάρια του Ernesto de la Cruz, παλαιού ινδάλματος στη χώρα του Μεξικού. Ένας διαγωνισμός ταλέντων, που πραγματοποιείται τη Μέρα των Νεκρών, θα αλλάξει τις αντιλήψεις ολόκληρης της οικογένειάς του με τρόπο πραγματικά αναπάντεχο. Πανδαισία χρωμάτων, φαντασίας και συναισθημάτων, η ταινία θεωρείται μία από τις πιο αξιοθαύμαστες παραγωγές της Pixar. Τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων και τραγουδιού.



Σκηνοθεσία: Lee Unkrich



Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Αύγουστος 2020

Park your cinema

ΚΠΙΣΝ

Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη.