To Flux Laboratory Athens παρουσιάζει το χορευτικό έργο «What if it was you?» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020.

Με τη συμμετοχή της Ιωάννας Τουμπακάρη και του Άντι Τζούμα, και σε χορογραφία της Μαρκέλλας Μανωλιάδη, η περφόρμανς αντλεί έμπνευση από το τραγούδι “Take Care” της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Imany. Μέσω της χορευτικής πράξης επικοινωνείται ένα μήνυμα – κάλεσμα για ενθάρρυνση και ενότητα.

Το project έχει λάβει τη μορφή video dance σε σκηνοθεσία του Άντι Τζούμα και θα μεταδοθεί ελεύθερα μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο 20 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα, οι καλλιτέχνες θα χορέψουν ζωντανά με τη συμμετοχή του κοινού σε διάφορες τοποθεσίες συμβολικής σημασίας στο κέντρο της Αθήνας και στο Flux Laboratory Athens.

Η ομάδα ορμώμενη από την πρόσφατη αλληλεγγύη που επέδειξε η παγκόσμια κοινότητα και την αποφασιστικότητα των ανθρώπων να χειροκροτήσουν τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας ως ένδειξη ευγνωμοσύνης κατά την περίοδο της πανδημίας, καλεί το κοινό να τραγουδήσει μαζί τους και, συμβολικά, να χειροκροτήσει ως χειρονομία ανθρώπινης αλληλεγγύης και ενότητας.

Συντελεστές

Video: Άντι Τζούμα

Χορογραφία: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Χορευτές: Ιωάννα Τουμπακάρη & Άντι Τζούμα

Μουσική: Imany, Take Care. Από του άλμπουμ ‘The shape of the broken heart’ (2011). Time Records

Παραγωγή και καλλιτεχνική διεύθυνση: Cynthia Odier - Ιδρύτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Fluxum Foundation και του Flux Laboratory

Camera operator: Klaus Shehaj

Βοηθός: Φωτεινή Τζούμα

Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες που σχετίζονται με την προστασία από την πανδημία του Covid-19, το κοινό παρακαλείται να παρακολουθήσει τις δράσεις φορώντας μάσκα για λόγους ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης στο Flux Laboratory Athens, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να σταθούν περιμετρικά του κτιρίου, παρακολουθώντας το έργο από τις ανοιχτές πόρτες του. Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε μέσω email: [email protected]

Σάββατο 20 Ιουνίου, Ώρα: 20:00, Flux Laboratory Athens, Αγγέλου Γέροντα12, Πλάκα (Αθήνα), 210 010 8357, [email protected], www.fluxlaboratory.com