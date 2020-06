Η Art Basel, η μεγαλύτερη φουάρ σύγχρονης τέχνης παγκοσμίως ανακοίνωσε πως φέτος θα ματαιωθεί εξαιτίας της πανδημίας κορωνοϊού.

Αρχικά είχε αναβληθεί για τον Σεπτέμβριο, αλλά σήμερα οι υπεύθυνοι ακύρωσαν και επισήμως το καλλιτεχνικό γεγονός, εν μέσω ανησυχίας για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των επισκεπτών. «Με θλίψη ανακοινώνουμε πως η Art Basel του 2020 ακυρώνεται. Αυτοί είναι ταραχώδεις καιροί με προκλήσεις και σας ευχόμαστε τα καλύτερα, έως ότου μπορέσουμε να συναντηθούμε ξανά», έγραψαν οι διοργανωτές στο Twitter.

