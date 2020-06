Η γκαλερί The Breeder μετά το lockdown δεν ανοίγει αλλά επιλέγει να εκθέσει από τις 11 Ιουνίου το έργο της Γεωργίας Σαγρή «Deep Cut» (2018/2020), στη πρόσοψη του κτηρίου της οδού Ιάσονος. Το έργο παρουσιάζει μια υπερρεαλιστική εικόνα μιας τομής την στιγμή που αιμορραγεί, σε υπερμεγέθη διάσταση.



Είναι η αιμορραγούσα πληγή της καλλιτέχνιδος ή οι τοίχοι αιμορραγούν; Το έργο υπονοεί ότι το κοινό, η πόλη και η χώρα έχουν πληγωθεί; Μήπως είναι το αποτέλεσμα της πανδημίας, της οικονομική κρίσης ή προέρχεται από το ίδιο το γεγονός της ύπαρξής μας;



Πόσο βαθύ μπορεί να είναι ένα κόψιμο; Μπορεί να θεραπευτεί ολοκληρωτικά ή να αφήσει το σημάδι του για πάντα; Η πληγή επιστρέφει ως υπενθύμιση ή ξεχνιέται με την βοήθεια μιας πλαστικής εγχείρησης;



Τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να φροντίσουμε την διαρκή αιμορραγία, οι τρόποι που αναρρώνουμε από την επαναλαμβανόμενη και την αξεπέραστη κατάσταση ενός τραύματος, ορίζουν το παρόν και το μέλλον μας.

Η κλίμακα της πληγής και οι κοινωνικοπολιτικές της εκφάνσεις, ξεπερνούν τα κεκτημένα και μας εκθέτουν σε ένα αβέβαιο αύριο. Το Deep Cut είναι η ρωγμή του ιστού, είναι ο άηχος θρήνος της πληγωμένης φύσης. Είναι η πληγή της διχασμένης κοινωνίας που χωρίζεται στα δύο, σε κάτι που επιφανειακά συνδέεται αλλά και μοιάζει αδιαίρετο. Αποκαλύπτει την χαώδη απόσταση: πνευματική, υπαρξιακή, ρεαλιστική και πολιτισμική, που ορίζει τις σύγχρονες κοινωνίες.

Το Deep Cut μαζί με δύο παρόμοια έργα από την ίδια σειρά είχαν αρχικά εκτεθεί στην ατομική έκθεση της καλλιτέχνιδος, Household στο Βερολίνο το 2018, και αργότερα το ίδιο έτος, σε μεγαλύτερο μέγεθος, στην Νέα Υόρκη. Πιο πρόσφατα συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση Τime is Thirsty σε επιμέλεια του Luca Lo Pinto στην Kunsthalle Wien στη Βιέννη (2019-2020) και στην έκθεση Bizzare Silks, Private Imaginings and Narrative Facts, etc. στην Kunsthalle Basel στην Βασιλεία σε επιμέλεια του Nick Mauss (2020).



H Γεωργία Σαγρή είναι καλλιτέχνης και ακτιβίστρια. Είναι μια από τους εμπνευστές του κινήματος Occupy Wall Street της Νέας Υόρκης. Η ερευνητική της πρακτική IASI (Recovery), (μτφρ: ΙΑΣΗ (Ανάρρωση), που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 στο Mimosa House στο Λονδίνο, φιλοξενείται αυτή την περίοδο στον χώρο TAVROS στην Αθήνα, και θα συνεχιστεί στο ίδρυμα De Appel στο Άμστερνταμ (2021).



Εγκαίνια: Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, 8-10 μ.μ.