Ένα φιλμ μικρού μήκους για το body-shaming έδωσε στη δημοσιότητα μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Billie Eilish.

To φιλμ, που διαρκεί λίγο περισσότερο από τρία λεπτά και σαράντα δευτερόλεπτα και έχει τίτλο "Not My Responsibility", είχε δημιουργηθεί, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Dazzed, για την περιοδεία "Where Do We Go?" η οποία ακυρώθηκε λόγω κορωνοϊού.

Στο "Where Do We Go?", το οποίο έγραψε η ίδια η Eilish, η τραγουδίστρια εμφανίζεται στο σκοτάδι φορώντας ένα μαύρο φούτερ. Καθώς απαγγέλλει το κείμενο, το οποίο ξεκινάει με την ερώτηση «Με γνωρίζεις;» η Eilish βγάζει το φούτερ και σταδιακά βυθίζεται στο νερό.

«Με γνωρίζετε; Με γνωρίζετε πραγματικά; Έχετε απόψεις. Για τις απόψεις μου. Για τη μουσική μου. Για τα ρούχα μου.

Για το σώμα μου. Μερικοί άνθρωποι μισούν αυτά που φοράω. Μερικοί άνθρωποι τα επαινούν. Μερικοί άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για να ντροπιάσουν άλλους. Μερικοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν για να ντροπιάσουν εμένα» ακούγεται η Billie Eilish να λέει.

«Αλλά νιώθω ότι παρακολουθείτε. Πάντα. Και τίποτα που κάνω δεν είναι αόρατο», αναφέρει σε άλλο σημείο προσθέτοντας: «Θα θέλατε να είμαι μικρότερη; Περισσότερο αδύναμη; Πιο ήπια; Πιο ψηλή; Θα θέλατε να είμαι ήσυχη; Σας προκαλούν οι ώμοι μου; Το στήθος μου; Το στομάχι μου; Τα ισχία μου; Το σώμα με το οποίο γεννήθηκα

δεν είναι αυτό που θα θέλατε;»

«Κάνουμε υποθέσεις για τα άτομα με κριτήριο το σώμα τους. Αποφασίζουμε ποιοι είναι. Αποφασίζουμε τι αξίζουν», καταλήγει στο κλιπ. «Αν φοράω περισσότερα, αν φοράω λιγότερα, ποιος αποφασίζει πώς με καθορίζει αυτό; Τι σημαίνει; Η αξία μου βασίζεται μόνο στο τι αντιλαμβάνεστε; Ή μήπως η γνώμη σας για μένα δεν αποτελεί δική μου ευθύνη;»

Το βίντεο, που είχε προβληθεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος σε συναυλία στο Μαϊάμι πριν μερικούς μήνες, «ανέβηκε» στο You Tube πριν από λίγες ώρες μετράει ήδη πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές.

Με πληροφορίες από Dazzed/Rolling Stone