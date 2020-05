Ο Βρετανός ηθοποιός Άντι Σέρκις συγκέντρωσε 351.000 δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, διαβάζοντας όλο το «The Hobbit» σε live stream.

Περισσότεροι από 650.000 άνθρωποι παγκοσμίως συντονίστηκαν για την μαραθώνια online ανάγνωση της περιπέτειας φαντασίας του JRR Tolkien. Ο Σέρκις, 56 ετών, υποδύθηκε το Γκόλουμ στη σειρά ταινιών Άρχοντας των Δαχτυλιδιών σε σκηνοθεσία του Πίτερ Τζάκσον.

Οι θεατές παρακολούθησαν μέσω του YouTube και της σελίδας του Go Fund Me. Οι δωρεές θα διατεθούν στο NHS Charities Together και το Baby Beginnings.

Ο ηθοποιός ήταν ομολογουμένως πολύ εντυπωσιακός καθώς διάβαζε με διαφορετικές φωνές, μιμούμενος και το Γκόλουμ.

Thank you ALL so much for tuning in and for supporting our frontline workers. I am truly humbled by the response! Because of you, we raised more than £270,000 and counting! Thank you again @HarperCollinsUK and the Tolkien estate! Stay well! pic.twitter.com/m79POIQq4b