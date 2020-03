Μετά την τελευταία παράσταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου «Oedipus: Sex with Mum Was Blinding» που παρουσιάστηκε στο BAM (Brooklyn Academy of Music) της Νέας Υόρκης, η σκηνοθέτις ετοιμάζει ένα ακόμα έργο βασισμένο σε αρχαίο μύθο. Τα «Ίχνη της Αντιγόνης» θα παρουσιαστούν τον Μάιο στο Επιγραφικό Μουσείο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο.



Βασισμένη σε ένα από τα γνωστότερα έργα της σύγχρονης Ελληνο-Σουηδής Χριστίνας Ουζουνίδη και σε μετάφραση της Margarita Mellberg, η παράσταση ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με αναφορά στον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης, στο γυναικείο αυτό έργο καταγράφονται ποιητικά η έμφυλη, διαχρονική βία και οι μηχανισμοί επινόησης της έμφυλης ταυτότητας.



Η ανατρεπτική εικαστικός Μαίρη Ζυγούρη ανοίγει δημιουργικό διάλογο με την σκηνοθέτιδα. Μαζί τους η Nalyssa Green και η Kat (Tango with Lions) συνθέτουν από κοινού πρωτότυπες μουσικές και παίζουν live επί σκηνής με την Τάνια Τσανακλίδου.



Πρόκειται για μια ελληνο-σουηδική παραγωγή που θα παρουσιαστεί από τις 11 ως τις 17 Μαΐου στο Επιγραφικό Μουσείο της Αθήνας πριν ταξιδέψει στη Σουηδία για να παιχτεί σε σκηνές, όπως το Teater Galeasen, το Teater Tribunalen και την Μπιενάλε Παραστατικών Τεχνών Scenkonstbiennalen.



Η παράσταση στηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Arts Council της Σουηδίας (Kulturrådet) και την Σουηδική Πρεσβεία στην Ελλάδα και τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και της UNESCO.

Φωτο: FLP Athens

Συντελεστές

Κείμενο: Χριστίνα Ουζουνίδη

Μετάφραση: Margarita Mellberg

Σκηνοθεσία: Έλλη Παπακωνσταντίνου

Art directing - sculptural props & costumes, video environment, artistic documentation: Μαίρη Ζυγούρη

Μουσική σύνθεση: Nalyssa Green, Κατερίνα Παπαχρήστου

Χορογραφία: Βάλια Παπαχρήστου

Real Time Video: Δήμητρα Μητσάκη

Επιστημονικοί σύμβουλοι:

Λίνα Ρόζη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Γεωργία Πετράκη, διευθύντρια εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και ανώτερη καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ερμηνεύουν: Nalyssa Green, Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Gemma H. Carbone, Βάλια Παπαχρήστου, Κατερίνα Παπαχρήστου, Σοφία Μανώλη



Special guest: Τάνια Τσανακλίδου

Με την φιλική συμμετοχή γυναικών και γυναικείων οργανώσεων

Special Guest για την σουηδική παράσταση: Ελευθερία Γεροφωκά

Υπεύθυνες Επικοινωνίας: Μαρία Τσολάκη, Ευαγγελία Σκρομπόλα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ειρήνη Δερμιτζάκη

Φωτογραφίες: FLP Athens, Σοφία Μανώλη

Παραγωγή: ΟDC ENSEMBLE

Συμπαραγωγός για την Σουηδία: Naprawski

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Arts Council της Σουηδίας (Kulturrådet)

11 - 17 Μαΐου 2020

Επιγραφικό Μουσείο της Αθήνας

Τοσίτσα 1, Αθήνα 106 82

Τηλ. Επικοινωνίας: 6985086259 (Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων επικοινωνείτε για κρατήσεις)

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 19.00 – 21.30, Σάββατο, Κυριακή: 13.30 – 16.00

Είσοδος ελεύθερη

Σουηδία

Teater Tribunalen Δεκέμβριος 2020

Teater Galeasen Ιούνιος 2021

Μπιενάλε Παραστατικών Τεχνών Scenkonstbiennalen Μάιος 2022