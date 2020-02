Το συνέδριο του προγράμματος Interfaces με τίτλο «Πολιτιστικές συνέργειες, δημιουργικότητα & καινοτομία» είναι μια διεθνής διήμερη εκδήλωση που διερευνά πώς θα μπορούσαν οι πολιτιστικές συνέργειες να συμβάλουν στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα στο πεδίο του πολιτισμού. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 5 και 6 Μαρτίου.

400 καλλιτέχνες, μουσικοί και ερευνητές, 7 προγράμματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας σε 4 χώρες, 7 φεστιβάλ, 180 παραστάσεις και συναυλίες, 10 συνέδρια, 120 residencies καλλιτεχνών, 4 soundwalks, 20 κύκλοι εργαστηρίων, 15 site-specific δράσεις, πάνω από 30 σχολεία στην Κύπρο, τη Γαλλία, τη Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία, 14 νέα έργα ρεπερτορίου για νέους μουσικούς, 28 νέες παραγωγές και αναθέσεις. Από το 2016, στο καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα Interfaces, οχτώ χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους, με σκοπό να συνδέσουν το κοινό με σύγχρονα μουσικά ακούσματα, με τη μουσική της εποχής μας.

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει εκπροσώπους έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», επαγγελματίες του πολιτισμού και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, προκειμένου να συζητήσουν, να επανεξετάσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν στρατηγικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης κοινού ως μέσου βελτίωσης της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα, προωθώντας τη διεθνική κινητικότητα των καλλιτεχνών και επαγγελματιών και ενθαρρύνοντας την οικοδόμηση δεξιοτήτων μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων στη δημιουργία, τη διαχείριση και την επικοινωνία για τους πολιτιστικούς τομείς.

Το συνέδριο εξετάζει ιδέες, προοπτικές και εργαλεία που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του τετραετούς, μεγάλης κλίμακας συνεργατικού πρότζεκτ Interfaces, που υλοποιήθηκε σε συντονισμό της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και με την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», ενώ το συνδέει και με άλλες πρωτοβουλίες, προγράμματα και συνεργασίες στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Συνεργαζόμενοι φορείς: De Montfort University (Ηνωμένο Βασίλειο), European University Cyprus | EUC (Κύπρος), IRCAM (Γαλλία), ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Γερμανία), CREMAC (Ρουμανία), Q-O2 (Βέλγιο), Ictus (Βέλγιο), Klangforum Wien (Αυστρία). Τον συντονισμό του δικτύου Interfaces έχει η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (Διαχείριση Έργου: Χρήστος Καρράς, Ντόρα Βουγιούκα).

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πέμπτη 5 Μαρτίου

17:00-18:00

Αφίξεις & Εγγραφές

18:00-19:00

Επίσημο καλωσόρισμα

19:00-20:00

Κεντρική ομιλία: «Η ευρωπαϊκή συνεργασία ως μέσο για την περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης μεταξύ των τεχνών και των επιστημών»

Paul Dujardin, Διευθύνων Σύμβουλος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Κέντρο Καλών Τεχνών Βρυξελλών/BOZAR (Βέλγιο)

Υπό το φως των τρεχουσών παγκόσμιων προκλήσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνών και των επιστημών έχουν εξελιχθεί και επεκταθεί σε τεράστιο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι σημείο των καιρών ότι ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός καλλιτεχνών και πολιτιστικών οργανισμών δείχνει ενδιαφέρον για τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, επιταχύνοντας τις αλλαγές στον κόσμο με έναν ολοένα επιταχυνόμενο ρυθμό. Αυτή η υψηλών ταχυτήτων εξέλιξη απαιτεί νέες πρωτοβουλίες για την εγκαθίδρυση καλύτερων συνδέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων σε όλα τα επίπεδα.

Η ιεραρχία ανάμεσα στις τέχνες και τις εμπειρικές επιστήμες, η οποία δέσποζε κατά τον 20ό αιώνα, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Επιτρέποντας στις καλλιτεχνικές και τις υπόλοιπες κοινότητες να εισαγάγουν πειραματικά δημιουργικές, κριτικές και κοινωνικές ιδέες, δημιουργώντας ένα γόνιμο πλαίσιο για αλλαγή και συνενώνοντας τις δυνάμεις πολλαπλών παραγόντων, μπορούμε να υλοποιήσουμε στέρεες ανατροπές.

20:00-20:30

Interfaces – Στο προσκήνιο

Χρήστος Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής και Επιμελητής Μουσικού Προγράμματος στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα)

Ντόρα Βουγιούκα, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Δικτύων & Στρατηγικών Συνεργασιών στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα)

20:30-21:00

Προβολή ταινίας: “Interfaces – A Network of Sonic Arts”

Σκηνοθεσία: Αγγελική Αριστομενοπούλου, Παραγωγή: Λουκάς Βαλεντής/White Room

21:00-23:00

Υποδοχή – Δικτύωση

Παρασκευή 6 Μάρτιου

09:00-10:00

Πρόγευμα δικτύωσης

10:00-11:00

Βασική ομιλία: «Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα ως φορείς πολιτιστικής επιχειρηματικότητας στη δημόσια σφαίρα: Πώς μπορούν να διευκολύνουν τη φαντασία των πολιτών και τη μεταφορά γνώσης;»

Milena Dragićević Šešić, Επικεφαλής της Έδρας UNESCO για την Πολυπολιτισμικότητα, τη Διαχείριση και Διαμεσολάβηση των Τεχνών και Καθηγήτρια Πολιτιστικής Πολιτικής & Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βελιγραδίου (Σερβία)

Στις μέρες μας, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα και τα πολιτιστικά και δημιουργικά πρότζεκτ συνδέουν ανθρώπους από διαφορετικές κοινωνίες, δημιουργώντας νέες πλατφόρμες για καλλιτεχνικές και γνωσιακές ανταλλαγές. Τα πρότζεκτ αυτά φέρνουν νέες ιδέες και ανησυχίες σε τομείς όπως η πολιτισμική μνήμη, η πολιτισμική ταυτότητα, ο εθνικισμός, η ιθαγένεια και η συμμετοχική δημοκρατία, αλλά δύσκολα βρίσκουν τον τρόπο για γόνιμες διασταυρώσεις και συζητήσεις στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα.

Αυτή η εισήγηση θα διαπραγματευτεί τις συνεισφορές τους και θα θέσει αρκετά ερωτήματα: Πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε τον δημόσιο ρόλο και το δημόσιο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό; Πώς μπορούμε να επιδοκιμάσουμε τη φαντασία των πολιτών, να ενισχύσουμε την εμπλοκή και τη συμμετοχή των πολιτών, να επιτρέψουμε την απρόσκοπτη ροή ιδεών στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο; Πώς αντιδρούν οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα στις προκλήσεις του 21ου αιώνα (μεταναστευτική κρίση, κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση κ.λπ.) που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές ταυτότητες;

11:00-12:15

1η Συζήτηση πάνελ: «Συμπερίληψη, πολυμορφία, πρόσβαση και ισότητα στις τέχνες και τον πολιτιστικό τομέα»

Συντονιστής: Καθηγητής Δρ. Leigh Landy, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηχητικής Δημιουργικότητας – Μουσική, Τεχνολογία και Καινοτομία (MTI2) στο Πανεπιστήμιο De Montfort του Λέστερ (Ηνωμένο Βασίλειο)

Πάνελ:

Ana Fabíola Maurício, Επικεφαλής του Γραφείου Έρευνας και Καινοτομίας και Διαχειρίστρια του έργου 4Cs στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Καθολικού Πορτογαλικού Πανεπιστημίου | FCH-UCP (Πορτογαλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: 4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture (Από τη Σύγκρουση στην Εγκαρδιότητα μέσω της Δημιουργικότητας και του Πολιτισμού)

Ben Evans, Επικεφαλής του προγράμματος Τεχνών & Αναπηρίας για την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο British Council (Ηνωμένο Βασίλειο), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Europe Beyond Access

Esther Ursem, Γενική Διευθύντρια της Musica (Βέλγιο), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Sounds Now

Wouter Van Looy, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Zonzo Compagnie (Βέλγιο), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Big Bang Festival, ένα μουσικό φεστιβάλ για νεαρούς και περιπετειώδεις θεατές

12:15-12:45

Διάλειμμα για καφέ

12:45-13:30

2η Συζήτηση πάνελ: «Τέχνη, χώρος και δημόσια σφαίρα»

Συντονίστρια: Julia Eckhardt, Μουσικός / Επιμελήτρια & Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Q-O2 (Βέλγιο)

Πάνελ:

Laëtitia Manach, Διευθύντρια του ευρωπαϊκού προγράμματος: Future DiverCities (Ηνωμένο Βασίλειο)

Luca Ricci, Καλλιτεχνικός Διευθυντής στην Πολιτιστική Ένωση CapoTrave / Kilowatt (Ιταλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Be SpectACTive!

Nadia Aguir, Επικεφαλής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων & Γενική Διευθύντρια του δικτύου IN SITU, Lieux publics – Εθνικό κέντρο για την καλλιτεχνική δημιουργία στη δημόσια σφαίρα (Γαλλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: IN SITU, Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καλλιτεχνική δημιουργία στη δημόσια σφαίρα

13:30-14:30

Διάλειμμα για γεύμα

DIY Instrument Making Hacking

14:30-15:30

«Πώς να φέρουμε τη σύγχρονη μουσική σε νέα ακροατήρια»

Εισαγωγική ομιλία από τον Stéphane Dorin, Συντονιστή της έρευνας «Νέα Μουσική και Ανάπτυξη Κοινού» με το IRCAM για το πρότζεκτ Interfaces.

Ερευνώντας τα όρια του κοινού της σύγχρονης κλασικής μουσικής.

Σε αυτήν έρευνα αναζητάμε τις μορφολογικές πτυχές του κοινού της σύγχρονης κλασικής μουσικής. Πώς επηρεάζουν την πολιτιστική του συμπεριφορά η ηλικία, η κοινωνική τάξη, το φύλο, η εκπαίδευση και η μουσική κατάρτιση; Πώς μπορούν διαφορετικά είδη μουσικών εκδηλώσεων (μεταξύ αυτών και οι «συναυλίες», αλλά όχι απαραίτητα μόνο αυτές) να προσφέρουν διαφορετικούς τρόπους προσέλκυσης νέων ακροατών; Ποια είναι τα κύρια συμβολικά όρια που εξακολουθούν να λειτουργούν αποτρεπτικά ή να περιοριστικά στην ενίσχυση της διαφοροποίησης του συναυλιακού κοινού της σύγχρονης κλασικής μουσικής;

Συζήτηση πάνελ: «Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών από το Interfaces»

Συντονιστής: Χρήστος Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής και Επιμελητής Μουσικού Προγράμματος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Συμμετέχουν οι: Michael Blamauer, Project Manager του Klangforum Wien (Αυστρία), Frank Madlener, Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Διευθυντής του IRCAM (Γαλλία), Gerd Van Looy, Γενικός Διευθυντής του μουσικού συνόλου ICTUS (Βέλγιο), Caroline Profanter, Καλλιτεχνική Συντονίστρια του Q-O2 (Βέλγιο)

15:30-16:00

Δημιουργική Ευρώπη

16:00-16:30

Διάλειμμα για καφέ

16:30-17:30

3η Συζήτηση πάνελ: «Δικτύωση, συνεργασία και επαγγελματοποίηση στον πολιτιστικό τομέα»

Συντονιστής: Εύης Σαμμούτης, Εξωτερικός Συνεργάτης-Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επίκουρος Καθηγητής Σύνθεσης στο Ithaca College της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και Συνιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος (Κύπρος)

Πάνελ:

Anne Becker, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο IRCAM (Γαλλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Δίκτυο ULYSSES

Cécile Moroux, Διαχειρίστρια του προγράμματος We Are Europe, Arty Farty (Γαλλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: We Are Europe

Michaela Buriánková, Διαχειρίστρια Διεθνών Προγραμμάτων της Quadrennial της Πράγας (PQ), Ινστιτούτο Τεχνών και Θεάτρου / PQ (Τσεχία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: EMERGENCE: From shared experience to new creativity – Living Heritage/Reframing Memory

Milica Ilic, Συντονίστρια του προγράμματος RESHAPE, Onda –Office national de diffusion artistique (Εθνικό γραφείο διάχυσης των τεχνών) (Γαλλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: RESHAPE (Reflect, Share, Practice, Experiment)

17:30-18:30

4η Συζήτηση πάνελ: «Τέχνες, καινοτομία και ψηφιακά μέσα»

Συντονιστής: Andrew Gerzso, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο IRCAM (Γαλλία)

Πάνελ:

Christophe De Jaeger, Υπεύθυνος Προγραμμάτων του BOZAR Art & Research, Ιδρυτής του GLUON (Βέλγιο), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Studiotopia

Ludger Brümmer, Επικεφαλής του Hertz-Lab, ZKM | Καρλσρούη, Κέντρο για τις Τέχνες και τα Νέα Μέσα (Γερμανία)

Moritz Lobeck, Διευθυντής Προγράμματος Μουσικής και Νέων Μέσων στο HELLERAU – Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Τέχνες (Γερμανία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Moving Borders

Veronika Liebl, Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, Οργάνωσης και Χρηματοοικονομικών στο τμήμα Φεστιβάλ/Βραβείου/Εκθέσεων της Ars Electronica (Αυστρία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: European ARTificial Intelligence Lab

18:30-19:30

Τελευταίες παρατηρήσεις, ερωταπαντήσεις

Συντελεστές

Επιμέλεια: Χρήστος Καρράς, Ντόρα Βουγιούκα

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

5 & 6 Μαρτίου 2020

Πέμπτη 17:00-21:00 & Παρασκευή 09:00-20:00

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά, ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Απαραίτητη η ηλεκτρονική προκράτηση θέσης.

Κρατήστε τη θέση σας online και δείτε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εδώ.