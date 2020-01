Οι θρυλικοί Bauhaus έρχονται στην Ελλάδα για μία και μοναδική συναυλία μετά την επανασύνδεσή τους που ανακοινώθηκε πέρυσι το φθινόπωρο.

Το γεγονός ανακοίνωσε το Release Athens 2020. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Σύμφωνα με τη διοργάνωση πρόκειται για μία από τις λίγες συναυλίες που θα δώσουν στην Ευρώπη μετά την επανασύνδεσή τους, η οποία περιλαμβάνει και τα τέσσερα αρχικά μέλη. «Οι Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins και David J ξαναφέρνουν στη ζωή μία μπάντα-σύμβολο για το gothic rock», αναφέρει η διοργάνωση.

Οι πρώτες εμφανίσεις τους πριν από λίγους μήνες στο Λος Άντζελες έγιναν δεκτές με τρομερό ενθουσιασμό και δημιούργησαν την ανάλογη προσμονή στους μουσικόφιλους σε ολόκληρο τον κόσμο. «Αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που η Ελλάδα και το Release Athens συμπεριλαμβάνονται στους πολύ λίγους προορισμούς που η μπάντα αποφάσισε να φέρει το show της, λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή τους στο φετινό Primavera Sound», αναφέρει το Release Athens.

Οι Bauhaus αποτελούν σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη μουσική σκηνή σχεδόν από το ξεκίνημά τους, το 1978 στο Northampton της Αγγλίας, καθώς έδωσαν στην post-punk εποχή έναν ακόμα πιο δυσοίωνο ήχο αλλά και ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό όραμα. Οι δίσκοι τους "In the Flat Field" (1980), "Mask" (1981), "The Sky's Gone Out" (1982), "Burning from the Inside" (1983) σε συνδυασμό με τις «μυθικές» συναυλίες τους, καθόρισαν καριέρες και μουσικά είδη, δημιουργώντας στρατιές πιστών φαν και καθιστώντας τους ως ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Η προπώληση ξεκινάει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου, στις 11:00, προς 35 ευρώ και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 40 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.