Ο Τομ Χανκς, θεωρούμενος από τους πιο αγαπητούς και ευγενέστερους ανθρώπους του Χόλιγουντ, τιμήθηκε για το συνολικό έργο του με το βραβείο καριέρας στις φετινες Χρυσές Σφαίρες και στα επινίκια σχόλιά του δεν ξέχασε να αναφερθεί και στην Ελλάδα.

Ο 63χρονος ηθοποιός που προ ημερών πολιτογραφήκε Έλληνας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το πώς παραμένει τόσα χρόνια αγαπητός στο ευρύ κοινό, ανέγγιχτος από κακοτοπιές και σκάνδαλα. Στην απάντησή του επιστράτευσε τον Κίανου Ριβς και την... Ελλάδα: «Δεν είναι στην ατζέντα μου, δεν είναι κάποιου είδους στρατηγική» είπε ο ίδιος, λέγοντας πως ο Κίανου Ριβς έχει την απάντηση στο πώς να χαίρει εκτίμησης και να είναι αγαπητός.

«Όταν συνειδητοποίησα ότι το να είμαι ηθοποιός σημαίνει πως κάνω ένα επάγγελμα, μία τέχνη, δεν είχα φανταστεί πως θα έβρισκα κάτι πιο διασκεδαστικό στον κόσμο. Δεν είμαι εδώ για την εξουσία - αν και έχω λίγη... - δεν είμαι εδώ για τα χρήματα - αν και είμαι πλούσιος! Μπορώ να πάω στην Ελλάδα όποτε το θελήσω, για τέτοια άνεση μιλάμε...» είπε ο Τομ Χανκς, προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

