Το "All I Want For Christmas is You", η κλασσική χριστουγεννιάτικη επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ, βρίσκεται στην κορυφή του αμερικανικού chart για πρώτη φορά από το 1994 που κυκλοφόρησε.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε πριν από είκοσι πέντε χρόνια σε EP και όχι single γεγονός που του απαγόρευε να αναμετρηθεί με άλλα τραγούδια στο Hot 100 του Billboard. Οι κανονισμοί άλλαξαν ωστόσο και το κομμάτι μπήκε στο Top 100 το 2000, ενώ τα τελευταία χρόνια πλησίαζε όλο και πιο κοντά στην κορυφή.

«Τα καταφέραμε», έγραψε η Μαράια Κάρεϊ στο Twitter. Το κομμάτι έχει ταυτιστεί με τα Χριστούγεννα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ενώ πέρυσι τον Δεκέμβριο έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων streams σε μια μέρα στο Spotify. Το 2003 το "All I Want For Christmas is You" συστήθηκε εκ νέου στους ακροατές καθώς συμπεριλήφθηκε στο σάουντρακ της ταινίας "Love Actually". Σύμφωνα με αναλυτές, για την 25η επέτειο της κυκλοφορίας του τραγουδιού η Κάρεϊ προώθησε «σκληρά» το τραγούδι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά το Halloween. Παράλληλα δημιούργησε ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μορφή CD Single.

We did it 😭❤️🐑🎄🦋 https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019









Σύμφωνα με το Billboard το κομμάτι εξασφάλισε 45 εκατομμύρια streams, 34 εκατομμύρια ραδιοφωνικές μεταδόσεις και 27.000 ψηφιακές πωλήσεις μέρα σε μία εβδομάδα. Πρόκειται για το 19ο κομμάτι της Μαράια Κάρεϊ που «σκαρφαλώνει» στο Νο1 των επιτυχιών. Με αυτόν τον τρόπο η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έσπασε το δικό της ρεκόρ. Σημειώνεται ότι στην ιστορία του Billboard μόνο οι Beatles κατάφεραν να έχουν είκοσι κομμάτια τους στο Νο1 των επιτυχιών.

«Είναι κάτι το οποίο οι σκληροπυρηνικοί θαυμαστές μου σκέφτονται και οι άνθρωποι που είναι πραγματικά κοντά μου μού μιλάνε γι αυτό όλη τη χρονιά», είχε δηλώσει η Μαράια Κάρεϊ στους New York Times για την πιθανότητα του Νο1. «Αλλά δεν χρειάζομαι κάτι άλλο για να επικυρώσω αυτό το κομμάτι. Κάποτε το διαχώριζα όποτε το άκουγα, αλλά πλέον, σε αυτό το σημείο, νιώθω πως επιτέλους μπορώ να το απολαύσω».

Με πληροφορίες από BBC