Το Βραβείο Booker 2019 απέσπασαν από κοινού η Μάργκαρετ Άτγουντ και η Μπερναντίν Εβαρίστο.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το The Booker Prizes με μήνυμά του στο Twitter, η Μάργκαρετ Άτγουντ βραβεύεται για μυθιστόρημά της "The Testaments" και η Μπερναντίν Εβαρίστο για το "Girl, Woman, Other".

We’re delighted to announce that the winners of The #BookerPrize2019 are @MargaretAtwood with The Testaments @ChattoBooks and @BernardineEvari with Girl, Woman, Other @HamishH1931 #FinestFiction https://t.co/SQurx2Ky4u pic.twitter.com/zfyGHQIYaX