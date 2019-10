Την οργισμένη αντίδραση των κληρονόμων του Prince, προκάλεσε η απόφαση του επιτελείου του Τραμπ να ακουστεί το "Purlple Rain", κατά τη διάρκεια ομιλίας του Αμερικανού προέδρου, στη Μινεάπολη, γενέτηρά του μεγάλου μουσικού.

Οι κληρονόμοι του Prince υποστηρίζουν πως έχει υπάρξει συμφωνία για τη μη χρήση τραγουδιών του Αμερικανού καλλιτέχνη από τον Ντόναλντ Τραμπ. H συμφωνία ανάμεσα στην πλευρά Τραμπ και τους κληρονόμους του Prince έκλεισε το 2018. Ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το "Purple Rain" κατά την προεκλογική του καμπάνια το 2016. Με ανακοίνωσή τους στο Twitter, οι κληρονόμοι του Αμερικανού μουσικού, έκαναν γνωστό ότι «ουδέποτε έδωσαν την άδεια στον πρόεδρο Τραμπ να χρησιμοποιεί τα τραγούδια του Prince». Παράλληλα έδωσαν στη δημοσιότητα επιστολή εκπροσώπων του προέδρου που επιβεβαιώνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά κομμάτια του Prince.

President Trump played Prince’s “Purple Rain” tonight at a campaign event in Minneapolis despite confirming a year ago that the campaign would not use Prince’s music. The Prince Estate will never give permission to President Trump to use Prince’s songs. pic.twitter.com/FuMUPzSWOe