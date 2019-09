Συμπληρώνοντας τρία χρόνια λειτουργίας το Θεάτρο Σταθμός ανακοίνωσε το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2019 – 2020 το οποίο διαμορφώνεται γύρω από τις ενότητες: Ετερότητα, Νεοελληνικό έργο, Μικρά Κλασικά και Μικρός Σταθμός.



Στο νέο πρόγραμμα κυριαρχεί η μνήμη, είτε ως ιστορική είτε ως καλλιτεχνική αναφορά, που ενέπνευσε αρκετές από τις παραστάσεις μας, η γυναικεία γραφή είτε στη δραματουργία είτε στη σκηνοθεσία καθώς και νεοελληνικά αλλά και σύγχρονα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας και κλασικά αναγνώσματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη σκηνή.

Το πρόγραμμα

Φυλές

Η παράσταση του Τάκη Τζαμαργιά που αγαπήθηκε από το κοινό και τους κριτικούς όσο λίγες την προηγούμενη θεατρική σεζόν επιστρέφει στο Θέατρο Σταθμός για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων με μια εξαιρετική διανομή.



Το πολυβραβευμένο έργο της Νίνα Ρέιν Φυλές (Drama Desk Award for Outstanding Play, New York Drama Critics' Circle Award, Off-Broadway Alliance Award – Best Play, υποψήφιο για Olivier Award) που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μετάφραση της Έρις Κύργια, επεξεργάζεται δεξιοτεχνικά το χιούμορ και τη συγκίνηση σε μια σειρά ευαίσθητων θεμάτων: την απουσία ενσυναίσθησης ακόμα κι ανάμεσα στους πιο στενούς ανθρώπινους δεσμούς, τα όρια της λεκτικής επικοινωνίας, την ανάγκη να ανήκεις σε μια φυλή παρά τα όποια αδιέξοδά της.



Ο Μπίλυ, αν και εκ γενετής κωφός, έχει μεγαλώσει «φυσιολογικά» μέσα σε μια οικογένεια που έχει κάνει τα πάντα για να αμβλύνει τις συνέπειες της διαφορετικότητάς του. Η εισβολή όμως της Σύλβιας στον μικρόκοσμο της οικογένειας ανατρέπει ό,τι ίσχυε ως τότε.



Ερμηνεύουν: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Νίκος Γεωργάκης, Μάνος Καρατζογιάννης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Ελένη Μολέσκη, Καλλιόπη Παναγιωτίδου

Πρεμιέρα: Πέμπτη 30 0κτωβρίου στις 21:00

Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00. Μέχρι 26/1

Μικρό Πόνι

Επίκαιρο όσο ποτέ, το Μικρό πόνι του Ισπανού Πάκο Μπεθέρα συνεχίζει με ένα τρίτο κύκλο παραστάσεων την επιτυχημένη πορεία του στο Θέατρο Σταθμός.



Το βαθιά κοινωνικό και πολύ ευαίσθητο αυτό έργο ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μετάφραση της Μαρίας Χατζηεμμανουήλ για την οποία τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Eurodram του Maison d'Europe et d'Orient το 2017.



Ο συγγραφέας, εμπνευσμένος από αληθινά περιστατικά, εξερευνά τις ευθύνες και τα αίτια του σχολικού εκφοβισμού και εστιάζει στο θέμα της διαφορετικότητας και της αποδοχής του εαυτού μας και των γύρω μας.

Σκηνοθεσία: Σοφία Καραγιάννη

Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Ρηνιώ Κυριαζή

Η παράσταση παίζεται καθημερινά για σχολεία κατόπιν συνεννόησης κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Αυτά που αγαπώ

Το Κέντρο κοινωνικής φροντίδας «Το Εργαστήρι- Λίλιαν Βουδούρη» παρέχει τις υπηρεσίες του σε 100 πολίτες με μέση και ελαφρά νοητική υστέρηση άνω των 17 ετών εδώ και 40 χρόνια.



Την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας (3 Δεκεμβρίου) το θεατρικό τμήμα του «Εργαστηρίου» μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή του Μάνο Καρατζογιάννη παρουσιάζουν μια παράσταση - ωδή στην ετερότητα και στην ατομικότητα.



Ο Βασίλης αγαπάει το φλάουτο. Στη Σούλα αρέσει να κόβει χαρτιά. Η Μυρτώ γράφει ποιήματα. Στον Γιώργο αρέσει ο Μακρόπουλος. Τον Κώστα τον ηρεμεί η Εκκλησία. Της Ελένης της αρέσει να χορεύει. Η Βαγγελιώ φτιάχνει κοσμήματα. Ο Αντρέας σαπούνια. Ο Αλέξανδρος αγαπά τα κόμικς. Ο Γιώργος κολυμπάει. Ο Στέφανος είναι ολυμπιονίκης.



Όλοι τους βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν δημόσια. Να μιλήσουν προσωπικά σε μας που τους ακούμε. Καθέναν χωριστά. Μέσα από τα πράγματα που αγαπούν, μας συστήνουν την ξεχωριστή ατομικότητα τους. Εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Μοιράζονται τη χαρά τους μιλώντας γι' αυτά που αγαπούν. «Τους δίνουν ζωή ξανά».

Πρεμιέρα: Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00. Για μία μόνο παράσταση



Όπως πάει το ποτάμι

Σαράντα χρόνια μετά το θρυλικό Μπεντ, το τελευταίο έργο του βραβευμένου Martin Sherman που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές σε Αγγλία και Αμερική, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη σε μετάφραση του Αντώνη Πέρη και σκηνοθεσία του Γιάννη Λεοντάρη.



Πρόκειται για μια μοναδικά συγκινητική και αστεία ιστορία αγάπης που αποτυπώνει τους θριάμβους και τις ήττες του κινήματος των ομοφυλοφίλων, πενθώντας και γιορτάζοντας αντίστοιχα για τα φαντάσματα του παρελθόντος αλλά και για τις διεκδικήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.



Ερμηνεύουν: Περικλής Μουστάκης, Μάνος Καρατζογιάννης, Μάνος Στεφανάκης



Πρεμιέρα: Πέμπτη 23 Απριλίου

Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:30. Μέχρι 7/6

Η Χώρα όπου ποτέ δεν πεθαίνεις

Τρία χρόνια μετά την Ορκισμένη παρθένα που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών, ο Ένκε Φεζολλάρι καταπιάνεται ξανά με την αλβανική δραματουργία με το βραβευμένο και πολυμεταφρασμένο βιβλίο της Ornela Vorpsi.

Η συγγραφέας μέσα από την κεντρική της ηρωίδα φέρνει στο φως με σκληρότητα αλλά και χιούμορ προσωπικές στιγμές της νιότης της. Ελόνα, Ορνέλα ή Εύα, η τριπλή αλλά συγχρόνως και μοναδική ηρωίδα του υπέροχου αυτού μύθου γεννιέται κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Εμβέρ Χότζα. Στα δύσκολα χρόνια που ζει υπάρχουν κάποια εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει: η φυλακή, ο πνιγμός, η κρεμάλα και κυρίως η «πουτανιά», αν και της έχουν εξηγήσει πως είναι «μέσα στη φύση της γυναίκας».

Μετάφραση: Μαρία Σπυριδοπούλου. Δραματουργική συνεγασία: Κάτια Σωτηρίου

Ερμηνεύουν: Νίκος Γκέλια, Μαρία Ζορμπά, Βέφη Ρέδη

Πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Πρεμιέρα στην Αθήνα: Τετάρτη 5 Φεβρυαρίου. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Τα Ραδίκια Ανάποδα

Οι δεκατρείς σπαρταριστοί κωμικοί μονόλογοι του Γιώργου Γαλίτη συνθέτουν το δραματουργικό σύμπαν της παράστασης του Παναγιώτη Δορλή. Η θεατρική ομάδα των αστέγων Walkabout συνεχίζει τη θεατρική της διαδρομή για τρίτη σεζόν στο Θέατρο Σταθμός.

Πρεμιέρα: Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στις 20:00. Για μία μόνο παράσταση

Ολονύκτιο Αφιέρωμα στη Χρύσα Σπηλιώτη

Ένα χρόνο μετά τον ξαφνικό θάνατό της, το Θέατρο Σταθμός και το Analogio Festival τιμούν τη μνήμη της Χρύσας Σπηλιώτη με ένα ολονύχτιο αφιέρωμα στη δραματουργία της με την υπογραφή γυναικών σκηνοθετών διαφορετικών γενιών και σχολών.

Επιμέλεια: Ναταλία Κατσού



Θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από τα έργα της:

Ποιος ανακάλυψε την Αμερική;, σκηνοθεσία: Νικόλ Δημητρακοπούλου

Αγκά- σφι και φι, σκηνοθεσία: Μαρία Ξανθοπουλίδου

Σκοτσέζικο ντους, σκηνοθεσία: Χρύσα Καψούλη

Φωτιά και νερό, σκηνοθεσία: Αναστασία Ρεβή

Ποιος κοιμάται απόψε;, σκηνοθεσία: Ρούλα Πατεράκη

Το μάτι της τίγρης, σκηνοθεσία: Δήμητρα Χατούπη

Πόρτες, σκηνοθεσία: Μιχαέλα Αντωνίου



Αποσπάσματα από την βιντεοσκοπημένη παράσταση του τελευταίου έργου της συγγραφέως Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος σε σκηνοθεσία Αυγουστίνου Ρεμούνδου θα προβάλλονται στα διαλείμματα μεταξύ των παραστάσεων.

Σάββατο 21/9/2019, 18:00 – 2:30. Είσοδος ελεύθερη

Οι Μάρτυρες των Αθηνών

Στις 12 Οκτωβρίου 2019 συμπληρώνονται εβδομηνταπέντε χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας. Το Θέατρο Σταθμός ερευνώντας τη συλλογική μνήμη, τιμά την προσωπική μαρτυρία και προγραμματίζει ως μια από τις κύριες παραγωγές του το έργο Μάρτυρες των Αθηνών.

Η παράσταση συνιστά μια πρωτότυπη προσπάθεια θεατρικής αποτύπωσης της ναζιστικής τρομοκρατίας και εστιάζει στα γεγονότα και στις μνήμες του πολέμου όπως αυτά εξελίχτηκαν στην πρωτεύουσα της Αθήνας.

Το κείμενο και την σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάνος Καρατζογιάννης

Η διανομή θα ανακοινωθεί σύντομα.

Πρεμιέρα: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στις 21:00

Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00. Μέχρι 12/4

* Ο Χρήστος Σολωμός, ιστορικός ερευνητής και συλλέκτης προφορικών μαρτυριών σε σχέση με τη ζωή Ελλήνων και Ελληνίδων που υπήρξαν μάρτυρες ναζιστικών εγκλημάτων, συνομιλεί με πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου με αφορμή την επέτειο μνήμης από τη συμπλήρωση εβδομηντα πέντε χρόνων από την Απελευθέρωση της Αθήνας, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου.

Απελευθέρωση της Αθήνας - 75 χρόνια μετά

Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 19:00

Είσοδος Ελεύθερη

Γάμος

Ο Κώστας Παπακωνσταντίνου με θητεία στο νεοελληνικό έργο, τόσο στο Εθνικό όσο και στο ελεύθερο θέατρο, σκηνοθετεί τον «Γάμο» του Μάριου Ποντίκα σαράντα χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμά του από τον Κάρολο Κουν στο Θέατρο Τέχνης.

Η μικρότερη κόρη μιας φτωχής οικογένειας βιάζεται. Ακολουθούν αλλεπάλληλοι «βιασμοί» της από την οικογένεια, την κοινωνία, τους εκπροσώπους της δικαιοσύνης. Η υποκριτική αντιμετώπιση του περίγυρου οδηγεί την κοπέλα στην αυτοπυρπόλησή της. Η τελική λύση δίνεται συμβιβαστικά με τον γάμο του θύματος με τον βιαστή του. Το έργο του Μάριου Ποντίκα, επίκαιρο όσο ποτέ, πραγματεύεται θέματα όπως η έννοια της πατριαρχίας, η ενδοοικογενειακή βία, η διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

Η διανομή θα ανακοινωθεί σύντομα.

Τη σκηνοθεσία συνυπογράφει η Αγγελική Μαρίνου.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Θα πάντα εκεί... Πεθαίνω σα χώρα

Πεθαίνω σα χώρα.



Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση από τη Μονάδα Απεξάρτησης 18ανω, ο Στέλιος Κρασανάκης επανέρχεται στο εμβληματικό έργο του Δημήτρη Δημητριάδη με τη δραματουργική συνεργασία του Γιάννη Κωνσταντινίδη.

Και μια διανομή έκπληξη: τον Χρήστο Σαπουντζή που είχε λάβει μέρος στην πρώτη παρουσίαση του έργου και που, κατά προσωπική του ομολογία, του άλλαξε τη ζωή οδηγώντας τον στην υποκριτική και τη Μπέττυ Βακαλίδου που μετουσίωσε την εμπειρία της έμφυλης ταυτότητάς της σε σκηνικό βίωμα.

Πρεμιέρα: Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Καθημερινά στις 21:00, από Τετάρτη ως Κυριακή μέχρι 29/9

Η Απαγωγή της Τασούλας

Το πρωτότυπο, έμμετρο θεατρικό έργο του Κωνσταντίνου Μάρκελλου που χαρακτηρίστηκε από τους κριτικούς ως ένας «σύγχρονος Ερωτόκριτος» είναι βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία αγάπης, όπως εξελίχτηκε στην Κρήτη στις αρχές της δεκαετίας του '50.

Μετά την επιτυχημένη της πορεία την περασμένη σεζόν, η θρυλική Απαγωγή της Τασούλας επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Μουσική: Νίκος Ξυδάκης

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Καπετανάκος, Ελένη Στεργίου, Ελένη Βλάχου, Νικολής Αβραμάκης, Κωνσταντίνος Μάρκελλος

Πρεμιέρα: Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στις 19:15

Κάθε Δευτέρα στις 19:15 και κάθε Τρίτη στις 21:00. Μέχρι 26/11

Η Απολογία της Μαρί Κιουρί

Μετά τoν επιτυχημένο περσινό δεύτερο κύκλο της, η βασισμένη σ' ένα πρωτότυπο κείμενο της Ευσταθίας παράσταση της Κίρκης Καραλή φέρνει για πρώτη φορά στη σκηνή τη συγκλονιστική ζωή μιας γυναίκας της που η επίδραση της στη σύγχρονη ιστορία υπήρξε τεράστια.

Στον ομώνυμο ρόλο η Πέγκυ Τρικαλιώτη που τιμήθηκε δύο φορές για τη συγκεκριμένη ερμηνεία της. Μαζί της η Αγγελική Πασπαλιάρη και ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου.

Πρεμιέρα: Σάββατο 23 Nοεμβρίου στις 18:15

Κάθε Σάββατο στις 18:15 και κάθε Κυριακή στις 21:15. Μέχρι 26/1

Μετακλήσεις

Ηλέκτρα: Μια σύγχρονη τραγωδία

Μετά την παγκόσμια περιοδεία της, η παράσταση που πραγματεύεται την πραγματική ιστορία της Ηλέκτρας Αποστόλου καταλήγει στην Αθήνα και μάλιστα το μήνα γέννησης της Ρόζας Λούξεμπουργκ. Η Ηλέκτρα Αποστόλου θυσίασε τη ζωή της υπερασπιζόμενη τα ιδανικά και τους αγώνες για μια κοινωνία ειρηνική κι ελεύθερη.

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Δραματουργία - Κείμενο: Ελένη Τριανταφυλλοπούλου

Ερμηνεύουν: Ερρίκος Λίτσης, Άλκηστις Νικολαΐδη

Πρεμιέρα: Σάββατο 7 Μαρτίου, παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:15 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μέχρι 5/4

Μαμά! Το δωμάτιο των θαυμάτων

Μετά την επιτυχία τους με τα Ερωτευμένα Άλογα στο Φεστιβάλ Αθηνών, η Ελένη Δημοπούλου, η Ελένη Ευθυμίου και η Σοφία Ευτυχιάδου ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στην παραγωγή του Δη. Πε. Θε Ιωαννίνων και κλείνουν την επίσημη θεατρική σεζόν στη σκηνή του Σταθμού. Το Μαμά! Το δωμάτιο των θαυμά των είναι ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο - φόρος τιμής στη μητρότητα και στο μυστήριο της ζωής.

Ερμηνεύουν: Ελένη Δημοπούλου, Χαρά Ζησιμάτου, Σοφία Μπλέτσου

Πρεμιέρα: Δευτέρα 6 Απριλίου στις 21:00. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00. Τετάρτη και Σάββατο στις 18:00. Έως 14/4

Ο Δημήτρης Δημόπουλος επιστρέφει στο Θέατρο Σταθμός παρουσιάζοντας τα πιο σκωπτικά και ανατρεπτικά ως τώρα κείμενά του.





Stand up Comedy

Θα γίνει μ...!

Μετά τις εξαιρετικά πετυχημένες δύο πρώτες stand up comedy δουλειές του, Στα Βούτυρα και Lower με C, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης μοιράζεται τις σκέψεις του αναφορικά με το σύγχρονο τρόπο ζωής προειδοποιώντας πως «θα γίνει μαλακία»!



Πρεμιέρα: Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στις 21:15. Κάθε Πέμπτη στις 21:15. Μέχρι 23/10

Καφρόκρεμα

Μετά το Αντί Διδακτορικού και την άκρως πρωτότυπη Υπερπαραγωγή, ο Δημήτρης Δημόπουλος επιστρέφει στο Θέατρο Σταθμός παρουσιάζοντας τα πιο σκωπτικά και ανατρεπτικά ως τώρα κείμενά του με αθώο ενθουσιασμό μα και ειρωνικό σκεπτικισμό ταυτόχρονα.



Το αποτέλεσμα, μια παράσταση που κινείται με την ίδια ευκολία από την πιθανολογούμενη καφρίλα των πιο κρυφών σκέψεων μας ως την αφρόκρεμα των πιο ευγενών ανθρώπινων προθέσεων. Ένας σταντ-απ μονόλογος και του ύψους και του βάθους!

Πρεμιέρα: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 21:15. Μέχρι 18/12

Μικρά κλασικά

O Amor Que Habito

Devised performance με κείμενα των José Saramago, Arthur Schopenhauer, Zygmunt Bauman, Michael A. Singer και Luiz Felipe Pondé. Coletiva Teatro, Τμήμα Παραστατικών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Μπραζίλια.

Σκηνοθεσία: Nitza Tenenblat (Βραζιλία)

Πρεμιέρα: Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στις 15:00. Για μία μόνο παράσταση

Spoon River ή η ετοιμόρροπη ένωση των αντιθέτων

Δημοσιευμένη το 2016, η Ανθολογία του Spoon Riverτου Edgar Lee Masters είναι από τα διαμάντια της αμερικάνικης λογοτεχνίας.



Γραμμένοι με τη μορφή του επιτύμβιου επιγράμματος, οι συγκλονιστικοί αυτοί μονόλογοι σκιαγραφούν τις τραγικές όσο και παράδοξες προσωπογραφίες των κατοίκων μιας επινοημένης πόλης στην Αμερική των αρχών του 20ού αιώνα, φωτίζοντάς τους μέσα από το πρίσμα των συμβάσεων, των αποκρύψεων και των ματαιώσεων που τους οδήγησαν στο θάνατο.



Είναι άραγε εφικτό να απαλλαγεί κανείς από το βάρος της οικογενειακής γενεαλογίας; Και πώς θα ήταν η ίδια η κοινότητα, αν καθένας από τους χαρακτήρες είχε τολμήσει να δει το πραγματικό του πρόσωπο πίσω από την μάσκα;



Το πληθωρικό αυτό υλικό ανασυνθέτει και σκηνοθετεί για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή η δραματολόγος και μεταφράστρια Δήμητρα Κονδυλάκη, που επανέρχεται στη σκηνοθεσία επτά χρόνια μετά την παράστασή της για την ποιήτρια Μάτση Χατζηλαζάρου.

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Μαούτσου, Δέσποινα Σαραφείδου κ.ά.

Πρεμιέρα: Τρίτη 21 Απριλίου στις 21:00

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 19:30. Μέχρι 3/6

Κάθε Πέμπτη Κύριε Νιάρχο

Η επιτυχημένη δράση του Θανάση Νιάρχου επιστρέφει στο Θέατρο Σταθμός με τρία σημαντικά αφιερώματα και μια εκ βαθέων εξομολόγηση.



Είσοδος ελεύθερη

Πέντε χρόνια χωρίς τον Μένη Κουμανταρέα

Στις 6 Δεκεμβρίου 2019 συμπληρώνονται πέντε χρόνια από το θάνατο του Μένη Κουμανταρέα. Ο Θανάσης Νιάρχος μαζί με εκλεκτούς προσκεκλημένους θυμάται τον σπουδαίο πεζογράφο και μεταφραστή.

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στις 18:00

Γιάννης Τσαρούχης τριάντα χρόνια μετά

Το γενέθλιο μήνα του Γιάννη Τσαρούχη ο Θανάσης Νιάρχος ετοιμάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για τον μεγάλο αιρετικό αλλά και κλασικό ζωγράφο, σκηνογράφο και στοχαστή τριάντα χρόνια μετά το θάνατό του.

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στις 18:00

Παγκοσμια Ημέρα Ποίησης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης ο Θανάσης Νιάρχος μαζί με ποιητές της παλιότερης αλλά και της νεότερης γενιάς διαβάζουν ποιήματα του πρόσφατα χαμένου αξέχαστου ποιητή και μεταφραστή Χριστόφορου Λιοντάκη.

Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 18:00

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου ο Θανάσης Νιάρχος φιλοξενεί τον Θόδωρο Τερζόπουλο. Ο σπουδαίος δημιουργός και διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης μιλάει για τη θεατρική του διαδρομή, το Αρχαίο δράμα, το σύγχρονο ελληνικό θεατρικό τοπίο, το Θέατρο Άττις και το Μεταξουργείο.

Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 18:00

Μικρός Σταθμός

Η επιστροφή των παραμυθιών

Οι ήρωες των Παραμυθιών ζουν ξέγνοιαστοι στη Χώρα τους. Είναι ευτυχισμένοι γιατί ξέρουν ότι τα παιδιά τους αγαπούν και διαβάζουν τις ιστορίες τους.



Όμως καθώς περνούν τα χρόνια και η νέα τεχνολογία κάνει δυναμικά την εμφάνισή της, το ενδιαφέρον των παιδιών για τα βιβλία ολοένα και μειώνεται. Έτσι η ανέμελη ζωή των ηρώων αρχίζει να κλονίζεται. Τι θα γίνει αν τα παιδιά σταματήσουν να διαβάζουν παραμύθια; Η Χώρα των Παραμυθιών θα καταστραφεί.



Σε μια προσπάθεια να σωθεί η Χώρα, επιστρατεύονται πέντε ήρωες: ο Πίτερ Παν, η Ντάμα Κούπα, η Ωραία Κοιμωμένη, ο Κακός Λύκος και η Τίνκερμπελ. Θα καταφέρουν οι ήρωες αυτοί να παραμερίσουν τις μεταξύ τους διαφορές και να αγωνιστούν για ένα κοινό σκοπό; Την Επιστροφή των Παραμυθιών! Η επιστροφή των Παραμυθιών είναι μια παράσταση που προωθεί τη φιλαναγνωσία.



Αγαπημένοι ήρωες των παιδιών μιλούν για την αξία του βιβλίου και παρουσιάζουν με τρόπο χιουμοριστικό, διασκεδαστικό και σύγχρονο την ανάγκη συμπόρευσης του βιβλίου με τη νέα τεχνολογία.

Κείμενο: Γεωργία Παρασκευά

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Πολυχρονοπούλου

Πρεμιέρα: Κυριακή 20 0κτωβριου. Κάθε Κυριακή στις 12:00. Μέχρι 12/4



Παιχνίδια διατροφής

Τρεις έφηβοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σ' ένα βιντεοπαιχνίδι. Στην προσπάθειά τους να νικήσουν καλούνται να λύσουν γρίφους και ν' αντιμετωπίσουν τους ήρωες του παιχνιδιού.



Θα καταφέρουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους; Θα ανταποκριθεί το σώμα τους στις πρωτόγνωρες δοκιμασίες; Ποια είναι η σωστή ενέργεια για το σώμα και από πού προέρχεται;



Τα Παιχνίδια διατροφής πραγματεύονται την εξάρτηση από τα βιντεοπαιχνίδια και τη σχέση μας με τη σωστή διατροφή.Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους.

Κείμενο: Αγγελική Φωστίνη. Επιστημονική έρευνα: Άρτεμις Στεργίου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μαραγκός

Ερμηνεύουν: Κώστας Γιαννόπουλος, Στέλιος Ευαγγελόπουλος, Αντρέας Γιαννακούλας, Κατερίνα Τσεβά

Πρεμιέρα: Κυριακή 6 Οκτωβρίου. Κάθε Κυριακή στις 15:00. Μέχρι 26/1. Επίσης, πραγματοποιούνται καθημερινά οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία έπειτα από σχετική συνεννόηση.

Info

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα





Γενικές Τιμές Εισιτηρίων:

Κανονικό: 15€

Φοιτητικό: 12€

Ανέργων, ΑΜΕΑ, άνω των 65: 10€

Παραστάσεις για παιδιά:

Εισητήριο: 10 €

Ομαδικό: 8 €

Δράσεις με ελεύθερη είσοδο:

Κάθε Πέμπτη κύριε Νιάρχο

Analogio Festival

Aπελευθέρωση της Αθήνας