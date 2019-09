View this post on Instagram

Aποψε ζησαμε το πιο δημιουργικο ξενυχτι, στην πλατεια Συνταγματος, ολο το βραδυ το στησιμο της εκθεσης.. κρατησε 8 ωρες και τα φωτα αναψαν, την ωρα της πιο σουρεαλ συννεφιασμενης ανατολης, με φοντο την βουλη... με περηφανια,σας περιμενω ολους εκει σημερα και αυριο να το μοιραστουμε μαζι!Η εκθεση ειναι ανοχτη για ολους ολη την ημερα,εμεις θα βρισκομαστε εκει σημερα ξανα απο τις 18:00 ως τις 24:00 και αυριο ολη την ημερα!Ευχαριστω ολα τα συνεργεια παραγωγης που εκαναν το ονειρο μου πραγματικοτητα!Ολα τα εσοδα θα γινουν δωρεα στο ιδρυμα @iasis_gr Photo : @kalodimas_photography Much love to @manolo_stc @paganis_stc @saketattoocrew @monsterenergy #saketattoocrew #athens#ancientgreece #neonlights #syntagma#