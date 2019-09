Ο Ric Ocasek, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Cars, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε πως ο Ocasek βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή το βράδυ. Δεν είναι γνωστή η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη, αλλά οι αρχές δεν εξετάζουν το θάνατό του ως ύποπτο.

Οι Cars θεωρείται πως ήταν η κινητήριος δύναμη για το new wave. Η μπάντα σχηματίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 στη Βοστόνη και το 2018 απέκτησε τη δική της θέση στο Rock and Roll Hall of Fame.

Το 1988 οι Cars διαλύθηκαν και ο Ocasek επικεντρώθηκε σε σόλο καριέρα. Ηχογράφησε μόνος του επτά σόλο άλμπουμ ενώ έγινε και παραγωγός σε δίσκους άλλων μουσικών.

Οι Cars αγαπήθηκαν για μεγάλες επιτυχίες μέσα στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, όπως το «You might think», το «Just What I Needed» και το «Shake It Up». Ο Ocasek - το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Richard Theodore Otcasek - γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βαλτιμόρη. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική μετά το τέλος των σπουδών του από το κολέγιο στη δεκαετία του '60, συναντώντας τον μελλοντικό μπασίστα των Cars Benjamin Orr το 1965.

Το 1970, ο Ocasek και ο Orr μετακόμισαν στη Βοστόνη, συνάντησαν τον κιθαρίστα Elliot Easton και σχημάτισαν το συγκρότημα Cap'n Swing. Το συγκρότημα αυτό θα υποστεί αργότερα κάποιες διαδοχικές αλλαγές στα μέλη του και το όνομα άλλαξε σε Cars.

Το ντεμπούτο άλμπουμ των Cars κυκλοφόρησε το 1978 και έφτασε στο Νο 18 στα Billboard charts πουλώντας εκατομμύρια, με τα singles Just What I Needed και το Good Time Roll. Ο ήχος τους, ο οποίος ήταν μια συγχώνευση της ποπ με την πανκ και το πειραματικό ροκ θεωρήθηκε μια μεγάλη καινοτομία για τη ροκ μουσική.