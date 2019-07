UPDATE - ΔΙΟΡΘΩΣΗ: O λογαριασμός που εμφάνισε την Λίνα Μενδώνη να λέει πως νέα κυβέρνηση θεωρεί την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα ζωτικής σημασίας, δεν είναι αληθινός όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Στο φερόμενο ως μήνυμά της, η νέα υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εμφανιζόταν να λέει πως το αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι ηθική απαίτηση του πολιτισμένου κόσμου.

«Επιβεβαιώνω ότι το αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι μια ηθική απαίτηση του πολιτισμένου κόσμου. Διαβεβαιώνω ότι η νέα κυβέρνηση θεωρεί την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα ζωτικής σημασίας» γράφει η ανάρτησή του λογαριασμού. H είδηση μεταδόθηκε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ το οποίο αργά το βράδυ επανήλθε με τις νεότερες πληροφορίες για τον Fake λογαριασμό.

I confirm that the Greece's request for the reunification of the Parthenon sculptures is a moral demand of the civilized world. I assure that the new Government considers the return of the Parthenon sculptures as pivotal.