Δικαίωμα ψήφου στα Όσκαρ έχει πλέον ο Γιώργος Μαυροψαρίδης που έγινε ένα από 842 νέα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η ανακοίνωση έγινε από την Ακαδημία η οποία υποδέχτηκε 842 νέα μέλη.

Best. Day. Ever. We're excited to invite these 842 inspiring storytellers to the Academy.

Tweet your welcome using #WeAreTheAcademy today.https://t.co/glplZscerD