Ο Thom Yorke κυκλοφόρησε το τρίτο solo άλμπουμ του «ANIMA» μαζί με την ομώνυμη ταινία μικρού μήκους που σκηνοθετεί ο Paul Thomas Anderson.



Στο 15 λεπτών φιλμ, ακούγονται τρία από κομμάτια του νέου δίσκου του Yorke που ο ίδιος περιγράφει ως «δυστοπικά».Πρόκειται για τα κομμάτια «Note the News», «Traffic» και «Dawn Chorus» τα οποία ακολουθούν τον καλλιτέχνη σε ένα εφιαλτικό υπόγειο ταξίδι που οδηγεί σε μία εναλλακτική πραγματικότητα.

And finally ANIMA... third solo record is out, made by myself and Nigel Godrich: https://t.co/B9Cxhex6Gz pic.twitter.com/siNzql9wGl