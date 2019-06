To Street Mode Festival, του οποίου η 11η edition θα πραγματοποιηθεί 27-29 Σεπτεμβρίου 2019 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης (Αποθήκη 8), ανακοίνωσε τα πρώτα 16 από τα 75 live acts που θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ.



Δείτε το video με όλα τα μέχρι στιγμής ανακοινωμένα live acts:







Τα 16 από τα 75 και πλέον live acts που θα παίξουν στο φετινό φεστιβάλ είναι τα εξής: Ska-P (ES), Dubioza Kolektiv (BA), Che Sudaka (ES), The Rumjacks (AU), The Fuzztones (US), Pussy Riot (RU), Gang of Four (UK), Moscow Death Brigade (RU), Subcarpati (RO), Satanic Surfers (SE), Dwarves (US), Warrior Soul (US), Algiers (US), Soulside (US), Nova Twins (UK) και Oferta Especial (ES).



Η προπώληση εκπτωτικών τριήμερων και μονοήμερων early bird εισιτηρίων έχει ξεκινήσει αποκλειστικά μέσω του viva.gr και του δικτύου καταστημάτων του. Προμηθευτείτε το δικό σας τώρα από τον παρακάτω σύνδεσμο: Ηλεκτρονική προπώληση και πληροφορίες εδώ.



Κατά την περσινή 10η επετειακή edition του, το Street Mode Festival παρουσιάστηκε μεγαλύτερο από ποτέ, περιλαμβάνοντας 120 μουσικά acts, από όλα τα είδη της μουσικής, 6 live stages, after parties, DJ sets, προβoλές ντοκιμαντέρ και φυσικά όλες τις δράσεις της street κουλτούρας όπως graffiti, breakdance, parkour, skate κ.ά., προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες.



Με πάνω από 50 επιπλέον live acts, που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και πολλές ακόμη εκπλήξεις το Street Mode Festival, μοιάζει φέτος πιο δυνατό από ποτέ, ενώ τα ήδη ανακοινωθέντα καλύπτουν ήδη ένα πολύ μεγάλο φάσμα μουσικών στυλ και προτιμήσεων.

