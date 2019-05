TV Series Ποιος σκότωσε τελικά τους δύο πιο σημαντικούς ράπερ των '90s;

«Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious B.I.G.»: Ίσως η πιο συναρπαστική από τις σειρές δραματοποιημένης επανεξέτασης «αληθινών εγκλημάτων» που συγκλόνισαν την αμερικανική –και, κατ' επέκταση, την παγκόσμια– κοινή γνώμη