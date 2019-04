Με χιούμορ, ο Αριστείδης Λάππας εξετάζει την έννοια της ταυτότητας στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον, εξερευνώντας τα σύμβολα της "ελληνικότητας", σύμβολα με τα οποία αισθάνεται συνδεδεμένος, αλλά ταυτόχρονα και αποστασιοποιημένος, στην νέα του έκθεση που εγκαινιάζεται την Πέμπτη 11 Απριλίου στην γκαλερί Breeder.



H γκαλερί παρουσιάζει την συνέχεια της έκθεσης του εικαστικού, με τίτλο "Part ΙΙ", η οποία θα φέρει στη ζωή τους πίνακες του Λάππα μέσα από τρισδιάστατα έργα και εγκαταστάσεις.



Ο καλλιτέχνης μεταχειρίζεται το χώρο της γκαλερί ως φυσική επέκταση του στούντιο του, όπου τα έργα παραμένουν σε μια ροή, νέες προσθήκες και ζευγάρια προκύπτουν, διευρύνοντας περαιτέρω τον μεταξύ τους διάλογο.

Τα έργα του Λάππα διαγράφουν διαδρομές από το πεδίο της καθημερινότητας, έως και την ιδέα της ύπαρξης και εξετάζουν με χιούμορ την έννοια της ταυτότητας στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον.



Ο καλλιτέχνης ανακαλεί οικείες εικόνες, εσωκλείοντας τες σε μεγαλύτερες μορφές, και δημιουργεί ένα παιχνίδι διαρκούς ανακάλυψης και επανερμηνείας επιτρέποντας μας να αναλογιστούμε ζητήματα που έχουν προηγουμένως απωθηθεί ή κατασιγασθεί.



Ο Αριστείδης Λάππας (γεν. 1993, Αθήνα) είναι απόφοιτος του University of West England, Μπρίστολ (2015). Πρόσφατες εκθέσεις περιλαμβάνουν: Break Time Contemplations, ατομική στο ίδρυμα Transformer, Ουάσινγκτον (2018); Athens and its Peripheries in Regards to Contemporary Painting, σε επιμέλεια Hugo Wheeler. The Breeder (2018); Laughing to the Joke of the Sour Oranges, ατομική έκθεση σε επιμέλεια του Hugo Wheeler, Αθήνα.

Ο ίδιος σημειώνει για την νέα σειρά έργων του: «Αυτή η έκθεση ήταν η εξερεύνησή μου για τα σύμβολα της ελληνικότητας. Είναι όλα αυτά τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν κάτι που θεωρώ κομμάτι του εαυτού μου και αυτόν τον τόπο που νιώθω μέρος μου, αλλά ταυτόχρονα αισθάνομαι τόσο αποστασιοποιημένος από αυτά.

Ο τρόπος που παρουσιάζονται και καταναλώνονται από ανθρώπους μου μοιάζει κάπως κωμικός. Περπατώντας στο Μοναστηράκι, βλέπουμε ένα άφθονο θέαμα ελληνικότητας.

Ναοί, Θεοί, Σπαρτιάτες πολεμιστές, χρυσές κορώνες από φύλλα και περίεργα ανοιχτήρια μπύρας σε σχήμα πέους. Ελληνικότητα για το άπλιστο μάτι. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τις ακροδεξίες παρατάξεις που φέρουν ακριβώς τα ίδια σύμβολα για να αντιπροσωπεύουν τις ιδεολογίες τους.

Φαντάζομαι ένας τουρίστας με μια έντονη αίσθηση στυλ θα μπορούσε εύκολα να αναμειχθεί μέσα σε αυτά τα πλήθη, περπατώντας ανάμεσα τους εν αγνοία του».

Info

11/4-18/5

The Breeder, Ιάσονος 45, Μεταξουργείο

Τρ.-Παρ. 12-20:00, Σάβ. 12-18:00

Εγκαίνια: 11/4, 20:00-22:00